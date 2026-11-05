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फुटबॉल मैच में ऐसा बवाल कि टूट गया 15 साल पुराना रिकॉर्ड, 53 लोगों को दिखाया गया रेड कार्ड

ब्राजील में आयोजित एक फुटबॉल मैच में जमकर बवाल हुआ. हालात इतने खराब हो गए कि कुल 53 लोगों को रेड कार्ड दिखाए गए. विवाद के दौरान रेफरी को कई लोगों की ओर से जान से मारने और हिंसा की धमकियां दी गईं. पूरे मामले में बाद में पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई.

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प्रतीकात्मक तस्वीर. (Photo: Reuters)
प्रतीकात्मक तस्वीर. (Photo: Reuters)

ब्राजील में एक अंडर-20 फुटबॉल मैच के दौरान ऐसा बवाल हुआ, जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है. मामोरे और उबेरलैंडिया के बीच सेमीफाइनल में खिलाड़ियों के बीच जमकर हाथापाई हुई. स्थिति संभालने के लिए रेफरी को 51 खिलाड़ियों और टीम स्टाफ को रेड कार्ड दिखाना पड़ा. इसके अलावा उबेरलैंडिया के दो अधिकारियों को भी बाहर भेजा गया. इस तरह कुल 53 लोगों पर कार्रवाई हुई.

मिनास गेरैस में आयोजित इस मुकाबले में मामोरे की टीम 3-1 से आगे थी. दूसरे हाफ में टीम के तीसरे गोल के बाद विवाद शुरू हुआ. रेफरी फर्नांडो पैट्रिक ड्रोशिक मोडेस्टो की रिपोर्ट के अनुसार, मामोरे के खिलाड़ी डावी ने गोल का जश्न मनाते हुए विपक्षी डगआउट की ओर इशारा कर तंज कसा. इससे नाराज उबेरलैंडिया के गोलकीपिंग कोच पाउलो सर्जियो डायस डॉस सैंटोस मैदान में घुसकर उनसे भिड़ने पहुंच गए. इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी भी झगड़े में शामिल हो गए.
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रेफरी की रिपोर्ट के मुताबिकमारपीट के बाद 40 खिलाड़ियों और आठ स्टाफ सदस्यों को रेड कार्ड दिखाए गए. इससे पहले मैच में तीन खिलाड़ी रेड कार्ड देख चुके थे. इस तरह खिलाड़ियों और स्टाफ को मिलाकर कुल 51 लोगों को बाहर किया गया. दो क्लब अधिकारियों पर हुई कार्रवाई के बाद यह संख्या 53 हो गई.
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15 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त
इससे पहले एक फुटबॉल मैच में सर्वाधिक रेड कार्ड का रिकॉर्ड 36 था. फरवरी 2011 में अर्जेंटीना की पांचवीं डिवीजन के मुकाबले में एटलेटिको क्लेपोल और विक्टोरियानो एरेनास के बीच हुए मैच में इतने रेड कार्ड दिखाए गए थे. ब्राजील की इस घटना ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

रेफरी पैट्रिक डोशिक मोडेस्टो ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि विवाद के दौरान कई लोगों ने उन्हें जान से मारने और हिंसा की धमकियां दीं. इन धमकियों को लेकर पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है.

हंगामे के कारण मुकाबला करीब 40 मिनट तक रुका रहा. हालात काबू में नहीं आने पर मैच को रद्द करना पड़ा. मैदान के बाहर भी विवाद थमा नहीं. आरोप है कि उबेरलैंडिया के अधिकारियों ने मामोरे के उपकरणों को नुकसान पहुंचाया, जबकि मामोरे के खिलाड़ियों ने मेजबान टीम के ड्रेसिंग रूम में तोड़फोड़ की.

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