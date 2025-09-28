बिहार को मिलेगी तीन नई अमृत भारत ट्रेनों की सौगात, रेल मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी, देखें रूट्स

बिहार में आधुनिक रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 29 सितंबर को सुबह 11 बजे पटना जंक्शन से सात नई ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे. इनमें तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं. रेल मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे.

अमृत भारत एक्सप्रेस अपनी तेज, सुरक्षित और आरामदायक सेवाओं के लिए लोकप्रिय हैं. देश भर में पहले से 12 सेवाएं चल रही हैं, जिनमें 10 ट्रेन बिहार से संचालित होती हैं. नई तीन ट्रेनों के शुरू होने के बाद इस श्रेणी की ट्रेनें 15 हो जाएंगी, जिनमें 13 ट्रेनें बिहार से चलेंगी. यह बिहारवासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बड़ी सौगात मानी जा रही है.

रेल मंत्री और उपमुख्यमंत्री द्वारा पटना-बक्सर, झाझा-दानापुर, पटना-इसलामपुर और शेखपुरा-बरबीघा के मार्ग पर पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा. शेखपुरा-बरबीघा-पटना मार्ग पर ट्रेन के शुरू होने से बरबीघा-अस्थावां-बिहार शरीफ रेलखंड पर वर्षों पुराना सपना साकार होगा.

तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस की विशेषताएं:

1. मुजफ्फरपुर-चर्लपल्ली-मुजफ्फरपुर (सप्ताहिक) – हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्ससर, प्रयागराज छिवकी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, काजीपेट के रास्ते.

2. मदार-दरभंगा-मदार (सप्ताहिक) – कमतौल, सीतामढ़ी, रक्सौाल, नरकटियागंज, गोरखपुर, गोमतीनगर, कानपुर, टुंडला, जयपुर के रास्ते.

3. छपरा-आनंद विहार-छपरा (सप्ताह में दो दिन) – सिवान, थावे, कप्ताजनगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, ऐशबाग (लखनऊ), कानपुर के रास्ते.

इन ट्रेनों में सेमी-ऑटोमेटिक कपलर, फायर डिटेक्शन सिस्टम, सील्ड गैंगवे और टॉकबैक यूनिट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. नॉन-एसी कोच में भी सुरक्षा तकनीक को अपग्रेड किया गया है.

साथ ही, चार नई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन भी शुरू होगा:

नवादा-पटना-नवादा डेमू पैसेंजर

इसलामपुर-पटना-इसलामपुर डेमू पैसेंजर

पटना-बक्सर-पटना फास्ट पैसेंजर

झाझा-दानापुर-झाझा फास्ट पैसेंजर

इन ट्रेनों के संचालन से बिहार के विभिन्न जिलों के लोग तेज, सुविधाजनक और सुलभ यात्रा का अनुभव पाएंगे. इसके अलावा, राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन, व्यापार एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह कदम बिहार को देश के अन्य हिस्सों से बेहतर जोड़ने और राज्य में रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है.

