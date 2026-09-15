Jai Jai Ram Song: 'जय जय राम' गाने ने पलटी बाजी, रणबीर कपूर के मुरीद हुए ट्रोल्स, 'श्री राम' के शांत रूप ने जीता दिल

Ramayana Jai Jai Ram Song: रणबीर कपूर और साई पल्लवी की मच-अवेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म 'रामायण' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर फिल्म का पहला गाना 'जय जय राम' रिलीज करके मेकर्स ने फैंस को खुश कर दिया. 'रामायण' का पहला गाना ही फिल्म के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है. 'जय जय राम' गाने ने फिल्म की ट्रोलिंग को तारीफों में बदल दिया है.

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'जय जय राम' ने बदला रुख

दरअसल, 'रामायण' का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था, तब रणबीर कपूर को भगवान राम के किरदार में लोग स्वीकार नहीं कर पाए थे. कई लोगों ने राम के रूप में रणबीर की कास्टिंग पर सवाल उठाए थे. ट्रेलर रिलीज के बाद मेकर्स और रणबीर को उनके लुक पर काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी.

हालांकि, 'जय जय राम' गाना रिलीज होते ही चीजें बदलती दिख रही हैं. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म के पहले गाने 'जय जय राम' के रिलीज होने के बाद भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर की फैंस सराहना कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैंस रणबीर की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं.

रणबीर की तारीफ कर रहे फैंस

सबसे खास बात यह है कि 'जय जय राम' गाने में भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर की सादगी फैंस के दिलों को छू रही है. गाने में राम-सीता का विवाह और श्री राम की यात्रा की झलकियों ने लोगों का दिल जीत लिया है. भक्ति गाने की धुन, विजुअल्स भी लोगों को पसंद आ रहे हैं. फैंस का कहना है कि उन्होंने कुछ ज्यादा जल्दी ही रणबीर को लेकर अपनी सोच बना ली थी, लेकिन अब वो गलत साबित हुए हैं.

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एक यूजर ने रणबीर कपूर की तारीफ में लिखा- रणबीर कपूर का कॉम्पिटिशन सिर्फ रणबीर कपूर ही हैं.

this part literally i’m not even lying

gives me goosebumps, what a beautiful song😭😭❤️❤️



RAM SIYA RAM SIYA RAM JAI JAI RAM🏹#Ramayana #RanbirKapoor pic.twitter.com/asqkwowJ9D — 𝙍𝙆𝙖𝙗𝙞𝙧 (@iAnimalRK) September 14, 2026

Ranbir's eyes carry so much light 🤌✨️

People doubted him... but he's about to prove everyone wrong.

As Prabhu Shree Ram, he's going to deliver the performance of lifetime ♥️ #Ramayana #RanbirKapoor pic.twitter.com/QjR2O0O1va — Being Divakar Jha✨️ (@LaapataBanjara) September 14, 2026

एक और यूजर ने लिखा- रणबीर कपूर ने श्री राम का किरदार बहुत ही शांत और सहज अंदाज में निभाया है. इन झलकियों में उनका शांत रूप, चेहरे के थमे हुए भाव और गंभीरता यह दिखाती है कि उनकी एक्टिंग ड्रामेबाजी के बजाय मर्यादा और सादगी पर टिकी है.

Ranbir Kapoor’s portrayal of Shri Ram appears deliberately restrained.

The calm body language, controlled expressions and composed presence in these glimpses suggest a performance built more on dignity than dramatics. #Ramayana pic.twitter.com/qla89il1M9 — Aditya Tiwari (@aditya_tiwar_04) September 12, 2026

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर श्री राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे. 'रामायण पार्ट वन' दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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