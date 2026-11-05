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जालौन में दिल दहला देने वाली वारदात: मां ने की डेढ़ साल के मासूम बेटे की हत्या, धारदार हथियार से गला रेता

जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र के सिकरी व्यास गांव में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला पारो ने अपने डेढ़ साल के सबसे छोटे बेटे की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. घटना से परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही है.

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सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. कोटरा थाना क्षेत्र के सिकरी व्यास गांव में एक मां ने अपने ही डेढ़ साल के मासूम बेटे की धारदार हथियार से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस खौफनाक वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

राजेश बरार की पत्नी पारो ने सुबह करीब चार बजे अपने सबसे छोटे डेढ़ साल के बेटे की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. मानसिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद उसने इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस क्षेत्राधिकारी राजीव शर्मा और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

राजेश बरार और पारो के कुल चार बच्चे हैं, जिनमें मृतक बालक सबसे छोटा था. इस खौफनाक वारदात के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई और मौके पर ग्रामीणों का भारी जमावड़ा लग गया. पति राजेश के अनुसार, पारो की मानसिक स्थिति काफी समय से ठीक नहीं चल रही है और उसका नियमित इलाज भी जारी है. हालांकि, इतनी बड़ी और खौफनाक वारदात को अंजाम देने के पीछे की असल वजह क्या थी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है.

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पुलिस की कार्रवाई और फोरेंसिक जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) राजीव शर्मा, पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. साथ ही फोरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया, जिसने बारीकी से निरीक्षण करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है, हालांकि महिला कुछ बोलने में समर्थ नहीं है. मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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