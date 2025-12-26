राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 दिसंबर को पनडुब्बी में करेंगी समुद्री यात्रा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 दिसंबर को कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से एक पनडुब्बी में समुद्री यात्रा (सी सॉर्टी) करेंगी. राष्ट्रपति भवन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. यह यात्रा भारतीय नौसेना की ताकत और तकनीक को करीब से देखने का मौका देगी.
राष्ट्रपति मुर्मू का चार दिन का दौरा शनिवार से शुरू हो रहा है. वे 27 दिसंबर की शाम गोवा के लिए रवाना होंगी.
भारतीय राष्ट्रपति का पनडुब्बी में जाना बहुत कम होता है. इससे नौसेना की पनडुब्बी क्षमता और समुद्री सुरक्षा पर जोर मिलता है. कारवार में भारतीय नौसेना का बड़ा बेस है, जहां कई युद्धपोत और पनडुब्बियां तैनात हैं.
राष्ट्रपति मुर्मू आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली राष्ट्रपति हैं. झारखंड दौरे में ओल चिकी और जनजातीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी विशेष महत्व रखती है.
यह दौरा राष्ट्रपति के रूप में उनके सक्रिय भूमिका और देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ाव को दिखाता है. नौसेना से लेकर शिक्षा और संस्कृति तक, हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी प्रेरणादायक है.