'भाई कैसे हैं?', पैपराजी ने टाइगर श्रॉफ की मां से पूछा सवाल, दिया पहला रिएक्शन

रविवार को मुंबई में एक मैदान के बाहर टाइगर श्रॉफ पर गोलियां चलाई गईं. इस घटना में टाइगर को मामूली चोटें आईं, जबकि उनके ड्राइवर को गोली लग गई. सोशल मीडिया पर टाइगर की कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, जिनमें उनकी छाती और हाथ पर पट्टियां बंधी दिख रही थीं. इसे देखकर उनके फैंस उनकी सेहत को लेकर काफी चिंतित हो गए थे.

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खबरों के मुताबिक, टाइगर अब वापस सेट पर लौट आए हैं और उन्होंने 'लग जा गले' की शूटिंग शुरू कर दी है. वहीं, बुधवार को टाइगर की मां आयशा श्रॉफ और बहन कृष्णा श्रॉफ को मुंबई में एक इवेंट के दौरान देखा गया.

टाइगर श्रॉफ का रिएक्शन

इवेंट से निकलते समय जब पैपराजी ने आयशा से पूछा, 'टाइगर भाई कैसे हैं? ठीक हैं न?' तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और थंब्स-अप का इशारा किया, जिससे यह साफ हो गया कि टाइगर अब ठीक हैं.

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना

रविवार शाम को टाइगर मुंबई में फुटबॉल खेलने के बाद एक मैदान से बाहर निकल रहे थे. उनकी कार के चारों ओर फैंस की भीड़ थी, तभी अचानक दो लोगों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं. ये दोनों लोग एक बाइक सवार के साथ मौके से फरार हो गए. टाइगर को गोली नहीं लगी, लेकिन उन्हें मामूली चोटें आईं. हालांकि, उनके ड्राइवर को गोली लग गई और वह अभी अस्पताल में भर्ती हैं.

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गैंगस्टर ने हमले की जिम्मेदारी ली

इस घटना के बाद, गैंगस्टर अनिल पंडित का एक ऑडियो मैसेज सामने आया, जिसमें उसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का साथी बताया. ऑडियो मैसेज में उसने कहा कि वह और उसका साथी हरमन संधू, टाइगर पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेते हैं. इस फायरिंग मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

क्या बॉलीवुड के अन्य कलाकार भी निशाने पर हैं?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सिर्फ टाइगर ही निशाने पर नहीं थे. आरोपियों ने कथित तौर पर सलमान खान और रणबीर कपूर के घरों की भी रेकी (निगरानी) की थी.

टाइगर पर हुई फायरिंग की घटना के बाद, सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वहीं, रणबीर कपूर के फैंस भी उनके लिए कड़ी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. रणबीर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'रामायण' के प्रमोशन में व्यस्त हैं.

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