पटना में ज्वेलरी शॉप मालिक को बदमाश ने मारी गोली, दुकानदार से भिड़ा तो पिस्टल छोड़कर भागा अपराधी

पटना के कंकड़बाग इलाके में अक्षय अलंकार ज्वेलर्स के मालिक दीपक पर देर रात एक बदमाश ने फायरिंग कर दी. घटना 14 अगस्त की रात दुकान बंद करने के दौरान हुई. बताया जा रहा है कि हथियार लेकर आया आरोपी दुकान के पीछे वाले रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था.

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इसी दौरान दीपक और उनकी पत्नी की नजर बदमाश पर पड़ गई. दोनों ने उसका सामना किया. इस दौरान आरोपी ने दीपक पर गोली चला दी. गोली उनके पेट में लगी. इसके बाद बदमाश मौके पर अपना हथियार छोड़कर फरार हो गया.

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पिस्टल और कारतूस बरामद

गोली लगने के बाद दीपक को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल वह ICU में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल, मैगजीन और तीन कारतूस बरामद किए हैं. SDPO मनोज कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने गोली क्यों चलाई और उसका मकसद क्या था.

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पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज और अन्य सुरागों के जरिए फरार अपराधी की पहचान करने की कोशिश कर रही है. वहीं, हथियार बरामद होने के बाद पुलिस ने घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच शुरू कर दी है.

गंभीर हालत में ICU में भर्ती

घटना के बाद इलाके में ज्वेलर्स और स्थानीय कारोबारियों के बीच चिंता का माहौल है. दुकान बंद करने के समय पीछे के रास्ते से हथियारबंद व्यक्ति के पहुंचने ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं.

फिलहाल, दीपक अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात के पीछे लूट का इरादा था या कोई अन्य वजह.

जांच पूरी होने के बाद ही हमले की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

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