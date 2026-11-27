टीवी की दुनिया की मशहूर बहू 'संध्या बिंदणी' यानी दीपिका सिंह को आपने हमेशा पर्दे पर मजबूत और दमदार अंदाज में देखा होगा. लेकिन इस बार एक्ट्रेस का ऐसा रूप सामने आया है, जिसे देखकर उनके फैंस भी हैरान रह जाएंगे. हरे रंग की साड़ी पहने दीपिका सड़क किनारे जमीन पर बैठी हैं, चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही है और वह एक के बाद एक तीखी हरी मिर्च खाती नजर आ रही हैं. हालत ऐसी कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन मिर्च खाना बंद नहीं हो रहा. इतना ही नहीं, पास खड़ा सब्जीवाला भी उन्हें देखकर चिल्लाता नजर आता है.

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आखिर सड़क पर क्यों ऐसी हालत में पहुंचीं दीपिका सिंह?

दरअसल, घबराने की जरूरत नहीं है. दीपिका सिंह का यह वीडियो असल जिंदगी का नहीं, बल्कि उनके मशहूर सीरियल 'मंगल लक्ष्मी' के एक सीन का है. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस सीन का थ्रोबैक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वह 'मंगल' के किरदार में नजर आ रही हैं. कहानी के एक इमोशनल मोड़ पर उनका किरदार धोखे का दर्द झेलता दिखाई देता है. इसी दौरान वह सड़क किनारे बैठकर हरी मिर्च खाती हैं.

वीडियो में दीपिका का एक्सप्रेशन इतना जबरदस्त है कि देखने वाला भी कुछ पल के लिए सीन में खो जाता है. कभी वह परेशान होकर मिर्च चबाती हैं, तो कभी उनके चेहरे पर दर्द और बेबसी साफ दिखाई देती है. वहीं, सब्जीवाले का उन्हें डांटना इस सीन को और भी दिलचस्प बना देता है. वह कहता है पागल है क्या?

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नकली नहीं, सचमुच की तीखी मिर्च खा गईं एक्ट्रेस

इस वीडियो के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है. दीपिका ने बताया कि इस सीन को असली दिखाने के लिए उन्होंने शूटिंग के दौरान सचमुच हरी मिर्च खाई थी. जबकि डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम ने उनके लिए मीठी हरी मिर्च वाली कैंडी का विकल्प भी रखा था.

दीपिका ने बताया कि उन्होंने अपने डायरेक्टर फैहीम अहमद से साफ कह दिया था कि वह असली हरी मिर्च ही खाएंगी, क्योंकि इससे कैमरे पर सीन ज्यादा वास्तविक लगेगा. डायरेक्टर ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया और कहा कि यह जोखिम भरा हो सकता है. लेकिन दीपिका अपनी बात पर अड़ी रहीं.

एक्ट्रेस ने भरोसा दिलाया कि अगर मिर्च निगली नहीं गई तो वह उसे बाहर थूक देंगी. यानी पर्दे पर दर्द और आंसुओं को असली दिखाने के लिए दीपिका ने सचमुच तीखी मिर्च का सामना किया.

ढाई साल तक 'मंगल' बनकर जीया किरदार, एक्ट्रेस ने जताया प्यार

दीपिका ने पोस्ट के साथ अपने किरदार 'मंगल' के लिए खास भावनाएं भी जाहिर कीं. उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान सेट पर मौजूद हर शख्स, यहां तक कि उनके डायरेक्टर भी इस सीन को देखकर भावुक हो गए थे.

एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा कि वह अपने काम से बेहद भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने करीब ढाई साल तक मंगल के किरदार को जिया और यह किरदार उनके पसंदीदा किरदारों में से एक है.

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दीपिका ने शो को इतना प्यार देने के लिए दर्शकों का शुक्रिया भी अदा किया. वैसे तो उन्हें घर-घर में पहचान 'दीया और बाती हम' की संध्या राठी यानी संध्या बिंदणी के रूप में मिली थी, लेकिन 'मंगल लक्ष्मी' में मंगल बनकर भी उन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई.

अब दीपिका का यह पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. फैंस उनके अभिनय और काम के प्रति इस जुनून की तारीफ कर रहे हैं. पर्दे पर दिखने वाले कुछ सेकंड के सीन के पीछे एक कलाकार कितनी मेहनत और जोखिम उठाता है, दीपिका का यह किस्सा उसकी एक झलक जरूर दिखाता है.

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