दुनियाभर में बज रहा डंका! रामायण की रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग, अब चीन में 'दंगल' जैसा धमाके की तैयारी?

थिएटर में रिलीज होने से तीन दिन पहले ही फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' की एडवांस बुकिंग में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. फिल्म की कमाई के आंकड़े इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी और नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में तैयार हुई इस फिल्म ने दुनियाभर में एडवांस बुकिंग से करीब 75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

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सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग से ब्लॉक की गई सीटों को मिलाकर करीब 45.35 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हुआ है. इसके लिए करीब 10.85 लाख टिकट बिक चुके हैं और देशभर में 35,294 शोज रखे गए हैं. वहीं, अगर ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें तो एडवांस बुकिंग का आंकड़ा 36.39 करोड़ रुपये है.

विदेशों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इंटरनेशनल मार्केट में एडवांस बुकिंग से फिल्म ने करीब 3.5 मिलियन डॉलर यानी लगभग 31.3 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इसमें सबसे बड़ा योगदान नॉर्थ अमेरिका का है. यहां फिल्म के पेड प्रीव्यू की एडवांस बुकिंग ही 1 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुकी है.

भारत में हिंदी वर्जन आगे, लेकिन दूसरे राज्यों पर भी नजर

भारत में एडवांस बुकिंग के मामले में हिंदी वर्जन सबसे आगे चल रहा है. हालांकि, कर्नाटक और तेलुगु मार्केट से भी फिल्म को अच्छा योगदान मिल रहा है.

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शहरों के हिसाब से देखें तो दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु में फिल्म की टिकटों की अच्छी बिक्री हो रही है. हैदराबाद में भी दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. खास बात यह है कि बेंगलुरु में फिल्म को मिल रहा रिस्पॉन्स काफी अहम है, क्योंकि इसमें यश रावण का किरदार निभा रहे हैं. ऐसे में फिल्म को दो बड़े स्टार्स के फैन बेस का फायदा मिल सकता है. हिंदी मार्केट में रणबीर कपूर और कर्नाटक में यश की लोकप्रियता फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

फिल्म की अलग-अलग भाषाओं में होने वाली कमाई यह तय करेगी कि यह कितनी बड़ी पैन इंडिया फिल्म बन पाती है. हिंदी में अच्छी ओपनिंग मिलना जरूरी है, लेकिन दूसरी भाषाओं में मिलने वाला रिस्पॉन्स भी इसकी सफलता में अहम भूमिका निभाएगा. इसके अलावा फिल्म को IMAX और दूसरे बड़े स्क्रीन फॉर्मेट में भी रिलीज किया जा रहा है. इन फॉर्मेट में टिकटों की कीमत सामान्य टिकटों से ज्यादा होती है. ऐसे में इनकी वजह से फिल्म का एडवांस ग्रॉस कलेक्शन भी बढ़ सकता है.

फिलहाल घरेलू एडवांस बुकिंग में पहले दिन के टिकटों की बिक्री सबसे ज्यादा है. आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि वीकेंड के लिए भी टिकटों की मांग बढ़ती है या फिर दर्शकों की एक्साइटमेंट शुरुआती शोज तक ही सीमित रहती है.

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फिल्म की ओपनिंग को लेकर ट्रेड एक्सपर्ट्स का अनुमान

ट्रेड एनालिस्ट अक्षय राठी ने अनुमान लगाया है कि फिल्म का हिंदी वर्जन अकेले 50 से 65 करोड़ रुपये की ओपनिंग कर सकता है. वहीं, दूसरी भाषाओं के वर्जन से करीब 45 से 50 करोड़ रुपये की कमाई होने की उम्मीद है. उनके मुताबिक, कर्नाटक से ही फिल्म को 35 से 40 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं.

अक्षय राठी का मानना है कि रामायण अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने की ताकत रखती है. इसकी कहानी से देश का लगभग हर व्यक्ति परिचित है. वहीं, फिल्म की स्टारकास्ट भी इसे अलग-अलग राज्यों में लोकप्रिय बना सकती है. रणबीर कपूर का भगवान राम और यश का रावण बनना फिल्म के लिए बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है. दोनों एक्टर्स के अपने-अपने फैन बेस हैं, जो फिल्म को देखने सिनेमाघरों तक पहुंच सकते हैं.

उन्होंने फिल्म के विदेशी मार्केट में भी अच्छी कमाई करने की संभावना जताई है. उनके मुताबिक, अगर फिल्म को विदेशों में बड़े स्तर पर रिलीज किया जाता है और दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो इसकी ओवरसीज कमाई भारत की कमाई के बराबर या उससे भी ज्यादा हो सकती है.

