scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पसीने में भीगे थे', आखिरी पलों में बेचैन थे नाना पाटेकर, दोस्त को मैसेज कर लिखा था- अच्छा नहीं लग रहा

गोवा के जिस अस्पताल में नाना पाटेकर ने अंतिम सांस ली, वहां के डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई थी. लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. देशभर में नाना की मौत से मातम पसरा है.

Advertisement
X
नाना को लेकर क्या बोले डॉक्टर? (Photo/PTI File)
नाना को लेकर क्या बोले डॉक्टर? (Photo/PTI File)

बॉलीवुड एक्टर नाना पाेटकर के निधन की खबर से मातम पसरा है. उनका परिवार टूट गया है. नाना को कोई बीमारी नहीं थी. उनकी हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं थी. अचानक से हुए चेस्ट पेन की वजह से नाना का निधन हो गया. गुरुवार सुबह 5.30 मिनट पर गोवा के मणिपाल अस्पताल में उन्हें मृत घोषित किया गया. वहां के डॉ. शेखर सालकर का नाना की मौत पर बयान आया है.

नहीं रहे नाना पाटेकर

मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर ने कहा- जब नाना पाटेकर को अस्पताल लाया गया था, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. उन्हें सुबह करीब 5:30 बजे मृत घोषित किया गया. हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. नाना को करीब 45 मिनट से एक घंटे तक कार्डियक मसाज दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

Nana Patekar India Pakistan statement
भारत को PAK से खेलना चाहिए क्रिकेट? नाना पाटेकर ने दिया था ये जवाब
Nana Patekar Networth
गोवा-मुंबई में घर... पत्नी और एक बेटा, अपने पीछे इतनी संपत्ति छोड़ गए नाना पाटेकर
Nana Patekar, Nana Patekar death, Nana Patekar passes away
‘उदय भाई हमेशा याद रहेंगे’... नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए फैंस
actor nana patekar dies
बॉलीवुड एक्टर Nana Patekar का 75 साल की आयु में हुआ निधन
Nana Patekar dies at 75 in Goa.
दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर के निधन पर हस्तियों ने जताया शोक

डॉक्टर के मुताबिक, नाना के साथ घर पर फैमिली नहीं थी. दोस्त और केयर टेकर थे. रात करीब 2.30 बजे नाना पाटेकर ने अपने एक दोस्त को मैसेज किया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है. उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है. रात का समय होने की वजह से दोस्त ने उस वक्त मैसेज नहीं देखा. बाद में उसने नाना को फोन किया और करीब 4 बजे उनके घर पहुंचा. उस वक्त नाना को काफी पसीना आ रहा था और उनकी हालत बिगड़ रही थी. उन्हें संभालने की कोशिश की गई, लेकिन धीरे-धीरे वो बेहोश होने लगे. इसके बाद उनके केयरटेकर को अस्पताल भेजा गया और अस्पताल की एंबुलेंस बुलाई गई.

Advertisement

''अस्पताल की इमरजेंसी टीम जब उनके घर पहुंची तो नाना पूरी तरह से नॉन रिएक्टिव थे. टीम ने तुरंत कार्डियक मसाज शुरू की. इसके बाद उन्हें सुबह करीब 4.20 से 4.30 बजे के बीच मणिपाल अस्पताल लाया गया. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था.'' 

नाना के आखिरी पलों का दर्द जानकर फैंस गमगीन हो रहे हैं. अगर उन्हें समय पर मेडिकल मिलता तो शायद वो बच सकते थे. नाना को सेलेब्स और फैंस नम आंखों से याद कर रहे हैं. हर कोई उनके शानदार काम को रिकॉल कर रहा है. आज भले ही नाना हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपने काम के जरिए फैंस के दिलों में अमर रहेंगे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    17,000 फीट की ऊंचाई पर आकाशीय बिजली की चपेट में आई इंडिगो फ्लाइट |
    भारत को पाकिस्तान से खेलना चाहिए क्रिकेट? 1 साल पहले नाना पाटेकर ने दिया था ये करारा जवाब |
    नोएडा: घर में पत्नी से हुआ झगड़ा तो नाले में कूदा युवक, रात भर चला रेस्क्यू; सुबह मिला शव |
    ‘उदय भाई हमेशा याद रहेंगे’... नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुए फैंस |
    Lemon Peels For Plants: कूड़े में फेंक देते हैं नींबू के छिलके? ठहरिए! मिट्टी और पौधों में डाल देंगे जान, जानें कैसे करें इस्तेमाल |
    'पसीने में भीगे थे', आखिरी पलों में बेचैन थे नाना पाटेकर, दोस्त को मैसेज कर लिखा था- अच्छा नहीं लग रहा |
    'भुवनेश्वर कुमार को चुनकर कोई एहसान नहीं किया...', वसीम जाफर ने चयनकर्ताओं को दिखाया आईना |
    Navpancham Rajyog 2026: होगी छप्परफाड़ कमाई! 16 अक्टूबर को नवपंचम राजयोग से 3 राशियां होंगी मालामाल |
    Nana Patekar Networth: गोवा-मुंबई में घर... पत्नी और एक बेटा, अपने पीछे इतनी संपत्ति छोड़ गए नाना पाटेकर |
    PM मोदी आज करेंगे IMC 2026 का उद्धाटन, 6G से AI तक पर फोकस
    Advertisement