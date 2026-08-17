तीन दिन में ही 100 करोड़ पार हुई इमरान की आवारापन 2, सनी देओल की बंटवारा 1947 कर रही स्ट्रगल!

शुक्रवार 14 अगस्त के दिन बॉलीवुड पर दो दमदार फिल्मों की भिड़ंत हुई- बंटवारा 1947 और आवारापन 2. दोनों ही फिल्में अलग-अलग जॉनर से हैं, और अलग ऑडियंस के साथ आती हैं. रिलीज से पहले इस बॉक्स ऑफिस क्लैश को 50-50 समझा जा रहा था. मगर अब ये एक तरफा में बदल चुकी है, क्योंकि इमरान लगातार सनी की फिल्म को पछाड़ रहे हैं.

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पहले वीकेंड इमरान का धमाका

इमरान हाशमी की आवारापन 2, सनी देओल स्टारर बंटवारा 1947 को पहले वीकेंड काफी पीछे छोड़ चुकी है. ओपनिंग डे पर ही 22 करोड़ के नेट कलेक्शन से इमरान की फिल्म ने मजबूत लीड ले ली थी. वहीं सनी की फिल्म सिंगल डिजिट में सिमट गई थी. शनिवार को दोनों ही फिल्मों ने तगड़ा जंप देखा. बंटवारा 1947 ने तो 150% से ज्यादा अपनी कमाई में इजाफा देखा था. आवारापन 2 भी अच्छी खासी कमाई करके दो दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन करके हिट साबित हो गई थी.

मगर संडे का दिन सनी देओल की फिल्म के लिए उतना खास नहीं रहा, जैसा पिछला दिन हुआ था. तीसरे दिन कमाई 46.3% तक गिर गई. सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, बंटवारा 1947 ने मात्र 7.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जिससे इसका टोटल अब 26.50 करोड़ रुपये हो चुका है. इस फिल्म को दूसरे दिन जैसा बड़ा फायदा नहीं मिल पाया है. हालांकि इसके शोज में भी कमी नोट की गई है. शनिवार के मुकाबले, रविवार को फिल्म के काफी कम शोज हुए थे.

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कम शोज के बावजूद रही दमदार

इसी के सामने आवारापन 2 की बात करें, तो उसके शोज भी काफी ज्यादा कम नोट किए गए. इस कारण से फिल्म की कमाई में भी 23% तक गिरावट आई. संडे के दिन इमरान की फिल्म ने 26 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इससे फिल्म का कलेक्शन टोटल 81.75 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. वहीं वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 110 करोड़ रुपये हो चुका है. मात्र तीन दिनों में आवारापन 2 एक बड़ी सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी है. इसका बजट करीब 50-55 करोड़ रुपये था, जिसके सामने फिल्म लगभग दोगुना कमा चुकी है. देखना है कि इमरान हाशमी की फिल्म अभी और कितनी कमाई करती है.

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