न कमाई-न काम, फिर भी ठाठ में रहे मीका सिंह, करोड़ों की लग्जरी कार में घूमकर बनाया नाम

मीका सिंह आज बॉलीवुड के सबसे पहचाने जाने वाले सिंगर्स में से एक हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में बड़ा नाम बनने से पहले ही पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका सिक्का जम चुका था. खासकर ‘सावन में लग गई आग’ ने मीका को ऐसा हिट दिया कि उनके लाइव शोज की डिमांड बढ़ गई और कमाई भी तेजी से ऊपर जाने लगी.

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यही वो दौर था जब मीका बॉलीवुड में काम तलाशने मुंबई पहुंचे. और बाकी नए सिंगर्स जहां म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर काट रहे थे, वहीं मीका करोड़ों की हमर में घूमते थे. दिलचस्प बात ये है कि एक बड़े सिंगर ने उन्हें सलाह भी दी थी कि ये कार छोड़कर ऑटो में घूमो, वरना कोई काम नहीं देगा.

ऐसे बदली मीका की जिंदगी

कपिल सिब्बल से बातचीत में मीका ने अपने शुरुआती दिनों का किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि ‘सावन में लग गई आग’ हिट होने के बाद उन्हें एक शो के करीब 10 हजार मिलने लगे थे. इससे पहले वह अपने बड़े भाई दलेर मेहंदी के ग्रुप के साथ परफॉर्म करते थे और एक शो के सिर्फ 500 मिलते थे.

मीका ने बताया कि उस समय उनका सपना सिंगर बनने से ज्यादा म्यूजिक डायरेक्टर बनने का था. लेकिन उन्होंने खुद जो गाना लिखा था, वही सुपरहिट हो गया. 2006 में जब मीका बॉलीवुड में काम तलाशने लगे तो उन्होंने देखा कि कई नए सिंगर्स का पूरा फोकस बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स तक पहुंचने पर था.

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कोई अनु मलिक के ऑफिस के चक्कर काट रहा था तो कोई एआर रहमान के साथ काम करने का मौका तलाश रहा था. रियलिटी शो से निकले कई सिंगर्स सालों तक ऐसे ही मौके के इंतजार में संघर्ष कर रहे थे. लेकिन मीका का फंडा अलग था. उन्होंने बताया कि उनका टारगेट था ज्यादा से ज्यादा लाइव शोज करना.

हमर देखकर लोग कहते- ‘इसे काम की जरूरत ही नहीं है'

उस समय मीका एक बेहद महंगी विदेशी कार हमर चलाते थे. इसकी कीमत उस दौर में करीब 1-2 करोड़ के आसपास बताई जाती थी. मीका के मुताबिक, कई लोगों को लगता था कि जो सिंगर इतनी महंगी कार में घूम रहा है, उसे काम की क्या जरूरत होगी? यही बात सिंगर शान ने भी मीका से कही थी. शान ने उन्हें सलाह दी कि जब म्यूजिक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से मिलने जाओ तो हमर छोड़कर ऑटो-रिक्शा में जाओ.

मीका ने बताया कि शान ने उनसे कहा था कि अगर वह इतनी महंगी कार में घूमते रहेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि वह पहले से ही बहुत अमीर हैं और उन्हें काम की जरूरत नहीं है. शान का सुझाव था कि ऑटो में जाओ ताकि प्रोड्यूसर को लगे कि ‘इस लड़के को काम चाहिए.’ लेकिन मीका ने साफ मना कर दिया.

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उनका सोचना था कि हमर उनकी मोबाइल पब्लिसिटी है. वह चाहते थे कि लोग उन्हें कार में देखें और समझें कि कोई बड़ा सिंगर आ रहा है. मीका ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उस समय वह बड़े सिंगर नहीं थे, लेकिन उनका प्लान था कि लोगों को ऐसा लगे कि वह बड़े सिंगर हैं.

मीका ने बनाया अपना ब्रांड!

मीका ने ये भी बताया कि उस दौर में कई सिंगर्स खुद को प्रमोट करने के लिए बड़े-बड़े नेशनल अखबारों में विज्ञापन तक देते थे, जिस पर करीब 4 लाख खर्च हो जाते थे. मीका को लगा कि उनकी गाड़ी ही उनका विज्ञापन बन सकती है.

मीका का फिल्म ‘अपना सपना मनी-मनी’ का गाना ‘दिल में बजी गिटार' 2006 के बड़े हिट गानों में शामिल रहा. इसके अगले ही साल मीका ने प्रीतम के साथ ‘जब वी मेट का मौजा ही मौजा रिकॉर्ड किया और ये गाना भी जबरदस्त हिट हो गया. इसके बाद मीका की आवाज बॉलीवुड में ऐसी पहचान बन गई जिसे सुनते ही सिंगर का नाम याद आने लगा.

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