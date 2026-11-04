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इन दो सरकारी बैंकों ने बदलीं FD दरें, दे रहे 7.10% से 7.25% तक ब्याज

Bank FD Rates: बैंक FD में पैसा लगाने वालों के लिए नवंबर की शुरुआत में दो सरकारी बैंकों ने ब्याज दरों में बदलाव किया है. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और केनरा बैंक की नई दरें लागू हो चुकी हैं. केनरा बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 7.25% तक ब्याज दे रहा है, जबकि PNB में यह दर 7.10% है.

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पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक ने अपनी एफडी दरों में बदलाव किया है. (Photo: ITG)
पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक ने अपनी एफडी दरों में बदलाव किया है. (Photo: ITG)

अगर आपने अपना पैसा बैंक एफडी (Fixed Deposit) में डाल रखा है या डालने की की सोच रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और केनरा बैंक ने नवंबर में अपनी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है. नई दरें 1 नवंबर और 2 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं.

केनरा बैंक में अब वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.25% और सामान्य ग्राहकों को 6.75% ब्याज मिल रहा है. वहीं, PNB में सामान्य ग्राहकों को अधिकतम 6.60% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% ब्याज दिया जा रहा है. दोनों बैंकों की ये दरें ₹3 करोड़ से कम की घरेलू FD पर लागू हैं.

केनरा बैंक में FD पर कितना मिलेगा ब्याज?

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केनरा बैंक की नई ब्याज दरें 2 नवंबर 2026 से लागू हैं. बैंक ने चुनिंदा अवधि वाली FD पर ब्याज में 15 बेसिस पॉइंट (0.15%) तक की बढ़ोतरी की है. बैंक की ओर से सबसे ज्यादा ब्याज 555 दिन की स्पेशल FD पर दिया जा रहा है.

सामान्य ग्राहकों के लिए ब्याज दरें:

केनरा बैंक की 555 दिन की स्पेशल FD पर अब 6.75% ब्याज मिलेगा. पहले इस पर 6.60% ब्याज मिल रहा था. वहीं, 444 दिन की स्पेशल FD पर 6.65% ब्याज दिया जा रहा है.

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दूसरी अवधि की FD पर ब्याज दरें इस तरह हैं:

Canara Bank FD Interest

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दरें:

वरिष्ठ नागरिकों को केनरा बैंक की 555 दिन की स्पेशल FD पर सबसे ज्यादा 7.25% ब्याज मिलेगा. पहले इस अवधि पर 7.10% ब्याज मिल रहा था. वहीं, 444 दिन की FD पर 7.15% ब्याज दिया जा रहा है.

अन्य अवधियों के लिए ब्याज दरें इस प्रकार हैं:

Canara Bank FD Interest Rates

इसके अलावा, केनरा बैंक पात्र वरिष्ठ नागरिकों को 180 दिन या उससे ज्यादा अवधि की घरेलू FD पर सामान्य ब्याज दर के ऊपर 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज भी देता है.

PNB में FD की नई ब्याज दरें क्या हैं?

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की नई FD दरें 1 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं. बैंक सामान्य ग्राहकों को 3% से 6.60% तक ब्याज दे रहा है. इसमें सबसे ज्यादा ब्याज 444 दिन की स्पेशल FD पर मिल रहा है.

सामान्य ग्राहकों के लिए ब्याज दरें:

PNB Bank FD Interest Rates

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दरें:

PNB में वरिष्ठ नागरिकों को 444 दिन की स्पेशल FD पर अधिकतम 7.10% ब्याज मिल रहा है. वहीं, 666 दिन की FD पर 7% और एक साल की FD पर 6.75% ब्याज दिया जा रहा है.

अन्य अवधियों के लिए ब्याज दरें इस प्रकार हैं:

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PNB Bank FD Interest Rates 2nd

बैंक 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन्स को भी तय शर्तों के तहत अतिरिक्त ब्याज का फायदा देता है.

एक्सिस बैंक ने भी बदली FD की दरें

इन दोनों सरकारी बैंकों के अलावा प्राइवेट सेक्टर के प्रमुख बैंक, एक्सिस बैंक ने भी अपनी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है. हालांकि, यह बदलाव ₹3 करोड़ या उससे ज्यादा की घरेलू बल्क FD (Bulk Fixed Deposit) के लिए किया गया है. नई दरें 3 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं. ये दरें बैंक की सामान्य रिटेल FD योजनाओं से अलग हैं.

ध्यान रखें कि FD पर मिलने वाला वास्तविक रिटर्न निवेश की अवधि, ग्राहक की श्रेणी और बैंक की लागू शर्तों पर निर्भर करता है. निवेश करने से पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर ब्याज दरों की जानकारी जरूर जांच लें.

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