चीन में रिलीज बदलेगी किस्मत!

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रामायण की इंटरनेशनल रिलीज को लेकर चीन का मार्केट भी काफी अहम माना जा रहा है. फिल्म की विदेशी रिलीज संभाल रही सोनी पिक्चर्स ने चीन के लिए इसका एक खास टाइटल भी सामने रखा है. वहां फिल्म को रामायण द लेजेंड ऑफ द प्रिंस नाम से रिलीज करने की तैयारी है. चीन में नितेश तिवारी की पिछली फिल्म दंगल को काफी पसंद किया गया था. ऐसे में माना जा रहा है कि वहां के दर्शकों के बीच इस फिल्म की पहचान बनाने में इसका फायदा मिल सकता है.

हालांकि, चीन में फिल्म की रिलीज डेट और वहां कितने सिनेमाघरों में इसे रिलीज किया जाएगा, इस बारे में अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन में फिल्म को भारत में रिलीज होने के करीब दो हफ्ते बाद रिलीज किया जा सकता है. अक्षय राठी ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर फिल्म को चीन में 20 से 25 हजार स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाता है और साथ ही नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े स्तर पर रिलीज मिलती है, तो इसकी कमाई काफी बढ़ सकती है.

चीन में आमिर खान की फिल्म दंगल की सफलता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. अगर रामायण को भी वहां बड़े स्तर पर रिलीज किया जाता है और दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये फिल्म की विदेशी कमाई को एक नए स्तर पर पहुंचा सकती है. इससे फिल्म को सिर्फ भारतीय मूल के दर्शकों तक ही सीमित रहने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि दूसरे देशों के दर्शक भी इसे देख सकते हैं.

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क्या सोनी पिक्चर्स रामायण को दुनियाभर में पहुंचा पाएगी?

फिल्म की इंटरनेशनल रिलीज में सोनी पिक्चर्स की बड़ी भूमिका है. कंपनी दुनियाभर में फिल्म को रिलीज करने की जिम्मेदारी संभाल रही है. फिल्म को प्रीमियम स्क्रीन फॉर्मेट में रिलीज करने की तैयारी है. इसके अलावा इंटरनेशनल दर्शकों के लिए इसका अंग्रेजी वर्जन भी तैयार किया गया है.

इससे पहले आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि फिल्म को विदेशों में 50 हजार से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज करने का टारगेट है. वहीं, दुनियाभर में इसकी कुल रिलीज 59 हजार स्क्रीन्स तक पहुंच सकती है. अक्षय राठी ने इससे पहले 'दंगल' और 'RRR' जैसी फिल्मों का उदाहरण देते हुए बताया था कि भारतीय फिल्मों को विदेशों में भी बड़ी ऑडियंस मिल सकती है.

हालांकि, 'रामायण' की कोशिश इससे एक कदम आगे जाने की है. फिल्म सिर्फ उन देशों के दर्शकों तक नहीं पहुंचना चाहती, जहां पहले से भारतीय फिल्मों की अच्छी पकड़ है, बल्कि नए दर्शकों को भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है. विदेशों में अब तक 3.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 31.3 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग होना फिल्म के लिए अच्छी शुरुआत है. खासकर नॉर्थ अमेरिका से मिल रहा रिस्पॉन्स काफी उत्साहजनक है.

क्या है रामायण की ताकत?

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श भी फिल्म की ओपनिंग को लेकर काफी उम्मीदें जता चुके हैं. उनका मानना है कि फिल्म की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी एडवांस बुकिंग के आंकड़े नहीं, बल्कि रामायण से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है. भगवान राम, माता सीता, हनुमान और लक्ष्मण ऐसे किरदार हैं, जिन्हें देश के लोग बचपन से जानते और सुनते आ रहे हैं. यही वजह है कि फिल्म को हर उम्र और हर इलाके के दर्शकों का साथ मिल सकता है.

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हालांकि, इन किरदारों से लोगों का जुड़ाव जितना गहरा है, फिल्म से उनकी उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा हैं. दर्शक इसे किसी नई काल्पनिक कहानी की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि रामायण की कहानी और किरदारों को लेकर उनकी अपनी समझ पहले से बनी हुई है. ऐसे में फिल्म के मेकर्स के सामने दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती होगी.

बता दें कि 'रामायण: पार्ट 1' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. वहीं, फिल्म के दूसरे पार्ट को अब दिवाली 2028 के मौके पर रिलीज किए जाने की चर्चा है.

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