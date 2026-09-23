scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

न कमाई-न काम, फिर भी ठाठ में रहे मीका सिंह, करोड़ों की लग्जरी कार में घूमकर बनाया नाम

सावन में लग गई आग’ के बाद मीका सिंह की कमाई 500 से बढ़कर 10 हजार प्रति शो हो गई. बॉलीवुड में काम तलाशते वक्त उन्होंने अपनी लग्जरी कार हमर को ही अपनी पब्लिसिटी बना लिया.

Advertisement
X
मीका की लग्जरी लाइफस्टाइल (Photo: Screengrab)
मीका की लग्जरी लाइफस्टाइल (Photo: Screengrab)

मीका सिंह आज बॉलीवुड के सबसे पहचाने जाने वाले सिंगर्स में से एक हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में बड़ा नाम बनने से पहले ही पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका सिक्का जम चुका था. खासकर ‘सावन में लग गई आग’ ने मीका को ऐसा हिट दिया कि उनके लाइव शोज की डिमांड बढ़ गई और कमाई भी तेजी से ऊपर जाने लगी.

यही वो दौर था जब मीका बॉलीवुड में काम तलाशने मुंबई पहुंचे. और बाकी नए सिंगर्स जहां म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर काट रहे थे, वहीं मीका करोड़ों की हमर में घूमते थे. दिलचस्प बात ये है कि एक बड़े सिंगर ने उन्हें सलाह भी दी थी कि ये कार छोड़कर ऑटो में घूमो, वरना कोई काम नहीं देगा.

ऐसे बदली मीका की जिंदगी

सम्बंधित ख़बरें

afsana khan kapil sharma ginni chatrath
'मुस्लिम होकर पूजा?' कपिल के घर गणपति उत्सव में पहुंचीं अफसाना खान
akanksha puri bold bikini pool photos
बिकिनी पहन पूल में उतरी हसीना, बोल्डनेस से ढाया कहर, अदाएं देख फैंस बोले- आग लगा दी
Mika Singh
Gauri से इंटीरियर कराने पर शाहरुख ने दी थी मीका को चेतानवी!
Mika Singh,Shahrukh Khan
'गौरी तुम्हें बहुत लूटेगी', शाहरुख ने मीका से क्यों कही ये बात?
Mika Singh 99th home tour
शाहरुख खान की पत्नी ने डिजाइन किया मीका सिंह का आशियाना, अंदर से दिखता है इतना आलीशान, Photos

कपिल सिब्बल से बातचीत में मीका ने अपने शुरुआती दिनों का किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि ‘सावन में लग गई आग’ हिट होने के बाद उन्हें एक शो के करीब 10 हजार मिलने लगे थे. इससे पहले वह अपने बड़े भाई दलेर मेहंदी के ग्रुप के साथ परफॉर्म करते थे और एक शो के सिर्फ 500 मिलते थे.

मीका ने बताया कि उस समय उनका सपना सिंगर बनने से ज्यादा म्यूजिक डायरेक्टर बनने का था. लेकिन उन्होंने खुद जो गाना लिखा था, वही सुपरहिट हो गया. 2006 में जब मीका बॉलीवुड में काम तलाशने लगे तो उन्होंने देखा कि कई नए सिंगर्स का पूरा फोकस बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स तक पहुंचने पर था.

Advertisement

कोई अनु मलिक के ऑफिस के चक्कर काट रहा था तो कोई एआर रहमान के साथ काम करने का मौका तलाश रहा था. रियलिटी शो से निकले कई सिंगर्स सालों तक ऐसे ही मौके के इंतजार में संघर्ष कर रहे थे. लेकिन मीका का फंडा अलग था. उन्होंने बताया कि उनका टारगेट था ज्यादा से ज्यादा लाइव शोज करना.

