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Ramayana Jai Jai Rama Telugu Song: रणबीर की फिल्म में गाकर छाई 'इंडियन आइडल' सिंगर, ए आर रहमान ने फिर दिया मौका, बोली- आभारी हूं

फिल्म मैं वापस आऊंगा में 'तेरे पास हूं मैं' गाना गाकर छाने वालीं सिंगर दीपाली सहाय ने अब रणबीर कपूर की रामायण में गाना गाया है. जय जय राम के तेलुगू वर्जन में श्रेया घोषाल के बाद उनकी आवाज है. ए आर रहमान ने उन्हें दूसरा बड़ा मौका दिया, जिसे पाकर वो बेहद खुश हैं.

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'मैं वापस आऊंगा' के बाद रामायण में गाया गाना (Photo: Instagram @deepalisahay)
'मैं वापस आऊंगा' के बाद रामायण में गाया गाना (Photo: Instagram @deepalisahay)

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण अब बस कुछ ही दिनों बाद सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म के अभी तक जितने टीजर-ट्रेलर सामने आए, सभी ने लोगों के बीच सुर्खियां बटोरीं. कुछ दिन पहले फिल्म का पहला गाना जय जय राम आया, जिसमें श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज थी. अब इस गाने के दूसरे वर्जन रिलीज हुए हैं, जिसमें अलग-अलग सिंगर्स की आवाज है. इन्हीं में से एक वर्जन तेलुगू वाला भी है, जो इंडियन आइडल से मशहूर हुईं सिंगर दीपाली सहाय ने गाया है. 

रामायण में गाया 'जय जय राम' गाना

दीपाली सहाय का नाम कुछ महीनों पहले भी खूब वायरल हुआ था. उन्होंने इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा में 'तेरे पास हूं मैं' गाना गाया था, जिसे लोगों ने भरपूर सुना. उनकी आवाज को पसंद किया गया और दीपाली को रातोंरात पहचान मिली. उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी ए आर रहमान थे, जिन्होंने अब रामायण के भी गाने बनाए हैं. इतनी बड़ी फिल्म में रहमान ने दीपाली को एक और गाना देकर उन्हें फिर से छाने का बड़ा मौका दिया है. 

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दीपाली सहाय के गाए हुए तेलुगू भाषा में जय जय राम गाने को भी लोगों ने अभी तक काफी पसंद किया है. इस गाने को गाकर वो बेहद खुश भी हैं. इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके इंडियन आइडल सिंगर ने म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान को धन्यवाद कहा है. वीडियो में दीपाली अपना गाना टीवी पर सुन रही हैं, जिसके बाद कैमरा उनकी तरफ पैन होता है और वो इस गाने को गाकर कैसा महसूस कर रही हैं, इसपर कहती हैं- ये बहुत शानदार अनुभव है. हमने कुछ ही दिन पहले ये तेलुगू वर्जन में गाना रिकॉर्ड किया था. 

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'मैं बहुत खुशकिस्मत और भाग्यशाली हूं, इसका पूरा क्रेडिट रहमान सर को जाता है. उनकी वजह से हमें दूसरी बार उनके साथ काम करने का मौका मिला है. तेरे पास मैं के बाद लोग मुझसे पूछ रहे थे कि रहमान सर आपको दोबारा कुछ गाने का मौका देंगे या नहीं. कल्पना कीजिए हम रामायण फिल्म में जय जय राम का तेलुगू वर्जन गा रहे हैं. मैं और राघव कौशिक, हम दोनों बहुत लकी हैं. हमें ये गाना गाने के लिए चुना गया. हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया.'

कब आएगी रामायण?

फिल्म रामायण को दो पार्ट्स में लाया जा रहा है, जिसका पहला पार्ट इंडिया में 8 नवंबर को रिलीज किया जाएगा. वहीं वर्ल्डवाइड 5 और 6 नवंबर को अलग-अलग देशों में रिलीज करेंगे. इसे नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस और नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में रणबीर के अलावा साई पल्लवी, रवि दुबे, यश, अरुण गोविल जैसे बड़े सितारे शामिल हैं.

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