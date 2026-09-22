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टिफिन में 'मेथी' लाने पर छात्र से वसूला 20 रुपये का जुर्माना, स्कूल का अजीबोगरीब नियम

भाईंदर के तपोवन विद्यालय में टिफिन में मेथी की सब्जी लाने पर एक छात्र से 20 रुपये जुर्माना वसूलने की शिकायत के बाद मीरा-भाईंदर महानगरपालिका के शिक्षा विभाग ने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी रॉबर्ट डिसूजा ने इसकी शिकायत की थी.

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टिफिन में मेथी लाने पर 20 रूपये का लगाया जुर्माना. (Photo- ITG)
टिफिन में मेथी लाने पर 20 रूपये का लगाया जुर्माना. (Photo- ITG)

टिफिन में मेथी की सब्जी लाने पर एक छात्र से 20 रुपये जुर्माना वसूलने की शिकायत सामने आने के बाद भाईंदर के तपोवन विद्यालय को मीरा-भाईंदर महानगरपालिका के शिक्षा विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इस मामले के बाद स्कूल में छात्रों के भोजन पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी रॉबर्ट डिसूजा ने इस मामले में मनपा प्रशासन से शिकायत की थी. उनके अनुसार, स्कूल में अधिकांश छात्र जैन समाज से हैं और प्रवेश के समय अभिभावकों को छात्रों के टिफिन में मांसाहारी पदार्थों के साथ-साथ कंद-मूल वाली खाद्य सामग्री नहीं लाने के निर्देश दिए जाते हैं. इसमें टिफिन में मेथी की सब्जी लाने पर एक छात्र से 20 रुपये जुर्माना वसूले जाने की शिकायत की गई. रॉबर्ट डिसूजा, शहर अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना, मीरा-भाईंदर ने इस मामले में मनपा प्रशासन से शिकायत की थी.

शिकायत का संज्ञान लेते हुए मीरा-भाईंदर महानगरपालिका के शिक्षा विभाग ने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि स्कूल छात्रों के भोजन पर इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगा सकते और किसी खाने की चीजों को लाने पर जुर्माना वसूलना गंभीर मामला है. मनपा ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की कार्रवाई से छात्रों के मूलभूत अधिकारों और शिक्षा के अधिकार से जुड़े नियमों का उल्लंघन हो सकता है.

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स्कूल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं

इससे पहले भी मीरा रोड के एक स्कूल द्वारा पर्युषण पर्व के दौरान टिफिन में प्याज, लहसुन और कुछ खाद्य पदार्थ नहीं लाने के निर्देश दिए जाने को लेकर विवाद हुआ था. उस मामले में भी शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया था, जिसके बाद संबंधित परिपत्र वापस ले लिया गया था. गोवर्धन देशमुख, अध्यक्ष, मराठी एकीकरण समिति ने भी इस मामले को लेकर अपनी बात रखी है. फिलहाल, इस मामले में स्कूल प्रबंधन की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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