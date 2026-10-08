Nana Patekar Death Celebs Reaction: नाना पाटेकर के निधन से बॉलीवुड में पसरा मातम, अक्षय कुमार बोले- यकीन नहीं हो रहा

8 अक्टूबर की सुबह फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई. 75 साल की उम्र में दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया. नाना पाटेकर के निधन की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. बॉलीवुड सेलेब्स समेत प्रधानमंत्री मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक जताया है.

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सेलेब्स ने जताया शोक

एक्टर रितेश देशमुख ने नाना पाटेकर के निधन पर लिखा- आज मेरे पास शब्द नहीं हैं. ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल पर बिजली गिर गई हो. नाना चले गए… यह एक वाक्य मेरे दिमाग को सुन्न कर गया है, मैं बेजुबान हूं. आप अभिनय के आसमान थे, तुलना से परे असीम. अपनी अनोखी शैली से आपने दर्शकों के दिलों में एक अडिग घर बनाया था.

आज शब्द थिजले आहेत, काळजावर जणू वीज कोसळली आहे. नाना गेले... या एका वाक्याने मन सुन्न, निःशब्द झाले आहे. तुम्ही अभिनयाचे आकाश होतात, ज्याला तुलनेची सीमा नव्हती. तुमच्या अनोख्या शैलीने रसिकांच्या हृदयात तुम्ही अढळ घर केले. कधी पडद्यावरचा तेजस्वी नायक, कधी अंगावर शहारे आणणारा खलनायक, तर कधी गंभीर चेहऱ्यामागचा खट्याळ विनोद, प्रत्येक रंग तुमच्या अभिनयात खुलून आला. पडद्यावर तुम्ही हीरो होतात, पण पडद्यामागे त्याहूनही मोठे. तुमच्या संस्थेतून वाहत राहिली माणुसकीची निरंतर धारा. 'ब्लफमास्टर' आणि 'हाउसफुल ५' मध्ये तुमच्यासोबत पडदा वाटून घेतला, हे माझे भाग्य. पण एका मराठी चित्रपटात तुमच्यासोबत काम करणे, ही अपूर्ण ओढ आयुष्यभर उरी राहील. तुमचे बोल, तुमच्या गप्पा, पाठीवरची ती कौतुकाची थाप, सोबत केलेले ते खळखळते हसू, ही माझी करी कमाई. कुटुंबीयांना, आप्तेष्टांना आणि लाखो चाहत्यांना माझी मनःपूर्वक सांत्वना. खरच आज एका युगाचा अस्त झाला आहे. भावपूर्ण श्रद्धांजली. 🙏 — Riteish Deshmukh (@Riteishd) October 8, 2026

क्रिकेटर शिखर धवन ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा ने आज एक बेहद खास प्रतिभा को खो दिया है, जिनका काम पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा.

अक्षय कुमार और नाना पाटेकर ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. अपने करीबी दोस्त के निधन से अक्षय कुमार टूट गए हैं. वो लिखते हैं- नाना जी के गुजरने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. वो उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक थे, जिन्हें लोगों का ध्यान खींचने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. उनकी आवाज, उनकी गंभीरता, हर परफॉर्मेंस में उनकी ईमानदारी उनका अंदाज बिल्कुल अलग और अपना था. मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि हमें 'वेलकम' और हाल ही में 'हाउसफुल 5' में साथ काम करने का मौका मिला. सेट्स की यादों को संजो कर रखूंगा. यकीन नहीं हो रहा है कि आप हमारे बीच नहीं रहे. आपकी कमी बहुत खलेगी.

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Really saddened by the news of Nana ji’s passing. He was one of those rare actors who never needed to do too much to make you sit up and watch. That voice, that intensity, that honesty in every performance… he was completely his own. I feel fortunate that we got to work together in Welcome, and then again more recently in Housefull 5. There are so many memories from those sets that I’ll always hold close. Nana ji was truly one of a kind. It’s hard to believe you’re gone. Thank you for all the memories. You will be missed more than words can say. 🙏 — Akshay Kumar (@akshaykumar) October 8, 2026

मनीषा कोईराला ने कहा कि नाना पाटेकर का निधन दुखद है. उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता.

नाना पाटेकर के निधन से राजनीति जगत में भी हलचल मच गई है. पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया. दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि यकीन करना मुश्किल है कि नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे.

Few actors possessed the intensity, individuality and unmistakable presence that Shri Nana Patekar Ji had. He brought remarkable versatility and creativity to every role and gave us characters that will be remembered for generations. He was also admired for his frank and forthright views, never hesitating to express what he believed in. Shri Nana Patekar’s contribution to Hindi and Marathi cinema was immense. His passing leaves a deep void. My condolences to his family, friends and countless admirers. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बहुत कम कलाकारों में नाना पाटेकर जैसी गहराई, अपनी अलग पहचान और खास मौजूदगी थी. उन्होंने हर किरदार में शानदार विविधता और रचनात्मकता दिखाई और ऐसे किरदार दिए, जिन्हें आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी.

आज हर दिल बस यही कह रहा है कि काश नाना पाटेकर के निधन की खबर एक बुरा सपना साबित हो. कितने ही कलाकार आएंगे और जाएंगे, लेकिन उनकी कमी शायद ही कोई पूरी कर पाएगा.

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