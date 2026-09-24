IIT बॉम्बे के बाहर उग्र प्रदर्शन के बाद परीक्षाएं रद्द, सांसद वर्षा गायकवाड़ हिरासत में, यूथ कांग्रेस बोली- तुरंत गिरफ्तार हों प्रोफेसर दूल्ला

IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के बाद उपजा गुस्सा अब इस कदर बढ़ चुका है कि संस्थान को अपनी परीक्षाएं तक टालनी पड़ी हैं. कैम्पस के बाहर भीम आर्मी और कांग्रेस के उग्र प्रदर्शन, और भीतर सुलगते असंतोष के बीच IIT बॉम्बे प्रशासन ने 26 और 27 सितंबर को होने वाली अपनी सभी मिड-सेम परीक्षाएं (Mid-Sem Exams) रद्द कर दी हैं. अब ये परीक्षाएं 10 और 11 अक्टूबर को उसी टाइम-टेबल के अनुसार कराई जाएंगी.

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IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या का मामला अब महज़ कैम्पस की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़े सियासी और सामाजिक आंदोलन में तब्दील हो चुका है. मुंबई के पवई स्थित IIT बॉम्बे कैम्पस के बाहर आज स्थिति उस वक्त बेकाबू हो गई, जब भीम आर्मी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया.

कैम्पस के भीतर फैकल्टी से मिलने जा रहीं कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ को पुलिस ने गेट पर ही रोककर हिरासत में ले लिया. वहीं, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने इस मामले में प्रोफेसर दूल्ला की तुरंत गिरफ्तारी और डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ न होने देने की मांग उठाई है.

सांसद वर्षा गायकवाड़ हिरासत में

आईआईटी बॉम्बे के पवई गेट पर सुबह से ही तनाव का माहौल था. सांसद वर्षा गायकवाड़ अपने समर्थकों के साथ कैम्पस के भीतर जाकर आईआईटी प्रशासन और फैकल्टी से मुलाकात करने वाली थीं. लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ीं, भारी पुलिस बल ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया.

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पुलिस के साथ तीखी बहस और धक्का-मुक्की के बीच वर्षा गायकवाड़ और उनके साथ मौजूद कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने गाड़ियों में भरकर नजदीकी पुलिस स्टेशन भेज दिया.

सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि इस पूरे मामले को दबाने की घिनौनी कोशिश की जा रही है. बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया है. देश के सबसे बड़े संस्थानों में पिछड़े और दलित समाज के बच्चों के साथ यह लगातार हो रहा है. हम साहिल को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, चाहे पुलिस हमें कितना भी रोके.

सड़कों पर अफरा-तफरी

वर्षा गायकवाड़ की हिरासत के बाद कैम्पस के बाहर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता और भीम आर्मी के लोग उग्र हो गए. नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर कैम्पस में घुसने की कोशिश की. पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए चौपाल बनाकर प्रदर्शनकारियों को घेरा और सड़क पर ही लाठी-डंडों व धक्का-मुक्की के बीच कार्यकर्ताओं को घसीटकर पुलिस वैन में डाला. देखते ही देखते पूरा पवई इलाका पुलिस छावनी में बदल गया.

यूथ कांग्रेस प्रमुख उदय भानु चिब की माग, प्रोफेसर दूल्ला को तुरंत गिरफ्तार करो

उधर, दिल्ली से नेशनल यूथ कांग्रेस के चीफ उदय भानु चिब ने इस मामले में मोर्चा खोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं. चिब ने मांग की है कि साहिल आत्महत्या मामले में आरोपी प्रोफेसर दूल्ला को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और मामले की फास्ट-ट्रैक जांच हो. यूथ कांग्रेस ने आशंका जताई है कि डिजिटल एविडेंस और कैम्पस के रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है. मांग की गई है कि साहिल के माता-पिता को सभी डिजिटल रिकॉर्ड्स की कॉपी तुरंत सौंपी जाए.

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राहुल गांधी ने परिवार से की बात

उदय भानु चिब ने खुलासा किया कि राहुल गांधी ने साहिल के पीड़ित परिवार से फोन पर निजी तौर पर बात की है. उन्होंने परिवार को हिम्मत बंधाई है और भरोसा दिया है कि कांग्रेस पार्टी न्याय की इस लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी.

बीजेपी और आईटी सेल पर निशाना: बीजेपी द्वारा इसे 'राजनीति' बताए जाने पर चिब ने कहा कि ख़राब काउंसलिंग सिस्टम पर सवाल उठाना और एक पीड़ित परिवार के लिए लड़ना राजनीति नहीं, बल्कि हमारा नैतिक फर्ज़ है. सोशल मीडिया पर आईटी सेल आरोपी प्रोफेसर का बचाव करने में लगी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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