हमर देखकर लोग कहते- ‘इसे काम की जरूरत ही नहीं है'

उस समय मीका एक बेहद महंगी विदेशी कार हमर चलाते थे. इसकी कीमत उस दौर में करीब 1-2 करोड़ के आसपास बताई जाती थी. मीका के मुताबिक, कई लोगों को लगता था कि जो सिंगर इतनी महंगी कार में घूम रहा है, उसे काम की क्या जरूरत होगी? यही बात सिंगर शान ने भी मीका से कही थी. शान ने उन्हें सलाह दी कि जब म्यूजिक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से मिलने जाओ तो हमर छोड़कर ऑटो-रिक्शा में जाओ.

मीका ने बताया कि शान ने उनसे कहा था कि अगर वह इतनी महंगी कार में घूमते रहेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि वह पहले से ही बहुत अमीर हैं और उन्हें काम की जरूरत नहीं है. शान का सुझाव था कि ऑटो में जाओ ताकि प्रोड्यूसर को लगे कि ‘इस लड़के को काम चाहिए.’ लेकिन मीका ने साफ मना कर दिया.

Advertisement

उनका सोचना था कि हमर उनकी मोबाइल पब्लिसिटी है. वह चाहते थे कि लोग उन्हें कार में देखें और समझें कि कोई बड़ा सिंगर आ रहा है. मीका ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उस समय वह बड़े सिंगर नहीं थे, लेकिन उनका प्लान था कि लोगों को ऐसा लगे कि वह बड़े सिंगर हैं.

मीका ने बनाया अपना ब्रांड!

मीका ने ये भी बताया कि उस दौर में कई सिंगर्स खुद को प्रमोट करने के लिए बड़े-बड़े नेशनल अखबारों में विज्ञापन तक देते थे, जिस पर करीब 4 लाख खर्च हो जाते थे. मीका को लगा कि उनकी गाड़ी ही उनका विज्ञापन बन सकती है.

मीका का फिल्म ‘अपना सपना मनी-मनी’ का गाना ‘दिल में बजी गिटार' 2006 के बड़े हिट गानों में शामिल रहा. इसके अगले ही साल मीका ने प्रीतम के साथ ‘जब वी मेट का मौजा ही मौजा रिकॉर्ड किया और ये गाना भी जबरदस्त हिट हो गया. इसके बाद मीका की आवाज बॉलीवुड में ऐसी पहचान बन गई जिसे सुनते ही सिंगर का नाम याद आने लगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Post Office में खोल सकते हैं कई MIS खाते, पर समझ लें ₹9 लाख और ₹15 लाख का हिसाब |
    न कमाई-न काम, फिर भी ठाठ में रहे मीका सिंह, करोड़ों की लग्जरी कार में घूमकर बनाया नाम |
    '7 दिन में खुल जाएगा होर्मुज...', ट्रंप और गल्फ लीडर्स में मंथन के बीच ईरान का बड़ा बयान |
    सिर्फ झाड़ू-पोछा और बाल्टी रखने के लिए नहीं है बालकनी, ट्विंकल खन्ना के ये मेकओवर टिप्स बना देंगे घर का सबसे खूबसूरत कोना |
    दिल्ली: शालीमार बाग में देर रात बुलडोजर एक्शन, मदीना मस्जिद का हिस्सा भी गिराया गया |
    अमेरिकी वैज्ञानिक को चीन से छुड़ाएंगे ट्रंप? पत्नी बोली- जिनपिंग के सामने उठाएंगे रिहाई की मांग |
    Asian Games 2026 Day 4 Live: एश‍ियन गेम्स का आज चौथा द‍िन, मनु भाकर का क्वाल‍िफ‍िकेशन राउंड जारी |
    दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं PM मोदी, राष्ट्रपति ट्रंप से हो सकती है मुलाकात |
    जाति न पूछो अपराधी की... |
    हैदराबाद: NIMS के डॉक्टर के पास मिली अकूत संपत्ति, ACB छापेमारी में जगुआर, ऑडी, 8 फ्लैट और 500 ग्राम सोना बरामद
    Advertisement