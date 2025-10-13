scorecardresearch
 

बिहार चुनावः पटना से दिल्ली तक हलचल, आज आएगी NDA की 'सीट लिस्ट', जन सुराज और तेजप्रताप के उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी नजर

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर फंसा पेच जस का तस है. पटना में आज एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट टू सीट जानकारी देंगे.

तेज प्रताप यादव के महुआ सीट से चुनाव लड़ने का हो सकता है ऐलान (File Photo: ITG)
तेज प्रताप यादव के महुआ सीट से चुनाव लड़ने का हो सकता है ऐलान (File Photo: ITG)

बिहार चुनाव के दूसरे चरण की सीटों के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और दोनों प्रमुख गठबंधनों के उम्मीदवारों का ऐलान अब तक नहीं हो सका है. सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है. माना जा रहा है कि सत्ताधारी गठबंधन के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज आ सकती है. वहीं, विपक्षी महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है.

बिहार की राजधानी पटना में आज शाम 4 बजे एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए में शामिल घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष सीट टू सीट जानकारी देंगे. एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान एक दिन पहले बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सोशगल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था.

बीजेपी और जेडीयू, दोनों ही दल 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. वहीं, चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29, जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) और उपेंद्र कुशवाहा केदल राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को छह-छह सीटें मिली हैं.

अपनी बहू और समधन को चुनाव लड़ाएंगे जीतनराम मांझी (File Photo: PTI)
किस मोह में फंस गए मांझी-कुशवाहा? 6-6 सीटों पर कैसे ले आई BJP 

वहीं, जनशक्ति जनता दल बनाकर बिहार की चुनावी रणभूमि में उतरे तेजप्रताप यादव की उम्मीदवारी का भी आज ऐलान होना है. तेजप्रताप यादव के महुआ विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने का आज आधिकारिक ऐलान हो सकता है. जनशक्ति जनता दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी करेगी. गौरतलब है कि तेजप्रताप यादव 16 अक्तूबर को महुआ विधानसभा सीट से नामांकन करने वाले हैं.

आज आएगी जन सुराज की दूसरी लिस्ट

चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज 51 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है. पीके की पार्टी आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करेगी. जन सुराज पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी. एक तरफ जहां राजनीतिक दल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं, वहीं विपक्षी महागठबंधन में अभी यह भी तय नहीं हो सका है कि कौन सा घट दल कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा.

दूसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है. इन सीटों के लिए नामांकन शुरू हो गया है. इस चरण की सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है. 20 अक्टूबर तक प्रत्येक कार्यदिवस पर दिन में 11 से तीन बजे के बीच चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे.

दूसरे चरण में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के साथ ही शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जिले की विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं. भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गयाजी, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिले की विधानसभा सीटों पर भी दूसरे चरण में चुनाव होगा.

TOPICS:

