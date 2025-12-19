scorecardresearch
 
अमेरिकी दूतावास की चेतावनी से भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ीं... बांग्लादेश में अशांति की आशंका

अमेरिकी दूतावास ढाका की सुरक्षा चेतावनी से भारत सतर्क हो गया है. युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में बड़े प्रदर्शन की आशंका है, जो हिंसक हो सकते हैं. चटगांव में भारतीय उच्चायोग पर पत्थरबाजी हुई है. भारत अपने मिशनों को हाई अलर्ट पर रखते हुए स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

ढाका में भारत विरोधी प्रदर्शन करते जुलाई ओकिया संगठन के सदस्य. (Photo: Reuters)
ढाका में भारत विरोधी प्रदर्शन करते जुलाई ओकिया संगठन के सदस्य. (Photo: Reuters)

बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ने के बीच अमेरिकी दूतावास ढाका ने अपने नागरिकों के लिए देशव्यापी सुरक्षा चेतावनी जारी की है. चेतावनी में कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हिंसक हो सकते हैं. इसलिए बड़ी भीड़ और प्रदर्शन स्थलों से दूर रहें. यह चेतावनी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी के पार्थिव शरीर के ढाका पहुंचने के साथ आई है.

हादी की मौत के बाद शनिवार को बड़े प्रदर्शन और प्रार्थना सभाओं की योजना है, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है. अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय मीडिया पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में उबाल के बीच बॉर्डर पर भी अलर्ट, पूर्वी कमांड प्रमुख ने लिया तैयारियों का जायजा

Bangladesh Unrest

हादी की मौत और प्रदर्शन

शरीफ उस्मान हादी पिछले साल जुलाई क्रांति के प्रमुख नेता थे. 12 दिसंबर को उन पर गोली चलाई गई थी. सिंगापुर में इलाज के दौरान 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई. उनके पार्थिव शरीर को 19 दिसंबर को ढाका लाया गया. शनिवार को संसद भवन के सामने जनाजे की नमाज और बड़े प्रदर्शन होने वाले हैं. इससे पहले ही प्रदर्शनकारियों ने मीडिया हाउसों पर हमले किए और आग लगाई.

यह भी पढ़ें: 'ये एक्ट ऑफ वॉर होगा...', सिंधु के पानी पर फिर पाकिस्तान ने दी गीदड़भभकी

भारत के लिए चिंता के कारण

भारत इस स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है. चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग पर पत्थरबाजी हुई. प्रदर्शनों में भारत विरोधी नारे लगे. सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्व सक्रिय हैं, जो अशांति का फायदा उठा सकते हैं. भारतीय दूतावास और मिशन हाई अलर्ट पर हैं. भारत और बांग्लादेशी अधिकारियों के बीच समन्वय चल रहा है.

Bangladesh Unrest

क्षेत्रीय प्रभाव और सतर्कता

बांग्लादेश में स्थिरता भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. दोनों देशों के बीच गहरे लोगों के रिश्ते, सीमा सुरक्षा और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं. कोई बड़ी अशांति क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है. भारत राजनयिक स्तर पर संपर्क बनाए रखते हुए भारतीय नागरिकों और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहा है. आने वाले दिनों में सतर्कता और तैयारी मुख्य प्राथमिकता रहेगी.

---- समाप्त ----
