कहते हैं न सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. अगर हौसला बुलंद हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं. इसकी बेहतरीन उदाहरण हैं यशोदा लोधी जिन्हें देहाती मैडम के नाम से भी जाना जाता है. उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से आने वाली यशोदा लोधी की कहानी कई लोगों को प्रेरणा दे रही है. 12वीं तक पढ़ी यशोदा ने बिना किसी औपचारिक अंग्रेजी ट्रेनिंग के यूट्यूब की मदद से इंग्लिश सीखी और अब खुद लोगों को ऑनलाइन क्लास दे रही हैं. सोशल मीडिया पर वह 'Dehati Madam' के नाम से लोकप्रिय हैं.

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पति के हादसे ने बदली जिंदगी

यशोदी की कहानी केवल ऑनलाइन पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक, करीब चार साल पहले एक सड़क हादसे के बाद से ही उनके पति बिस्तर पर हैं. परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी पर इसका बड़ा असर पड़ा. लेकिन यशोदा केवल 12वीं तक ही पढ़ी थी. उनके पास न तो कॉलेज की डिग्री थी या इंग्लिश पढ़ाने की कोई ट्रेनिंग लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. अपने मोबाइल फोन के जरिए उन्होंने कुछ नया सीखने और कमाई का रास्ता तलाशना शुरू किया.

यूट्यूब से सीखी अंग्रेजी

जब यशोदा के पास कोई विकल्प नहीं था, तो उन्होंने यूट्यूब का सहारा लिया और इंग्लिश सीखना शुरू किया. इससे पहले उन्होंने यूट्यूब पर कंटेंट बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनके शुरुआती चैनल सफल नहीं हुए. बाद में उन्होंने गांव की महिलाओं और गृहिणियों को अंग्रेजी सिखाने का फैसला किया. उन्होंने 26 दिसंबर 2023 को अपना नया यूट्यूब चैनल की शुरुआत की. आज उनके चैनल पर 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. उनके कुछ वीडियो को लाखों व्यूज भी मिले हैं.

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This is Yashoda Lodhi from Kanpur, who teaches English on YouTube. Despite coming from a rural background, Yashoda Lodhi's story is inspiring. Please search her on YT by "English with Dehati Madam”.



Do spread her story. Make her famous. pic.twitter.com/LkdNMTutjg — Shyam Meera Singh (@ShyamMeeraSingh) November 25, 2023

घर से ही देती हैं अंग्रेजी की क्लास

यशोदा अपने घर से ही वीडियो बनाकर लोगों को अंग्रेजी सिखाती हैं. उनका तरीका काफी आसान और बोलचाल में यूज होने वाली भाषा पर आधारित है. वह ग्रामर और बातचीत में इस्तेमाल होने वाली अंग्रेजी को सरल तरीके से समझाती हैं. साड़ी और बिंदी में अपने देसी अंदाज के साथ अंग्रेजी सिखाने वाली यशोदा ने 'देहाती' शब्द को अपनी पहचान बना लिया है. वह अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि को लेकर शर्मिंदा होने के बजाय इसे गर्व के साथ अपनाती हैं.

लाखों लोग देखते हैं वीडियो

रिपोर्ट के मुताबिक, यशोदा के वीडियो को अब तक करीब 3 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं. साल 2024 में विलेजस्क्वेयर की रिपोर्ट के अनुसार, वह यूट्यूब से हर महीने करीब 15,000 से 20,000 रुपये तक कमा रही थीं. उनकी ऑडियंस में बड़ी संख्या युवा महिलाओं और गृहिणियों शामिल हैं. जिन्हें वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं.

यशोदा की कहानी दिखाती है कि सीखने के लिए हमेशा बड़ी डिग्री या महंगे संस्थान की जरूरत नहीं होती. सही संसाधन, लगातार मेहनत और सीखने की इच्छा हो तो मोबाइल और इंटरनेट भी किसी के लिए शिक्षा और कमाई का जरिया बन सकते हैं.

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(नोट- यह खबर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट पर आधारित है. aajtak.in इस पर किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता)

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