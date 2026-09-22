How to Make Atta Papdi: बिना मैदा सिर्फ आटे-सूजी से बनाएं बाजार जैसी क्रिस्पी पापड़ी, चाय का स्वाद हो जाएगा दोगुना!

How to Make Atta Papdi: शाम की चाय के साथ अगर कुछ कुरकुरा और चटपटा खाने का मन हो तो बाजार से नमकीन या बिस्किट खरीदने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही आसानी से पापड़ी बना सकते हैं जो खाने में मजेदार भी लगती है और इसका स्वाद भी बाजार वाली पापड़ी जैसा ही लगता है. सबसे अच्छी बात यह है कि मैदा नहीं बल्कि आप गेहूं के आटे से स्वादिष्ट और कुरकुरी पापड़ी बना सकते हैं, जो चाय के साथ बहुत मजेदार लगती है.

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खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती. आटा, सूजी और कुछ बेसिक मसालों से आसानी से पापड़ी तैयार हो जाती है. इसे आप चाय के साथ स्नैक की तरह खा सकते हैं या फिर दही पापड़ी चाट जैसी डिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए आपको आटे की पापड़ी बनाने का तरीका बताते हैं.

आटे की पापड़ी बनाने के लिए सामग्री

2 कप गेहूं का आटा

4 बड़े चम्मच बारीक सूजी

½ छोटा चम्मच जीरा

1 छोटा चम्मच अजवाइन

1 छोटा चम्मच कलौंजी

1 छोटा चम्मच नमक

3 बड़े चम्मच तेल

तलने के लिए तेल

स्वाद के लिए

1 बड़ा चम्मच मैजिक/नूडल मसाला

½ छोटा चम्मच चाट मसाला

घर पर आटे की पापड़ी बनाने का तरीका

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा और बारीक सूजी डालें. इसमें जीरा, अजवाइन, कलौंजी और नमक मिला दें. अब 3 बड़े चम्मच तेल डालकर हाथों से अच्छी तरह मिलाएं. आटे को मुट्ठी में दबाकर देखें, अगर मिक्सर बंधने लगे तो समझें कि मोयन सही है. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें. आटा नरम नहीं होना चाहिए, वरना पापड़ी उतनी कुरकुरी नहीं बनेगी. आटे को करीब 10 मिनट के लिए ढककर रख दें. इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. एक लोई को बेलकर पतली पूरी जितनी शेप दें. अब कांटे की मदद से पूरी पर जगह-जगह छोटे छेद कर दें. इससे तलते समय पापड़ी ज्यादा फूलती नहीं है और अच्छी तरह कुरकुरी बनती है. अब किसी गिलास या छोटे गोल कटर की मदद से बेली हुई शीट से छोटी-छोटी गोल पापड़ियां काट लें. बचा हुआ आटा फिर से गूंथकर बेलें और इसी तरह सारी पापड़ियां तैयार कर लें. कड़ाही में तेल गर्म करें और पापड़ियों को स्लो से मिडियम फ्लेम पर तलें. इन्हें धीरे-धीरे पलटते रहें, जब तक कि पापड़ी गोल्डन और कुरकुरी न हो जाए. हाई फ्लेम पर तलने से बाहर से पापड़ी जल्दी रंग पकड़ सकती है, जबकि अंदर से अच्छी तरह कुरकुरी नहीं होती है. इसलिए स्लो-मिडियम फ्लेम पर ही पापड़ी, पूड़ी जैसी चीजों को फ्राई करना चाहिए.

तली हुई पापड़ियों को निकालकर उनको प्लेट पर रख दीजिए, उनका एक्स्ट्रा तेल सोखने के लिए प्लेट पर टेश्यू पेपर बिछा दें.

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जब पापड़ी हल्की गर्म हों, तभी ऊपर से अपनी पसंद का कोई भी नूडल मसाला और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह टॉस करें.

इस तरीके से करें स्टोर

मसाला मिलाने के बाद पापड़ियों को ठंडा होने के लिए साडइ में रख दीजिए. जब पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो उनको एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखकर दीजिए. सही तरीके से स्टोर करने पर ये करीब 2 महीने तक इस्तेमाल की जा सकती हैं. बस निकालते समय गीले हाथ ना लगाएं और डिब्बे को टाइट से बंद करके रखें.





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