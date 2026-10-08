scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गोवा का 'विश्वनाथ' कैसे बना बॉलीवुड का नाना पाटेकर? जानिए नाम के पीछे की असली कहानी

नाना पाटेकर, जिनका 8 अक्टूबर 2026 को 75 साल की उम्र में निधन हो गया, हिंदी और मराठी सिनेमा में सिर्फ 'नाना' के नाम से जाने जाते थे. लेकिन उनका असली नाम 'नाना' नहीं था.

Advertisement
X
नाना पाटेकर का असली नाम? (Photo: x/@BajpayeeManoj)
नाना पाटेकर का असली नाम? (Photo: x/@BajpayeeManoj)

भारतीय सिनेमा के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. हिंदी और मराठी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग, अलग अंदाज और कड़क आवाज़ से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर ने 8 अक्टूबर 2026 की सुबह दुनिया को अलविदा कह दिया. पर्दे पर अपनी एक-एक लाइन से थिएटर गूंजा देने वाले इस कलाकार को पूरी दुनिया 'नाना' के नाम से ही जानती है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 'नाना' उनका असली या जन्म का नाम नहीं था.

उनका असली नाम विश्वनाथ गजानन पाटेकर था. एक आम घर के लड़के 'विश्वनाथ' से देश के चहेते 'नाना पाटेकर' बनने का सफर काफी दिलचस्प रहा है. आइए जानते हैं कि बचपन का एक प्यारा सा निकनेम कैसे उनकी असली पहचान बन गया.

गोवा में ली अंतिम सांस
नाना पाटेकर का निधन 8 अक्टूबर 2026 की सुबह गोवा में हुआ. प्राप्त जानकारियों के अनुसार, वे डोना पाउला स्थित अपने निवास पर अचानक बेहोश पाए गए थे. इसके बाद मेडिकल टीम ने उन्हें तुरंत संभाला और अस्पताल ले जाने से पहले कार्डियक मसाज भी दी. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने और होश में लाने की लगभग 45 मिनट तक लगातार कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. सुबह करीब 5:20 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुरुआती रिपोर्टों में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट मानी जा रही है, हालांकि सही कारणों की पुष्टि आगे की मेडिकल जांच के बाद ही हो सकेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Nana Patekar devastated after son
ढाई साल का बेटा खोया, स्मोकिंग की लगी लत, दर्द में भी नहीं रोए नाना पाटेकर, कहा था- बस पैसों के लिए रोता हूं
nana goa house
Nana Patekar Goa Home Tour: गोवा में नाना पाटेकर का आलीशान घर, यहीं बीते आखिरी पल
Filmmaker pays emotional tribute to veteran actor Nana Patekar.
नाना पाटेकर के निधन से भावुक हुए अन्नू कपूर, याद किए पुराने किस्से
nana patekar death
'अपमान और भूख मेरे दो गुरु...', नाना पाटेकर ने जो-जो सहा, सब पर्दे पर उतार दिया
nana kargil war
कारगिल में नाना पाटेकर के 60 दिन! नहीं की करियर की परवाह, घटाया था 20 किलो वजन
Advertisement

बचपन और शुरुआती ज़िंदगी
नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित मुरुद-जंजीरा में हुआ था. जन्म के समय उनका नाम विश्वनाथ गजानन पाटेकर रखा गया था. उनके पिता का नाम दिनकर पाटेकर और मां का नाम निर्मला पाटेकर था, जो एक हाउस वाइफ थीं. एक साधारण मराठी परिवार में पले-बढ़े विश्वनाथ को कला से लगाव था, जिसके चलते आगे चलकर उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध 'बांद्रा स्कूल ऑफ आर्ट' से अपनी पढ़ाई पूरी की.

मां की सहेली ने दिया 'नाना' नाम
समय के साथ उनका असली नाम 'विश्वनाथ' लोगों की ज़ुबान से ओझल होता गया और उसकी जगह 'नाना' ने ले ली. खुद नाना पाटेकर ने एक बार इस नाम के पीछे की सीधी-सरल कहानी शेयर की थी. उन्होंने बताया था कि उनकी मां की एक बहुत करीबी सहेली थीं, जिन्हें उनकी मां बिल्कुल अपनी बहन जैसा मानती थीं. वह सहेली बचपन में उन्हें प्यार से 'नाना-नाना' कहकर पुकारती थीं. बस वहीं से यह नाम उनके साथ ऐसा जुड़ा कि हमेशा के लिए उनका हो गया.

हर सरकारी कागज पर दर्ज हुआ निकनेम
जो नाम घर में प्यार से पुकारने के लिए शुरू हुआ था, वह धीरे-धीरे उनकी पहचान बनता चला गया. आगे चलकर उन्होंने इसी नाम को आधिकारिक तौर पर भी अपना लिया. नाना ने एक बातचीत में मुस्कुराते हुए कहा था कि यह बहुत अच्छा नाम है और उनके पासपोर्ट, आधार कार्ड से लेकर हर ज़रूरी सरकारी दस्तावेज पर भी अब यही नाम दर्ज है.

Advertisement

स्कूल के दिनों में कहलाते थे 'विशु'
'नाना' नाम से मशहूर होने से पहले, स्कूल के दिनों में उन्हें उनके असली नाम विश्वनाथ या प्यार से 'विशु' कहकर बुलाया जाता था. एक्टर ने बताया था कि दशकों बाद भी अगर कोई उन्हें 'विशु' कहकर आवाज देता था, तो वे तुरंत समझ जाते थे कि यह इंसान जरूर उनके स्कूल के जमाने का कोई पुराना साथी है.

सिनेमा का यादगार चेहरा
वक्त के साथ विश्वनाथ नाम पीछे छूट गया और 'नाना पाटेकर' भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर और सम्मानित नामों में शामिल हो गया. 'परिंदा', 'क्रांतिवीर', 'वेलकम' और 'नटसम्राट' जैसी यादगार फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले इस बेहतरीन कलाकार के पीछे हमेशा वही सादगी भरा 'विश्वनाथ' छुपा रहा, जिसे बचपन में अपनों ने प्यार से एक नाम दिया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पहले बोट क्लब, अब जंतर-मंतर... दिल्ली के प्रदर्शन स्थल की पूरी कहानी |
    ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की तैयारी में अमेरिका, देखें दुनिया आजतक |
    42 पूर्व जजों ने चुनाव आयोग के समर्थन में लिखी चिट्ठी, कहा- ये राजनीतिक विरोध है, जनता का नहीं |
    गोवा का 'विश्वनाथ' कैसे बना बॉलीवुड का नाना पाटेकर? जानिए नाम के पीछे की असली कहानी |
    BMW से लेकर लैंड क्रूजर तक... सचिन वाजे की लग्जरी कारों की लिस्ट देखकर बॉम्बे हाईकोर्ट भी हैरान |
    गुरुग्राम छोड़ हिमाचल के गांव में शिफ्ट हुआ कपल, पहाड़ों पर सताने लगी शहर की याद, मिस कर रहे ये चीजें |
    समंदर के नीचे बहती है ये नदी... धारा है इतनी तेज कि जहाज को कुचल दे |
    बारिश की एक बूंद और मुसीबत शुरू! अपनी नाक की वजह से छींकता रहता है ये दुर्लभ बंदर |
    ई-रिक्शा चला बहू को पढ़ाया, सिपाही बनते ही पति को बोली- मैं तुम्हें नहीं जानती |
    ‘117 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, पूर्ण बहुमत से बनाएंगे सरकार’, केवल सिंह ढिल्लों का दावा
    Advertisement