Ramayana Circuit Trip: अयोध्या से रामेश्वरम तक! ऐसे पूरा करें रामायण सर्किट, जानें कितने दिन का लगेगा समय

Ramayana Circuit Trip: रामायण का नाम सुनते ही भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण से जुड़ी कई कहानियां याद आती हैं. देश में ऐसी कई जगहें मौजूद हैं, जिनका संबंध रामायण की इन कहानियों से माना जाता है. अयोध्या से लेकर चित्रकूट, नासिक और रामेश्वरम तक कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जहां आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इन जगहों की खासियत सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि यहां का इतिहास, संस्कृति और खूबसूरत नजारे भी हैं.

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अगर आप भी रामायण से जुड़े इन स्थानों को करीब से देखना चाहते हैं तो रामायण सर्किट की यात्रा प्लान कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस यात्रा में कौन-कौन सी जगहें शामिल कर सकते हैं और कितने दिनों में इसे पूरा किया जा सकता है.

अयोध्या से शुरू करें रामायण सर्किट की यात्रा

रामायण सर्किट की यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर से कर सकते हैं. इसे भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है. यहां राम मंदिर, कनक भवन, हनुमानगढ़ी और राम की पैड़ी जैसे प्रमुख स्थान घूम सकते हैं. सरयू नदी के किनारे शाम की आरती देखना भी अच्छा अनुभव हो सकता है.

अयोध्या के बाद नंदीग्राम और श्रृंगवेरपुर जा सकते हैं. मान्यता है कि नंदीग्राम में भरत ने भगवान राम की वापसी का इंतजार किया था. वहीं, श्रृंगवेरपुर को निषादराज और भगवान राम की मुलाकात से जोड़कर देखा जाता है. इसके बाद चित्रकूट जाएं. यहां रामघाट, कामदगिरि और हनुमान धारा जैसे धार्मिक स्थल घूम सकते हैं.

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बिहार में सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा जाएं

उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के रामायण से जुड़े स्थानों को अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं. सीतामढ़ी को माता सीता की जन्मभूमि माना जाता है. यहां पुनौरा धाम, जानकी मंदिर और सीता कुंड जैसे धार्मिक स्थल हैं.

इसके अलावा बक्सर और दरभंगा भी रामायण सर्किट के प्रमुख स्थलों में शामिल हैं. बक्सर में रामरेखा घाट और अन्य धार्मिक स्थानों पर जा सकते हैं. दरभंगा में भी कई धार्मिक और ऐतिहासिक जगहें हैं, जिन्हें अपनी यात्रा के दौरान एक्सप्लोर कर सकते हैं.

मध्य प्रदेश और ओडिशा के धार्मिक स्थलों को देखें

रामायण सर्किट में मध्य प्रदेश के चित्रकूट को भी शामिल किया गया है. यह वही चित्रकूट क्षेत्र है, जिसका संबंध भगवान राम के वनवास से माना जाता है. यहां के मंदिरों और घाटों पर दर्शन कर सकते हैं.

इसके बाद ओडिशा के महेंद्रगिरि की यात्रा प्लान कर सकते हैं. यह पहाड़ी इलाका प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है. रामायण से जुड़ी मान्यताओं के कारण इसका धार्मिक महत्व है. यहां जाने से पहले स्थानीय रास्तों और मौसम की जानकारी जरूर लें.

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और महाराष्ट्र के नासिक पहुंचें

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर को भी रामायण सर्किट में जगह दी गई है. यहां आप धार्मिक स्थलों के साथ आसपास के प्राकृतिक नजारों को देख सकते हैं. जगदलपुर के आसपास कई झरने और खूबसूरत जगहें हैं, जहां घूमने का प्लान बना सकते हैं.

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इसके बाद महाराष्ट्र के नासिक और नागपुर को यात्रा में शामिल करें. नासिक में पंचवटी, कालाराम मंदिर और सीता गुफा जैसे प्रमुख स्थान हैं. मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने पंचवटी में समय बिताया था. गोदावरी नदी के घाट भी यहां घूमने लायक हैं. नागपुर को भी पर्यटन मंत्रालय की रामायण सर्किट वाली सूची में शामिल किया गया है.

तेलंगाना के भद्राचलम और कर्नाटक के हम्पी जाएं

महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना के भद्राचलम की यात्रा कर सकते हैं. यहां गोदावरी नदी के किनारे स्थित श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थल है. इस मंदिर में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की पूजा की जाती है.

इसके बाद कर्नाटक के हम्पी पहुंचें. हम्पी के आसपास के कुछ स्थानों को रामायण की किष्किंधा से जोड़कर देखा जाता है. यहां अंजनाद्री पहाड़ी और आसपास के मंदिर घूम सकते हैं. अंजनाद्री पहाड़ी को हनुमान जी से जुड़ा माना जाता है. यहां के प्राकृतिक नजारे भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं.

रामेश्वरम में करें यात्रा का समापन

रामायण सर्किट की यात्रा का आखिरी पड़ाव तमिलनाडु का रामेश्वरम रख सकते हैं. यहां रामनाथस्वामी मंदिर सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है. मान्यता है कि लंका जाने से पहले भगवान राम ने यहां शिव पूजा की थी. रामेश्वरम में मंदिर दर्शन के अलावा समुद्र तट और आसपास की जगहें भी घूम सकते हैं.

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अगर आपके पास समय हो तो रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी भी जा सकते हैं. यह जगह समुद्र के खूबसूरत नजारों और धार्मिक मान्यताओं के लिए जानी जाती है.

कितने दिनों में पूरी होगी रामायण सर्किट की यात्रा?

रामायण सर्किट के सभी प्रमुख स्थलों को घूमने के लिए लगभग 20 से 30 दिन या इससे ज्यादा समय रखना बेहतर होगा. यात्रा की अवधि आपके रूट, परिवहन और हर जगह रुकने के समय पर निर्भर करेगी. सभी जगहों को एक साथ घूमना जरूरी नहीं है. अगर आपके पास 5 से 7 दिन हैं तो अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट की यात्रा कर सकते हैं. वहीं, 7 से 10 दिन में नासिक और आसपास के स्थानों को एक्सप्लोर करने का प्लान बना सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

रामायण सर्किट के सभी स्थान अलग-अलग राज्यों में हैं, इसलिए ट्रिप पर निकलने से पहले अपना रूट तय करें. हर जगह के बीच की दूरी और आने-जाने के साधनों की जानकारी लें. ट्रेन और फ्लाइट की टिकट पहले बुक करें. मंदिरों के दर्शन का समय, स्थानीय परिवहन और होटल की व्यवस्था भी पहले से कर लें. अगर आप एक साथ कई राज्यों की यात्रा कर रहे हैं तो बीच में आराम के लिए भी समय रखें. इस तरह आप बिना जल्दबाजी के रामायण से जुड़े इन खास स्थानों को घूम पाएंगे.

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