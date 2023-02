AskSRK: शाहरुख ने बताई 'पठान' की रियल कमाई, सुनकर उड़ जाएंगे होश, एक्शन फिल्में करने पर बोले- पेनकिलर खानी पड़ती हैं

'पठान' की कामयाबी ने तय कर दिया है कि ये मौसम, शाहरुख खान का मौसम है. 4 साल बाद हीरो के रोल में पर्दे पर आग लगाने वाले शाहरुख को लोग खूब प्यार दे रहे हैं. 'पठान' ने कमाई का ऐसा पहाड़ खड़ा किया है जो बॉलीवुड के बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ चुका है. शाहरुख की कामयाबी में उनके सोशल मीडिया फैन्स का बड़ा हाथ रहा.

'पठान' के प्रमोशन में शाहरुख ने शहर-शहर जाकर इवेंट अटेंड करने जैसे पुराने तरीकों को नहीं अपनाया. बल्कि सोशल मीडिया पर शाहरुख ने 'पठान' की रिलीज से पहले खूब बातें कीं. फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कामयाबी के बाद भी शाहरुख अपने फैन्स के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन करने में नहीं चूक रहे. रविवार को उन्होंने एक बार फिर ट्विटर पर #AskSRK सेशन किया और फैन्स के मजेदार सवालों के जवाब दिए.

लड़की ने शाहरुख को दिया डेट का ऑफर

एक फीमेल यूजर ने शाहरुख को ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैरिज प्रपोजल तो नहीं, लेकिन क्या मैं आपको वैलेंटाइन डे की डेट पर साथ चलने के लिए पूछ सकती हूं?' इसका जवाब बड़े प्यार से देते हुए शाहरुख ने लिखा, 'मैं डेट के तौर पर बहुत बोरिंग हूं... किसी कूल लड़के को ले जाओ और थिएटर में पठान देखना.'

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 4, 2023

Aap sona bandh kar do…nahi aaoonga https://t.co/YmcWwEZKrh

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 4, 2023

इसी तरह एक यूजर ने कहा कि शाहरुख उसके सपनों में आना बंद कर दें. इसके जवाब में सुपरस्टार ने कहा, 'आप सोना बंद कर दो... नहीं आऊंगा.' एक यूजर ने AskSRK सेशन में ट्वीट करते हुए कहा कि उसे 'पठान' का फर्स्ट हाफ तो अच्छा लगा, लेकिन सेकंड हाफ ने उसे निराश कर दिया. इसके जवाब में शाहरुख ने लिखा, 'कोई बात नहीं, अपनी अपनी पसंद होती है. पहला हाफ 'पठान' का देख लो और दूसरा हाफ ओटीटी पर किसी दूसरी फिल्म का देख लेना इस वीकेंड पर.'

Koi baat nahi. Apni apni pasand hoti hai. Pehla half see of #Pathaan second half see some other film on OTT this weekend. https://t.co/Q6hgMVic9f

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 4, 2023

'पठान' की रियल कमाई

10 दिन में बॉक्स ऑफिस पर करीब 725 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर चुकी 'पठान' की कमाई पर बहुत से लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे ही एक यूजर ने शाहरुख से पूछा कि फिल्म का रियल कलेक्शन क्या है? इसका जवाब देते हुए शाहरुख ने कहा, '5000 करोड़ प्यार. 3000 करोड़ तारीफें. 3250 करोड़ हग्स... 2 बिलियन मुस्कुराहटें और अभी गिनती चल ही रही है. तेरा अकाउंटेंट क्या बता रहा है?'

5000 crores Pyaar. 3000 crore Appreciation. 3250 crores hugs….2 Billion smiles and still counting. Tera accountant kya bata raha hai?? https://t.co/P2zXqTFmdH

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 4, 2023

Bhai itna rate of return nahi milta not even on share market. See it a few times more then let’s see…ha ha #Pathaan https://t.co/HUOh4sTKWY

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 4, 2023

थिएटर में 5 बार 'पठान' देखने का दावा करने वाले एक यूजर ने शाहरुख से बातचीत में उनसे 1 करोड़ की फरमाइश कर डाली. इसका जवाब देते हुए बॉलीवुड के 'बादशाह' ने कहा, 'भाई इतना रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलता, शेयर मार्किट में भी. थोड़ी और बार देख तब सोचते हैं...'

ज्यादा एक्शन फिल्में करने की रिक्वेस्ट

शाहरुख जब भी अपने फैन्स से बातचीत करते हैं, मजेदार जवाबों से समां बांध देते हैं. 'पठान' की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी वो अपने फैन्स को अपने ट्रेडमार्क मजेदार अंदाज में मिले. रेस्टोरेंट खोलने के सवाल पर शाहरुख ने कहा 'अभी मेन्यू डिजाईन कर रहा हूं.' जब एक यूजर ने उनसे कहा कि वो 'डंकी' के बाद फिर से एक्शन फिल्में ही करें, तो शाहरुख ने जवाब दिया, 'हां यार, लेकिन पेनकिलर बहुत खाने पड़ते हैं.'

Designing the Menu card….may take a while as I have some movies to finish. https://t.co/gYr5ndWzTc

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 4, 2023

Deepika and me trying to open the locker professionally. We dropped everything and goofed up every move…including losing the lock and key during the jump!!! https://t.co/iroaQc1pxV

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 4, 2023

Haan yaar but bahut painkillers khaani padhti hain…uff. #Pathaan https://t.co/ggvbGcWuOp

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 4, 2023

फैन्स के साथ बातचीत में शाहरुख ने ये भी बताया कि 'पठान' में लॉकर खोलने वाला सीन शूट करना उनके लिए सबसे मजेदार मोमेंट था. उन्होंने कहा कि उस सीन के लिए जंप करते हुए वो और दीपिका पादुकोण ताला-चाभी और सबकुछ गिराए जा रहे थे. फैन्स के साथ शाहरुख की बातचीत हमेशा बहुत दिलचस्प होती है. 'पठान' की रिलीज से पहले और बाद में जिस तरह फैन्स को शाहरुख से डायरेक्ट बात करने का मौका मिल रहा है, उससे वो यकीनन चाहेंगे कि सुपरस्टार की लगातार फिल्में रिलीज होती रहें.