IIT मद्रास अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप के मौके बढ़ा रहा है, जिसमें जनवरी 2027 में छह महीने का इंडस्ट्री प्रोग्राम शुरू होगा और नई पार्टनरशिप का मकसद क्लासरूम लर्निंग को वर्कप्लेस एक्सपीरियंस से जोड़ना है. यह प्रोग्राम 2024 बैच के बाद के BTech स्टूडेंट्स के लिए ओपन हुए हैं और एलिजिबल स्टूडेंट्स को उनके छठे सेमेस्टर के दौरान इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा. यह बदले हुए अंडरग्रेजुएट करिकुलम का हिस्सा है और इसे करियर पाथवे सेंटर (CPC) कोऑर्डिनेट करेगा, जो इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट की देखरेख करता है.

और पढ़ें

IIT मद्रास लंबे समय की इंटर्नशिप के जरिए छात्रों को कंपनियों के कामकाज और असल दुनिया की चुनौतियों को समझने का मौका देना चाहता है. इसके लिए संस्थान भारत के साथ-साथ विदेशों में भी इंटर्नशिप के अवसर तलाश रहा है. साथ ही, छात्रों के लिए रिमोट इंटर्नशिप की सुविधा भी शुरू की गई है.

ज्यादा समय, तो ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपोजर

यह पहल गर्मियों में होने वाली छोटी अवधि की इंटर्नशिप से अलग है. लंबे समय तक इंटर्नशिप करने से छात्रों को किसी प्रोजेक्ट पर लगातार काम करने और कंपनी के कामकाज को करीब से समझने का मौका मिलेगा. वहीं, कंपनियां भी इस दौरान छात्रों की स्किल्स और काम करने के तरीके को बेहतर ढंग से परख सकेंगी.

IIT मद्रास के डायरेक्टर वी. कामकोटी ने कहा कि छात्रों को इंडस्ट्री के कामकाज, उससे जुड़ी चुनौतियों और वास्तविक परिस्थितियों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को समझने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए.

Advertisement

उनके मुताबिक, लंबी अवधि के इंटर्नशिप प्रोग्राम से कंपनियों को छात्रों की क्षमता का आकलन करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा. इससे छात्रों को प्री-प्लेसमेंट ऑफर (PPO) मिलने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं.

इंस्टीट्यूट के मुताबिक, इस पहल को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और कई छात्र इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. पिछले इंटर्नशिप साइकिल के इसी समय की तुलना में इस बार कुल अवसरों की संख्या बढ़ी है. इनमें दो महीने और छह महीने की इंटर्नशिप के मौके भी शामिल हैं.

इंडस्ट्री में गेम-डेवलपमेंट का रास्ता

IIT मद्रास ने KIGI Academy लॉन्च करने के लिए साउथ कोरियन गेमिंग कंपनी की इंडियन ब्रांच KRAFTON इंडिया के साथ भी पार्टनरशिप की है. पूरी तरह से फंडेड छह महीने का यह प्रोग्राम सभी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए खुला है. इसमें IIT मद्रास में चार महीने की हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग शामिल है, जिसके बाद KRAFTON इंडिया के बेंगलुरु हेडक्वार्टर में दो महीने का पेड इंडस्ट्री एक्सपोजर भी शामिल है.

स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स के जरिए कोडिंग, गेम डिजाइन, यूज़र इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस (UI/UX), आर्ट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी. टॉप परफॉर्मर्स को फुल-टाइम रोल्स के लिए कंसीडर किया जा सकता है. CPC हैकथॉन, केस कॉम्पिटिशन, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री प्रॉब्लम स्टेटमेंट के जरिए दूसरी कंपनियों को जोड़ रही है, जिसका मकसद डिग्री पूरी करने से पहले कैंपस लर्निंग से इंटर्नशिप और जॉब तक के और रास्ते बनाना है.

---- समाप्त ----