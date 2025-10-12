scorecardresearch
 

तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी यादव को एक्स पर किया अनफॉलो, कल जारी करेंगे उम्मीदवारों की लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और राजद नेता तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अनफॉलो कर दिया है. वे अब केवल पांच लोगों को फॉलो करते हैं, जिनमें पिता लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी और बहन राजलक्ष्मी यादव शामिल हैं.

तेज प्रताप ने इससे पहले मीसा भारती और हेमा यादव को भी अनफॉलो कर दिया था. (Photo: ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के बेटों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और राजद नेता तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर अनफॉलो कर दिया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और दोनों भाइयों के बीच राजनीतिक मतभेद लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं.

तेज प्रताप ने इससे पहले अपनी बड़ी बहन मीसा भारती और हेमा यादव को भी अनफॉलो कर दिया था. अब वे केवल पांच अकाउंट फॉलो करते हैं, जिनमें परिवार के तीन सदस्य, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और राजलक्ष्मी यादव शामिल हैं.

सवाल पर भड़क गए तेजस्वी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजस्वी यादव और मीसा भारती को अनफॉलो किए जाने के सवाल पर तेज प्रताप यादव भड़क गए. मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि फालतू का सवाल बंद करिए. अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने में देरी पर तेज प्रताप ने कहा कि आप डिसाइड नहीं करिएगा, इसकी चिंता हमको है. अपने नामांकन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जब तय हो जाएगा तो मीडिया वालों को मिठाई खिलाएंगे.

तेज प्रताप ने महुआ सीट पर आरजेडी विधायक मुकेश रौशन की चुनौती पर कहा कि हम फालतू लोगों की बात नहीं करते हैं. महुआ में मेडिकल कॉलेज किसने खुलवाया सबको मालूम है. लैंड फॉर जॉब मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी की पेशी पर उन्होंने कहा कि घोटाला तो सरकार करती है, नीतीश कुमार ने सृजन घोटाला किया उसका क्या हुआ?

नई पार्टी ‘जनशक्ति जनता दल’ की तैयारी में तेज प्रताप
राजद से अलग होकर तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) बनाई है. उन्होंने घोषणा की है कि उनकी पार्टी 13 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी. यह घोषणा बिहार की राजनीति में नया समीकरण पैदा कर सकती है, क्योंकि तेज प्रताप अब पूरी तरह से स्वतंत्र राजनीतिक रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं.

महुआ से फिर चुनाव लड़ सकते हैं तेज प्रताप
तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है कि वे इस बार भी महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. यही सीट उन्होंने 2015 के चुनाव में राजद के टिकट पर जीती थी. फिलहाल यह सीट राजद के नेता मुकेश कुमार रौशन के पास है. ऐसे में इस सीट पर परिवार के भीतर ही मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है.

राजद से निष्कासन के बाद नया राजनीतिक सफर
तेज प्रताप यादव को कुछ समय पहले राजद और परिवार दोनों से निष्कासित कर दिया गया था. उन पर नैतिक और सामाजिक मूल्यों के उल्लंघन का आरोप लगा था, जब एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने दावा किया था कि वे लंबे समय से एक महिला के साथ रिश्ते में हैं. हालांकि तेज प्रताप ने बाद में सफाई दी थी कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था.

चुनाव में क्या है राजनीतिक माहौल?
बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी. तेज प्रताप की नई पार्टी के मैदान में उतरने से राज्य की राजनीति में नया मोड़ आ गया है, जो राजद के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकता है.

