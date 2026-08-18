मंडे टेस्ट में फेल रही इमरान की आवारापन 2, सनी की बंटवारा 1947 का हुआ बुरा हाल!

थिएटर में इन दिनों दो फिल्में- आवारापन 2 और बंटवारा 1947 रिलीज हुई हैं, जिसे दर्शकों का मिक्स-रिस्पॉन्स मिला. इस क्लैश की शुरुआत से पहले सनी देओल स्टारर बंटवारा 1947 का बोलबाला था. मगर रिलीज के बाद ये बात पूरी तरह बदल गई. इमरान हाशमी की आवारापन 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी.

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आवारापन 2 का शुरू स्ट्रगल?

पहले ही वीकेंड आवारापन 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जोरदार रहा. रिलीज के दिन इमरान की फिल्म ने डबल डिजिट में कमाई की. एक्टर को उनके करियर की सबसे बेहतरीन ओपनिंग मिली. फैंस के सिर नॉस्टैल्जिया का जादू खूब चढ़ा. शनिवार के दिन आवारापन 2 ने सबसे बड़ी जंप ली और दो दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर हिट बन गई. संडे हालांकि कमाई थोड़ी कमजोर रही. दो दिन तगड़ी कमाई के बाद, तीसरे दिन इमरान की फिल्म ने गिरावट देखी.

अब सोमवार को भी आवारापन 2 की कमाई में भारी गिरावट आई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, चौथे दिन फिल्म का नेट कलेक्शन मात्र 9.25 करोड़ रुपये रहा. कामकाजी दिन की वजह से कमाई में 65% के करीब गिरावट नोट की गई है. फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन अब 91 करोड़ रुपये हो चुका है. वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म ने कुल मिलाकर 130 करोड़ रुपये कमाए हैं. मंडे टेस्ट में आवारापन 2 बुरी तरह फेल हुई है. 10 हजार के आसपास शोज के बावजूद, इतनी कम कमाई की उम्मीद नहीं थी.

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क्या है बंटवारा का हाल?

इसके सामने बंटवारा 1947 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगातार निराशाजनक रहा है. आवारापन 2 की तुलना में, पहले वीकेंड सनी की फिल्म ने मात्र 26 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया था. मंडे टेस्ट में बंटवारा का भी बुरा हाल रहा है. चौथे दिन फिल्म ने सिर्फ 2 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. फिल्म की कमाई में 72% तक गिरावट नोट की गई है. बंटवारा 1947 का टोटल नेट कलेक्शन 28.50 करोड़ रुपये ही हुआ है.

आवारापन 2 और बंटवारा 1947 अपने पहले ही हफ्ते में चौथे दिन कमजोर पड़ना शुरू हो चुकी है. सोमवार को कामकाजी दिन की वजह से इस गिरावट की उम्मीद थी. मगर आवारापन 2 के कलेक्शन में इतनी गिरावट आना शायद इमरान के फैंस को उतना पसंद नहीं आने वाला है.

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