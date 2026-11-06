scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

JEE Main 2027: NRI कैंडिडेट्स के लिए बड़ी राहत, अब बिना आधार-पैन के भी कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, NTA ने दी पासपोर्ट इस्तेमाल करने की छूट

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2027 (JEE Main 2027) के लिए आवेदन कर रहे एनआरआई (NRI) उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है. जिन एनआरआई छात्रों के पास भारत के सामान्य पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हैं, वे अब वैध पहचान प्रमाण के रूप में अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे.

Advertisement
X
JEE Main 2027 Session 1 dates out: NTA ने नियमों में बड़ी फ्लैक्स‍िब‍िल‍िटी दी है. (Photo: PTI)
JEE Main 2027 Session 1 dates out: NTA ने नियमों में बड़ी फ्लैक्स‍िब‍िल‍िटी दी है. (Photo: PTI)

देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2027 (JEE Main 2027) में शामिल होने का सपना देख रहे छात्रों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से एक जरूरी और राहत भरी खबर सामने आई है. खासकर उन एनआरआई (नॉन-रेजिडेंट इंड‍ियन) उम्मीदवारों के लिए जिनकी पहचान दस्तावेजों (ID प्रूफ) को लेकर मुश्किलें आ रही थीं, NTA ने नियमों में बड़ी फ्लैक्स‍िब‍िल‍िटी दी है.

अब एनआरआई उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान अपने पासपोर्ट को वैध पहचान प्रमाण के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे. एजेंसी ने यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक उम्मीदवार के सवाल का जवाब देते हुए दिया है.

क्यों पड़ी इस स्पष्टीकरण की जरूरत?

सम्बंधित ख़बरें

NTA का 5000 से बड़ा एक्सपर्ट पैनल तैयार!
NTA का 5000 से बड़ा एक्सपर्ट पैनल तैयार! बनाएंगे NEET-JEE पेपर
JEE Advanced 2026: फिजिक्स के इस सवाल में गच्चा खा गए 75% छात्र!
Yogi Adityanath
UP में Gen-Z के लिए Yogi सरकार का बड़ा फैसला!
Tanvi Sharma (ANI)
सेल्फ स्टडी से मर्चेंट नेवी तक पहुंची कश्मीर की 18 साल की बेटी
कम नंबर के बाद भी मिल गया एडमिशन.
JEE में मिले 53 पर फिर भी हो गया तीन सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में मिला एडमिशन

रजिस्ट्रेशन के दौरान कई एनआरआई छात्रों के सामने यह समस्या आ रही थी कि उनके पास देश में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले पहचान पत्रजै जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में वे समझ नहीं पा रहे थे कि फॉर्म कैसे भरें. एक उम्मीदवार ने जब NTA से इस बारे में सवाल पूछा, तो एजेंसी ने साफ किया कि वे बिना किसी परेशानी के अपने पासपोर्ट का उपयोग करके आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

JEE Main 2027 सेशन 1: जरूरी तारीखें और शेड्यूल

Advertisement

अगर आप या आपका कोई परिचित इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की सोच रहा है, तो NTA द्वारा जारी किया गया यह पूरा शेड्यूल जरूर ध्यान रखें. 

रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि: 24 अक्टूबर 2026 से आवेदन प्रक्रिया चल रही है.
बिना लेट फीस के आवेदन की अंतिम तारीख: 22 नवंबर 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के फॉर्म भरे जा सकते हैं.
लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन: 23 नवंबर से 26 नवंबर 2026 तक लेट फीस के साथ आवेदन का मौका मिलेगा.
एप्लीकेशन करेक्शन विंडो: 27 नवंबर से 29 नवंबर 2026 तक फॉर्म में सुधार (Correction) किया जा सकेगा.
परीक्षा की तारीखें: NTA द्वारा जेईई मेन 2027 सेशन 1 का आयोजन 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 को किया जाएगा.

उम्मीदवारों के लिए खास सलाह
NTA की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर उम्मीदवार समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें. फॉर्म भरते वक्त सभी जानकारियों को सावधानीपूर्वक जांच लें और सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट या पीडीएफ सुरक्षित अपने पास जरूर रख लें, ताकि आगे किसी भी दिक्कत से बचा जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Gen Z Weekend Trip Planning: Gen Z की परफेक्ट वीकेंड पैकिंग, इन 5 चीजों के बिना अधूरी है ट्रिप |
    IND vs NEP U19 Asia Cup Live Score: भारतीय टीम की बैटिंग जारी, सहवाग के बेटे आर्यवीर से धमाकेदार बैटिंग की उम्मीद, नेपाल ने दिया है छोटा टारगेट |
    Ramayana Circuit Trip: अयोध्या से रामेश्वरम तक! ऐसे पूरा करें रामायण सर्किट, जानें कितने दिन का लगेगा समय |
    लॉन्च से पहले दिखी Denza Z9 GT... अगले हफ्ते लॉन्च होगी नई कार कंपनी |
    कांग्रेस से 200 और पदाधिकारी हो रहे सस्पेंड... विरप्पा मोइली ने कहा- हमारा आंतरिक मामला |
    Bhagya lakshmi Actress Welcomed Baby Girl: मां बनी 'भाग्यलक्ष्मी' एक्ट्रेस, धनतेरस पर घर आई लक्ष्मी, इमोशनल हुई एक्ट्रेस |
    दीपावली पर नवसारी के बाजार क्यों नहीं गुलजार? देखें गुजरात आजतक |
    कागजों में अंडे मिल रहे थे, डीएम ने पूछा तो बच्चे बोले- हमें तो बिस्कुट मिलते हैं, शिवहर के स्कूल में खुली पोल |
    सारा को कैंसर हुआ तो हिल गया क्रिकेटर का संसार, 8 महीने तक परिवार ने झेला दर्द! |
    धनतेरस पर बरस रहा धन... सेंसेक्‍स 80000 के पार, लेकिन US-जापान से चीन तक हाहाकार
    Advertisement