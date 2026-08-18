scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हमसे सब कुछ छ‍िन जाएगा... JSSC-CGL रद्द होने पर रोने लगे पास अभ्यर्थी, खोला नया मोर्चा

JSSC-CGL रद्द होने के बाद वो अभ्यर्थी सामने आ गए हैं जो पहले इस परीक्षा को पास कर चुके थे. उनका कहना है कि हम एक निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिए शामिल हुए थे तो फिर ऐसा कदम क्यों उठाया जा रहा है? हमारा कहना है कि आप जांच करवाइए. जांच में जो गड़बड़ मिलेगा, उसे हटाइए न, हम लोग आपसे सहमत हैं.

Advertisement
X
24 दिन के आंदोलन के बाद हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि TDPL की परीक्षाओं की होगी CID जांच (Photo: PTI)
24 दिन के आंदोलन के बाद हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि TDPL की परीक्षाओं की होगी CID जांच (Photo: PTI)

झारखंड में 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया. कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद JSSC-CGL परीक्षा और TDPL एजेंसी से जुड़ी सभी परीक्षाओं-रिजल्ट-नियुक्तियों को रद्द करने का ऐलान किया गया. लेकिन इस फैसले ने एक नया मोर्चा खोल दिया है.

जिन अभ्यर्थियों ने JSSC-CGL परीक्षा पास कर ली थी और कुछ ने नौकरी भी पा ली थी, वे अब रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं. वे कह रहे हैं कि उन्हें निष्पक्ष प्रक्रिया से चयनित किया गया था, इसलिए पूरी परीक्षा रद्द करने के बजाय जांच कर गड़बड़ी वाले मामलों को ही हटाया जाए.

पास अभ्यर्थियों का गुस्सा

सम्बंधित ख़बरें

Jharkhand Students Protest
Live: 'पुलिस हटाने की तैयारी में, तुरंत पहुंचें', रांची के छात्रों की अपील
24 दिन के आंदोलन के बाद हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि TDPL की परीक्षाओं की होगी CID जांच (Photo: PTI)
24 दिन का आंदोलन, छात्रों की जिद… कैसे हिली सोरेन सरकार?
छात्रों की मांगें मानने कैसे राजी हुई झारखंड सरकार? देखें 10 तक
'एक झटके में हम बेरोजगार हो गए...', रांची में शुरू होगा एक और आंदोलन?
छात्रों की बड़ी जीत, JSSC-CGL परीक्षा रद्द; CM सोरेन ने खुद किया ऐलान, देखें

प्रोजेक्ट भवन के बाहर जमा हुए अभ्यर्थियों में से एक ने ANI से कहा कि जब हम एक निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिए शामिल हुए थे तो फिर ऐसा कदम क्यों उठाया जा रहा है? हमारा कहना है कि आप जांच करवाइए. जांच में जो गड़बड़ मिलेगा, उसे हटाइए न, हम लोग आपसे सहमत हैं. हम आपका समर्थन कर रहे हैं. वहीं दूसरे अभ्यर्थी ने कहा, 'सरकार के फैसले के बाद मैं सड़क पर आ गया हूं.'  ये अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं कि उनके चयन में कोई गड़बड़ी नहीं थी. वे सरकार से अपील कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा रद्द करने के बजाय दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए, ताकि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद न हो.

Advertisement

आंदोलनकारियों की जीत, लेकिन CBI मांग बाकी

JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर बैठे छात्र इस फैसले को अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं. JSSC-CGL रद्द होना उनकी मुख्य मांगों में शामिल था. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनशन तोड़ दिया है. लेकिन मंच के प्रतिनिधि साफ कह रहे हैं कि CBI जांच की मांग अभी भी बाकी है, इसलिए आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि TDPL से जुड़ी हर गतिविधि जैसे परीक्षा, रिजल्ट, चयन सब रद्द. 2014 से हुई सभी गड़बड़ियों की CID जांच होगी और परीक्षा सुधार के लिए कमेटी भी बनेगी.

ऐसे में एक तरफ वे छात्र हैं जो महीनों से धरने पर बैठे थे और कह रहे थे कि सिस्टम में घोटाला है. दूसरी तरफ वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा पास कर नौकरी पा ली थी और अब अचानक सब कुछ छिन जाने का डर सता रहा है. रांची की सड़कों पर आज दोनों तरफ के युवा दिख रहे हैं.

एक तरफ जीत का जश्न, दूसरी तरफ भविष्य खोने का डर.

झारखंड का भर्ती विवाद अब सिर्फ परीक्षा रद्द करने तक सीमित नहीं रह गया है. यह सवाल उठ रहा है कि निष्पक्ष अभ्यर्थियों को कैसे बचाया जाए और दोषियों को कैसे दंडित किया जाए, बिना पूरे सिस्टम को फिर से शुरू किए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है नाम? जुड़वाने के लिए मिलेगा एक और मौका, जानिए प्रक्रिया |
    हमसे सब कुछ छ‍िन जाएगा... JSSC-CGL रद्द होने पर रोने लगे पास अभ्यर्थी, खुला नया मोर्चा |
    DU प्रोफेसर को थप्पड़ मारने का छात्र पर लगा आरोप, किया गया सस्पेंड |
    ATC बिल्डिंग में लगी आग, कोलकाता एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप- VIDEO |
    KPSC भर्ती घोटाले में 13 ठिकानों पर ED की रेड, जानें क्या है मामला |
    वंदे मातरम पर जारी सियासी बवाल, गोवा में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में सिर्फ गाए गए 2 पैरा |
    'पवन सिंह ने जबरन डाला Kissing सीन, मना करने पर भागे', भोजपुरी हसीना ने पावर स्टार पर लगाया आरोप |
    मेरठ के होटल में नाबालिग हिंदू लड़की संग पकड़ा गया फरदीन, जमकर हुआ बवाल, आरोपी गिरफ्तार |
    अब यूपी में समय पर होंगी सरकारी भर्तियां! वार्षिक कैलेंडर से परीक्षा और नियुक्ति की प्रक्रिया होगी तय |
    मसूद अजहर का हिमायती, जैश का सपोर्टर बिहार से गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजता था फंड
    Advertisement