scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फसल काटते, चूल्हा फूंकते... सीख ली फर्राटेदार इंग्ल‍िश! अब ऑनलाइन क्लास से कर रही कमाई

मिलिए यशोदा लोधी से जिन्हें देहाती मैडम के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने केवल 12वीं तक की पढ़ाई की है और गृहिणी है. लेकिन हर महीने वह कम से कम 15 से 20 हजार रुपये कमा रही हैं. कैसे? पति के साथ हुए हादसे से उनकी जिंदगी बदल गई और घर चलाने के लिए उन्होंने यूट्यूब की मदद ली.

Advertisement
X
देहाती मैडल के नाम से फेमस हुई यशोदा लोधी. (Photo: X/@ShyamMeeraSingh)
देहाती मैडल के नाम से फेमस हुई यशोदा लोधी. (Photo: X/@ShyamMeeraSingh)

कहते हैं न सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. अगर हौसला बुलंद हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं. इसकी बेहतरीन उदाहरण हैं यशोदा लोधी जिन्हें देहाती मैडम के नाम से भी जाना जाता है. उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से आने वाली यशोदा लोधी की कहानी कई लोगों को प्रेरणा दे रही है. 12वीं तक पढ़ी यशोदा ने बिना किसी औपचारिक अंग्रेजी ट्रेनिंग के यूट्यूब की मदद से इंग्लिश सीखी और अब खुद लोगों को ऑनलाइन क्लास दे रही हैं. सोशल मीडिया पर वह 'Dehati Madam' के नाम से लोकप्रिय हैं. 

पति के हादसे ने बदली जिंदगी   

यशोदी की कहानी केवल ऑनलाइन पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक, करीब चार साल पहले एक सड़क हादसे के बाद से ही उनके पति बिस्तर पर हैं. परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी पर इसका बड़ा असर पड़ा. लेकिन यशोदा केवल 12वीं तक ही पढ़ी थी. उनके पास न तो कॉलेज की डिग्री थी या इंग्लिश पढ़ाने की कोई ट्रेनिंग लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. अपने मोबाइल फोन के जरिए उन्होंने कुछ नया सीखने और कमाई का रास्ता तलाशना शुरू किया. 

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली में MCD की तोड़-फोड़, अफसरों के दाग धुल जाएंगे? देखें दस्तक
Arvind Kejriwal aap national convenor
अरविंद केजरीवाल फिर चुने गए राष्ट्रीय संयोजक, AAP की नई टीम का गठन
Delhi Satya Niketan building collapse: Govt wants to bring in a bill to regulate PGs
दुकान बड़ी करने में गिरी पूरी इमारत, सत्य निकेतन हादसे में बड़ा खुलासा
खबरदार: दिल्ली में MCD का एक्शन, भ्रष्टाचार की कहानी आई सामने
'सबक सिखाना चाहते थे, पता नहीं था...', बोले मणिपुरी म्यूजिशियन के हत्यारोपी

यूट्यूब से सीखी अंग्रेजी

जब यशोदा के पास कोई विकल्प नहीं था, तो उन्होंने यूट्यूब का सहारा लिया और इंग्लिश सीखना शुरू किया. इससे पहले उन्होंने यूट्यूब पर कंटेंट बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनके शुरुआती चैनल सफल नहीं हुए. बाद में उन्होंने गांव की महिलाओं और गृहिणियों को अंग्रेजी सिखाने का फैसला किया. उन्होंने 26 दिसंबर 2023 को अपना नया यूट्यूब चैनल की शुरुआत की. आज उनके चैनल पर 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. उनके कुछ वीडियो को लाखों व्यूज भी मिले हैं. 

Advertisement

घर से ही देती हैं अंग्रेजी की क्लास 

यशोदा अपने घर से ही वीडियो बनाकर लोगों को अंग्रेजी सिखाती हैं. उनका तरीका काफी आसान और बोलचाल में यूज होने वाली भाषा पर आधारित है. वह ग्रामर और बातचीत में इस्तेमाल होने वाली अंग्रेजी को सरल तरीके से समझाती हैं. साड़ी और बिंदी में अपने देसी अंदाज के साथ अंग्रेजी सिखाने वाली यशोदा ने 'देहाती' शब्द को अपनी पहचान बना लिया है. वह अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि को लेकर शर्मिंदा होने के बजाय इसे गर्व के साथ अपनाती हैं. 

लाखों लोग देखते हैं वीडियो

रिपोर्ट के मुताबिक, यशोदा के वीडियो को अब तक करीब 3 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं. साल 2024 में विलेजस्क्वेयर की रिपोर्ट के अनुसार, वह यूट्यूब से हर महीने करीब 15,000 से 20,000 रुपये तक कमा रही थीं. उनकी ऑडियंस में बड़ी संख्या युवा महिलाओं और गृहिणियों शामिल हैं. जिन्हें वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं. 

यशोदा की कहानी दिखाती है कि सीखने के लिए हमेशा बड़ी डिग्री या महंगे संस्थान की जरूरत नहीं होती. सही संसाधन, लगातार मेहनत और सीखने की इच्छा हो तो मोबाइल और इंटरनेट भी किसी के लिए शिक्षा और कमाई का जरिया बन सकते हैं. 

Advertisement

(नोट- यह खबर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट पर आधारित है. aajtak.in इस पर किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    10 साल छोटे-दूसरे धर्म के हीरो से प्यार कर हुआ पछतावा, मिला दर्द, बोली- टॉर्चर था |
    अभिषेक बनर्जी के PA सुमित रॉय को बंगाल CID ने हिरासत में लिया |
    'आवाज दबाने की साजिश या शिक्षा का सुधार?' बंगाल के इंटर-यूनिवर्सिटी ट्रांसफर बिल पर भड़के शिक्षक और शिक्षाविद |
    FTA Positive Impact: इधर चल रहा युद्ध, उधर डील पर डील... भारत ने 4 महीने में ही कर दिया तगड़ा खेल! |
    BGauss C12 MaxR: 40 रुपये में 178KM, कार जैसे फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ धांसू स्कूटर, इतनी है कीमत |
    UP में बदला मौसम का मिजाज! भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट! |
    कैसा है APPLE का iPhone 18 Pro Max, देखें First Look |
    मुंबई के स्कूल में पर्युषण विवाद... टिफिन में प्याज-लहसुन न लाने के मैसेज पर भड़की MNS, विधायक बोले- 'सख्ती नहीं' |
    यूपी के नेताओं पर भी चढ़ा 80sVibes का खुमार, रेट्रो लुक में शेयर की तस्वीरें |
    'नेताजी की भाषा में जवाब देंगे, बख्शा नहीं जाएगा...' देशविरोधी नारों पर बंगाल CM शुभेंदु की चेतावनी
    Advertisement