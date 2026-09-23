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कनाडा में 6 साल रही, लाखों का पैकेज, लेकिन फिर भारत लौटने की ज़िद! आखिर क्यों महिला ने छोड़ी डेलॉइट की नौकरी

कंटेंट क्रिएटर प्रीति बिस्निक ने 6 साल बाद अपनी कनाडा की नौकरी छोड़कर वापस भारत लौटने का फैसला लिया है, उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की इसकी वजह भी बताई है. उनके इस जवाब ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. 

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माता-पिता के लिए कनाडा की नौकरी छोड़ भारत लौटेंगी प्रीति. (Photo : insta/@ preetibisnik)
माता-पिता के लिए कनाडा की नौकरी छोड़ भारत लौटेंगी प्रीति. (Photo : insta/@ preetibisnik)

विदेश में नौकरी करना ज्यादातर युवा का सपना होता है. लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तब आपको पता चलता है कि यह आसान नहीं होता है. ऐसा ही कुछ हुआ प्रीति बिस्निक के साथ भी हुआ. उन्होंने कनाडा में अपनी लाखों की नौकरी छोड़कर वापस भारत लौटने के फैसला किया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है. उन्होंने कहा कि वह भारत आकर ऐसी लाइफ जीना चाहती हैं जिसमें उन्हें कोई काम न करना पड़े और वह केवल अपने माता-पिता के साथ समय बिताए. 

छंटनी नहीं ये है वजह 

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कई जवाब दिए. प्रीति ने पहले ही बताया कि उन्हें नौकरी से निकाला नहीं गया है बल्कि वह खुद जॉब छोड़ रही है. उनके मैनेजर ने उन्हें कुछ दिन की छुट्टी देकर वापस जॉइन करने की हिदायत दी लेकिन उन्होंने वह ऑफर भी ठुकरा दिया. यहीं फिर दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा गया है? तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि उनके पास कनाडा की नागरिकता है. मैं जब तक चाहूं तब तक यहां रह सकती हूं लेकिन इसकी पीछे की वजह कुछ और है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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क्यों छोड़ रही कनाडा? 

तो बता दें कि उन्होंने कनाडा छोड़ने की वजह उन दो खास लोगों को बताया है- मेरे माता-पिता. उन्होंने कहा कि वह अब बूढ़े हो गए हैं. मेरी मां को चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसलिए मैं चाहती हूं कि बेटी होने के नाते उनके साथ रहूं और उनकी सेहत का ध्यान दूं. उन्होंने यह भी बताया कि वह कनाडा में रहते हुए न्यूट्रिशनिस्ट की पढ़ाई की और अब वह अपने माता-पिता के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती हैं. हालांकि, उन्हें आगे के प्लान के बारे में नहीं पता है कि वह क्या करने वाली हैं? 

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खुद की हेल्थ पर भी पड़ा असर 

प्रीति ने आगे वीडियो में बताया कि कनाडा में रहते हुए उनके भी हेल्थ पर बड़ा असर दिखा है. 6 साल वहां रहने के बाद उनका वजन 20 किलो तक बढ़ गया था. भारत से कनाडा शिफ्ट होते वक्त वह 78 किलो की थीं, लेकिन कुछ ही सालों में उनका वजन 100 किलो के आसपास पहुंच गया. इसके बाद उन्होंने अपने वेट को कम करने के लिए कड़ी मेहनत की और 10 किलो तक वजन कम कर लिया. वो कंप्यूटर के आगे बैठकर काम करने वाली जॉब से एक लंबा ब्रेक चाहती हैं.

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