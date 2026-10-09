दृश्यम के आगे 'हनुमान अंश' का चमत्कार, 9वें हफ्ते भी कमाई जारी, टूटे कई रिकॉर्ड

सिनेमाघरों में अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' की दस्तक के बाद भले ही 'हनुमान अंश' की कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी हो, लेकिन इसका खुमार अब भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. नए हफ्तों में बड़ी फिल्मों के आने के बावजूद इस फिल्म ने वीकेंड से लेकर वीकडेज तक अपनी पकड़ बनाए रखी और 9वें हफ्ते में 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर एक ऐसा नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिसे तोड़ पाना अब किसी भी फिल्म के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा.

और पढ़ें

फिल्म की कमाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसका सफर बेहद शानदार रहा है. अपने रिलीज के 63वें दिन, यानी नौवें गुरुवार को फिल्म ने करीब 75 लाख रुपये का बिजनेस किया, जो कि 62वें दिन (बुधवार) की कमाई के बिल्कुल बराबर था. इस तरह फिल्म ने 9वें हफ्ते में कुल 10.65 करोड़ रुपये की कमाई की. हालांकि, 8वें हफ्ते में हुई 29.2 करोड़ रुपये की कमाई के मुकाबले इस हफ्ते कलेक्शंस में लगभग 63.53% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि इतने दिनों बाद आना स्वाभाविक भी है.

300 करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' का कुल नेट कलेक्शन अब तक 328 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जो ग्रॉस कलेक्शन के हिसाब से देखें तो 387.16 करोड़ रुपये बैठता है. फिल्म जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसे देखकर ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि अब यहां से 350 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के जादुई आंकड़े तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन फिल्म पहले ही अपनी लागत के मुकाबले कई गुना ज्यादा कमाई कर चुकी है.

Advertisement

9वें हफ्ते में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड

इस फिल्म ने सबसे बड़ा धमाका अपने 9वें हफ्ते की कमाई से किया है. 10.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन करके 'हनुमान अंश' ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में 9वें हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का तमगा हासिल कर लिया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड कन्नड़ फिल्म 'कांतारा' के नाम दर्ज था, जिसने अपने 9वें हफ्ते में 2.55 करोड़ रुपये कमाए थे. लेकिन 'हनुमान अंश' ने इसे बहुत बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है.

सबसे बड़ी 9वें हफ्ते की कमाई

- हनुमान अंश – 10.65 करोड़ रुपये

- कांतारा – 2.55 करोड़ रुपये

- छावा – 2.3 करोड़ रुपये

- धुरंधर 2 – 2.19 करोड़ रुपये

- धुरंधर – 1.75 करोड़ रुपये

फिल्म की स्टारकास्ट और बेहद कम बजट

7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'हनुमान अंश' का निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है. इसके निर्माण की जिम्मेदारी रागिनी एस, नम्रता जी सिंह, अनुप्रिया ए नागर और खुद निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने संभाली है. फिल्म में शोभिनव सत्या, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी और विहान शेडगे ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस फिल्म का कुल बजट महज 2 करोड़ रुपये था और इस मामूली बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स को धराशायी कर दिया है.

---- समाप्त ----