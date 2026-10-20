'नवरात्रि में शराब पीकर आए... गाने के लिए 35 लाख', मंत्री ने दलेर मेहंदी को मंच पर क्यों लताड़ा, बताई वजह

पंजाबी म्यूजिक के पॉपुलर सिंगर दलेर मेहंदी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका कोई हिट गाना नहीं, बल्कि स्टेज पर हुआ विवाद है. उत्तराखंड के नई टिहरी में रविवार रात सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले की सांस्कृतिक शाम के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी को बीच परफॉर्मेंस में ही टोक दिया. मंत्री को उनका अंदाज पसंद नहीं आया और उन्होंने सबके सामने नाराजगी जाहिर कर दी. अब मंत्री ने यह भी बताया है कि कार्यक्रम में परफॉर्म करने के लिए सिंगर को 35 लाख रुपये देने की पेशकश की गई थी. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी रकम के बावजूद आखिर स्टेज पर हुआ क्या था?

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'आप बोल भी नहीं पा रहे, गाना कैसे गाएंगे?'

ANI से बातचीत में सुबोध उनियाल ने कहा कि दलेर मेहंदी बड़े कलाकार हैं और उनसे उम्मीद थी कि वह अपने हुनर के साथ न्याय करेंगे. मंत्री के मुताबिक, स्टेज पर सिंगर कुछ असहज नजर आ रहे थे और उन्हें खड़े रहने में भी परेशानी होती दिख रही थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दलेर मेहंदी अपने गाने खुद गाने के बजाय सिर्फ लिप-सिंक कर रहे थे. इसी बात पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए उन्हें टोक दिया. कार्यक्रम के दौरान मंत्री को यह कहते सुना गया, “आप बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो गाएंगे कैसे?” उनके इस बयान के बाद पूरा मामला चर्चा में आ गया है.

स्टेज पर मंत्री ने लगाई क्लास, बोले- जनता को बेवकूफ मत बनाइए

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रिपोर्ट के मुताबिक, सुबोध उनियाल ने मंच पर दलेर मेहंदी से कहा कि दर्शक उन्हें सुनने के लिए आए हैं और उन्हें अपनी परफॉर्मेंस से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मंत्री सिंगर से नाराजगी जताते हुए कहते सुनाई देते हैं कि उन्हें जनता के मनोरंजन के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस तरह की प्रस्तुति से लोगों को निराशा हो रही है. मंत्री ने यह भी कहा कि दलेर मेहंदी का बड़ा नाम है और इसी वजह से उनका सम्मान किया जाता है. ऐसे में उनसे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी.

शराब पीने के आरोप भी लगे, लेकिन पुष्टि नहीं

इस विवाद के बाद यह आरोप भी सामने आया कि दलेर मेहंदी कथित तौर पर शराब के नशे में थे और ठीक से गा नहीं पा रहे थे. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए इसे साबित तथ्य के तौर पर नहीं देखा जा सकता. मंत्री ने अपनी नाराजगी की वजह सिंगर की स्टेज परफॉर्मेंस और उनके व्यवहार को बताया. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कार्यक्रम नवरात्रि के दौरान आयोजित किया जा रहा था, ऐसे में मंच पर मर्यादा बनाए रखना जरूरी था.

कौन हैं दलेर मेहंदी?

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दलेर मेहंदी पंजाबी पॉप और भांगड़ा संगीत के सबसे चर्चित गायकों में से एक हैं. 1990 के दशक में 'बोलो ता रा रा', 'दर्दी रब रब' और 'हो जाएगी बल्ले बल्ले' जैसे गानों ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. अपनी दमदार आवाज और खास अंदाज के लिए मशहूर दलेर मेहंदी का नाम अब एक ऐसे विवाद से जुड़ गया है, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस, 35 लाख रुपये की फीस और मंत्री की नाराजगी तीनों चर्चा का विषय बने हुए हैं.

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