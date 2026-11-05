Ramayan Celebs Review: रणबीर कपूर की 'रामायण' के मुरीद हुए सेलेब्स, बजी तालियां

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आशीष चंचलानी ने कहा कि रामायण ब्लॉकबस्टर है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश हिट हैं. रवि दुबे के लिए स्पेशल शाउटआउट क्या परफॉर्मेंद दी है. बादशाह ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि रामायण देखकर वो भावुक हो गए. उन्होंने जटायु और रावण के युद्ध वाले सीन की भी तारीफ की.

मराठी अभिनेता अजिंक्य देव ने लिखा, क्या फिल्म है, क्या फिल्म है! यह एक भव्य फिल्म है, विज़ुअल इफेक्ट्स, अभिनय, सेट्स और इमोशन्स… वाह! यह सिनेमाघर में देखने लायक एक अनुभव है. यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जिसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए. अल्लू अर्जुन ने भी रामायण के लिए फिल्म के सभी कलाकारों को बधाई दी.