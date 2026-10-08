'हृदय में जिनके सीता राम', हनुमान अंश के डायरेक्टर ने गाया भजन, जगजीत सिंह से होने लगी तुलना

नीम करोली बाबा के जीवन और भक्ति पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिलीज के दो महीने यानी 9 हफ्ते बीत जाने के बाद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है और अब तक लगभग 328 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस कर चुकी है. लेकिन इस वक्त फिल्म से जुड़ी एक और बात सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है.

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दरअसल फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी द्वारा गाए गए गाने 'हृदय में जिनके सीता राम' की खूब तारीफ हो रही है. जब एक यूजर ने इसकी तुलना मशहूर गायक जगजीत सिंह के गाने से कर दी, तो डायरेक्टर ने बड़ी ही सादगी से इस पर अपना रिएक्शन दिया.

विशाल चतुर्वेदी ने क्या कहा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने विशाल चतुर्वेदी को टैग करते हुए लिखा कि क्या किसी ने ध्यान दिया कि 'हनुमान अंश' का गाना 'हृदय में जिनके सीता राम' खुद फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने ही गाया है. यूजर ने आगे लिखा कि यह गाना जगजीत सिंह जी के मशहूर भजन 'हे राम' के जैसा ही दिल को छू लेने वाला है और विशाल चतुर्वेदी में कमाल का हुनर है.

इस तारीफ पर रिएक्शन देते हुए विशाल चतुर्वेदी ने काफी नम्रता से लिखा कि अरे, किसने यह तुलना कर दी, जगजीत सिंह जी तो एक लीजेंड थे. हालांकि उन्होंने इस सराहना के लिए यूजर को धन्यवाद भी दिया.

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दर्शकों को भाया डायरेक्टर की आवाज का जादू

विशाल चतुर्वेदी के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की टिप्पणियों की झड़ी लग गई. एक यूजर ने लिखा कि जब फिल्म खत्म हुई और क्रेडिट्स चलने लगे, तब बैकग्राउंड में उनका गाया यह गाना बज रहा था. वह इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि वे थिएटर से उठे ही नहीं और पूरा क्रेडिट रोल खत्म होने तक वहीं बैठे रहे. एक अन्य यूजर ने कहा कि उन्हें शुरुआत में लगा था कि यह गाना शंकर महादेवन जी ने गाया है.

गाने के लंबे वर्जन की मांग कर रहे लोग

गाने की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए फैंस अब इसके लंबे वर्जन की मांग कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि इस गाने का कम से कम 10 से 20 मिनट का एक लंबा वर्जन जारी किया जाना चाहिए, ताकि लोग इसे बिना रुकावट के बार-बार सुन सकें. यूजर का कहना था कि अभी गाना छोटा होने की वजह से इसे बार-बार रिपीट पर लगाना पड़ता है, जिससे गाने का फ्लो टूट जाता है.

बॉक्स ऑफिस पर कमाई जारी

दूसरी तरफ, फिल्म की कमाई का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है. सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, रिलीज के 62वें दिन भी फिल्म ने 1,578 शो के जरिए ₹0.80 करोड़ की नेट कमाई की. इसके साथ ही भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹386.56 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन ₹327.28 करोड़ तक पहुंच गया है. वहीं ओवरसीज मार्केट की बात करें तो विदेशों में फिल्म ने 62वें दिन ₹0.05 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस ₹39.95 करोड़ हो गया है. इस तरह दुनिया भर में 'हनुमान अंश' का कुल ग्रॉस कलेक्शन अब ₹426.51 करोड़ के आंकड़े को छू चुका है.

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