scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तीन दिन में 300 करोड़ के करीब अजय देवगन की दृश्यम 3, पहले वीकेंड में मचाया 'गदर'

अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 'द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. एक्टर की फिल्म ने एक ही हफ्ते में सलमान और आमिर जैसे दिग्गज कलाकारों को पीछे छोड़ा. लेकिन कैसे?

Advertisement
X
दृश्यम ने कमाई में किया सबको हैरान (Photo: IMDb)
दृश्यम ने कमाई में किया सबको हैरान (Photo: IMDb)

ये साल 2026 बॉलीवुड के लिए काफी खास गुजरा है. एक से बढ़कर एक फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर काफी पैसा भी कमाया. धुरंधर द रिवेंज, हनुमान अंश, और अब दृश्यम 3 ने कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़े. 2 अक्टूबर को रिलीज हुई अजय देवगन स्टारर दृश्यम द कन्क्लूजन का जबरदस्त क्रेज नजर आया. 

रविवार को दृश्यम 3 ने देखा जंप

फिल्म ने अपने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. दृश्यम 3 ने 62 करोड़ कमाकर इस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग अपने नाम की. साथ ही अजय देवगन को अपने 35 साल के फिल्मी करियर की सबसे बेहतरीन ओपनिंग भी मिली. इसके बाद शनिवार को भी फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन किया. दो दिनों में फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई 200 करोड़ के पास पहुंची. मगर संडे का दिन दूसरे दिन के मुकाबले काफी बड़ा साबित हुआ. 

सम्बंधित ख़बरें

Hanuman Ansh vs Drishyam 3
दृश्यम 3 की आंधी में टिकी हनुमान अंश, इस फिल्म का बुरा हाल!
Drishyam 3 box office day 2
दृश्यम 3 का तूफान! 2 दिन में 200 करोड़ के करीब कमाई
Drishyam 3 director Abhishek Pathak
दो दिन में 100 करोड़ पार दृश्यम 3, डायरेक्टर बोले- इससे बड़ी खुशी नहीं
drishyam 3 ajay devgn first day
Drishyam 3 ने तोड़े बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड!
Prem Keetanu Drishyam clash
'दृश्यम' से टक्कर पड़ी भारी, 2 दिन में पस्त हुई 'प्रेम कीटाणु'

सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, दृश्यम 3 ने रविवार को 14% का जंप लिया और बॉक्स ऑफिस पर 17 हजार के आसपास शोज के जरिए नेट 61 करोड़ रुपये की कमाई की. फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन तीन दिनों में 176.50 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. रविवार को औसतन ऑक्यूपेंसी 56% नोट हुई. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन तीन दिनों में 272.80 करोड़ रुपये हो गया है. पहले ही वीकेंड में दृश्यम 3 300 करोड़ के पास पहुंच चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. 

Advertisement

अजय की फिल्म ने बॉलीवुड फिल्मों की बात करें, तो चौथी बड़ी फर्स्ट वीकेंड ओपनिंग ली है. उनसे पहले रणवीर सिंह की धुरंधर द रिवेंज है. फिर शाहरुख खान की दो फिल्में- जवान और पठान हैं. अजय देवगन ने सलमान खान और आमिर खान जैसे बड़े सितारों को पीछे छोड़ दिया है. 

सोमवार होगा असली टेस्ट

दृश्यम 3 ने रविवार को तो दमदार कमाई करके कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं. मगर इसका असली टेस्ट सोमवार को होने वाला है. कामकाजी दिन के कारण आमतौर पर फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखने मिलती है. हालांकि अगर अजय देवगन की ये फिल्म सोमवार को भी मजबूत पकड़ बना गई, और बॉक्स ऑफिस पर चार दिनों में 200 करोड़ रुपये नेट कमाई का आंकड़ा छू गई तो इसका लाइफटाइम कलेक्शन 400-500 करोड़ या उससे भी ज्यादा तक जा सकता है. देखना है कि ऐसा संभव हो पाता है या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तीन दिन में 300 करोड़ के करीब अजय देवगन की दृश्यम 3, पहले वीकेंड में मचाया 'गदर' |
    32 की उम्र में इस तेज गेंदबाज ने लिया संन्यास, करियर में झटके 500 से ज्यादा विकेट |
    दिल्ली के उस्मानपुर खादर में एनकाउंटर, लॉरेंस बिश्नोई-राशिद गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार |
    How To Fix Drawer: बार-बार खुद ही खुल जाती है अलमारी की दराज? बिना कारपेंटर बुलाए इस ट्रिक से 2 मिनट में करें ठीक! |
    Shadashtak Yog 2026: 9 तारीख से 4 राशियों पर मंडराएगा संकट! जब बुध शनि बनाएंगे षडाष्टक योग |
    गुलदार पहले गर्दन दबोचता है, तो कुत्तों का गला ही बना दिया 'कांटेदार', लोग बोले- अब हमला करने से पहले 'सोचेगा' |
    400 करोड़ पार 'हनुमान अंश' की कमाई, कैंची धाम में भक्तों का सैलाब, डायेरक्टर विशाल चतुर्वेदी ने श्रद्धालुओं से की अपील |
    सूखे की मार से टूटा किसान? लातूर के किसान ने जन्मदिन पर की आत्महत्या |
    रूस ने भारी भरकम ड्रोन से यूक्रेन का पुल उड़ाया, VIDEO में कैद हुआ पूरा मंजर |
    Atta Uses In Home: सिर्फ रोटी-पराठा बनाने के लिए ही नहीं, घर के 10 काम चुटकियों में निपटाएगा गेहूं का आटा! नहीं जानते होंगे ये तरीके
    Advertisement