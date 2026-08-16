Best Travel Destinations in India: विदेश घूमने का है सपना पर बजट है कम? भारत की ये 7 जगहें देंगी फॉरेन वाली वाइब

Best Travel Destinations in India: विदेश घूमने का सपना तो हर किसी का होता है लेकिन ज्यादा खर्च और वीजा की झंझट कई लोगों का प्लान अधूरा छोड़ देती है. अगर आपका भी मन यूरोप जैसी खूबसूरत जगहों पर घूमने का है तो इसके लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है. भारत में ही कई ऐसी शानदार डेस्टिनेशन हैं, जहां की प्राकृतिक खूबसूरती, बर्फ से ढके पहाड़, रंग-बिरंगी इमारतें और शांत माहौल आपको यूरोप जैसा एहसास दिलाते हैं. आइए जानते हैं भारत की ऐसी खूबसूरत डेस्टिनेशन के बारे में जो कम बजट में आपको विदेश जैसा ट्रैवल एक्सपीरियंस देगी.

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पुडुचेरी

अगर आपका सपना फ्रांस घूमने का है, तो पुडुचेरी आपके लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकती है. यहां की फ्रेंच कॉलोनियल इमारतें, रंग-बिरंगी गलियां, कैफे और समुद्र किनारे का शांत वातावरण आपको यूरोप में होने का एहसास कराता है.

उत्तराखंड का औली

बर्फ से ढकी पहाड़ियां और स्कीइंग के लिए मशहूर औली को भारत का सबसे खूबसूरत विंटर डेस्टिनेशन माना जाता है. यहां का नजारा यूरोप के अल्पाइन क्षेत्रों की याद दिलाता है.

केरल का मुन्नार

मुन्नार अपने हरे-भरे चाय के बागानों, ठंडी जलवायु और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए जाना जाता है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल किसी यूरोपीय हिल स्टेशन जैसा अनुभव देते हैं.

अंडमान और निकोबार द्वीप

अगर आपका सपना किसी ट्रॉपिकल आइलैंड पर छुट्टियां बिताने का है तो अंडमान और निकोबार आपके लिए बेहतरीन जगह है. यहां का नीला समुद्र, सफेद रेत वाले बीच और साफ पानी किसी विदेशी बीच डेस्टिनेशन जैसा एहसास कराते हैं.

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अरुणाचल प्रदेश का तवांग

बर्फ से ढके पहाड़, शांत बौद्ध मठ और खूबसूरत घाटियां तवांग को बेहद खास बनाते हैं. यहां का मौसम और प्राकृतिक नजारा यूरोप के शांत पहाड़ी इलाकों की याद दिलाते हैं.

गोवा

गोवा सिर्फ बीच के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पुर्तगाली शैली की इमारतों, रंगीन घरों और संकरी गलियों के लिए भी मशहूर है. यहां घूमते समय कई जगहों पर आपको यूरोपीय शहरों जैसा माहौल महसूस होगा.

खज्जियार (हिमाचल प्रदेश)

खज्जियार को 'मिनी स्विट्जरलैंड' भी कहा जाता है. यहां फैले हरे-भरे घास के मैदान, घने देवदार के जंगल और बीच में मौजूद खूबसूरत झील इस जगह को बेहद आकर्षक बनाते हैं. सर्दियों में बर्फबारी के बाद इसका नजारा किसी यूरोपीय देश से कम नहीं लगता.

अगर आप कम बजट में विदेश जैसी यात्रा का अनुभव लेना चाहते हैं तो भारत की ये खूबसूरत जगहें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

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