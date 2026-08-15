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कौन था स्वतंत्रता दिवस पर शतक लगाने वाला पहला भारतीय सूरमा? देवदत्त पडिक्कल के साथ IPL में मचाई थी तबाही

देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट के पहले दिन शतक जड़ भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. स्वतंत्रता दिवस के दिन शतक लगाकर एक खास क्लब में पडिक्कल की एंट्री हो गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक जड़ने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज कौन था?

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पडिक्कल के नाम दर्ज हुआ गजब का रिकॉर्ड. (PHOTO: PTI)
पडिक्कल के नाम दर्ज हुआ गजब का रिकॉर्ड. (PHOTO: PTI)

गॉल टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम मेजबान श्रीलंका के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करने में कामयाब रही. दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 73 ओवर में 2 विकेट खोकर 288 रन बना लिए हैं. 

कर्नाटक के बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने पहले दिन बल्ले से कमाल का प्रदर्शन करते हुए शतक जड़ दिया. अपने करियर के तीसरे ही टेस्ट मैच में पडिक्कल ने शतक जड़कर एक खास क्लब में एंट्री मार ली है. पडिक्कल के सामने दूसरे दिन शतक को दोहरे शतक में बदलने का मौका भी होगा.

पडिक्कल ने बल्ले से किया कमाल

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साई सुदर्शन की जगह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे पडिक्कल ने मौके का पूरा फायदा उठाया. पिछले कुछ समय से भारतीय टीम के लिए स्पिन गेंदबाजों को खेलना एक बड़ी चुनौती बना हुआ था. पडिक्कल ने स्पिनरों को आसानी से खेला. साथ ही अपनी शानदार टाइमिंग और स्ट्राइक रोटेशन से पारी की लय को कभी बिगड़ने नहीं दिया.

15 अगस्त को ऐसा करने वाले बने दूसरे भारतीय क्रिकेटर

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देवदत्त पडिक्कल ने इस पारी के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वह देश के 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं. पडिक्कल से पहले यह करिश्मा सिर्फ उनके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथी विराट कोहली ने किया था. विराट ने साल 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए वनडे मैच में 114 रनों की नाबाद पारी खेलकर यह रिकॉर्ड बनाया था. 

कोहली के नाम दर्ज है अनोखा रिकॉर्ड

भारतीय समयानुसार जब विराट ने अपना शतक पूरा किया था तब भारत में 15 अगस्त की तारीख लग चुकी थी. डकवर्थ-लुईस (DLS) नियम से मिले 255 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट ने 115.15 के स्ट्राइक रेट से 14 चौके जड़े थे और श्रेयस अय्यर (65 रन) के साथ 120 रनों की साझेदारी करके टीम को जीत दिलाई थी. 

दिलचस्प बात यह भी है कि विराट कोहली भारत के अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 15 अगस्त और 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) दोनों दिन अंतरराष्ट्रीय शतक जड़े हैं. 26 जनवरी 2012 को एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने पहला टेस्ट शतक जड़ा था.

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आईपीएल में सुपरहिट रही है जोड़ी

विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने मिलकर एक साथ आरसीबी के लिए कई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है. साल 2025 और 2026 में लगातार चैम्पियन बनने वाली आरसीबी की टीम में पडिक्कल और कोहली ने बल्ले से अहम योगदान देने का काम किया था. 
 

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