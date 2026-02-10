scorecardresearch
 
NZ vs UAE Live Score, T20 World Cup: चेपॉक में न्यूजीलैंड और यूएई में भिड़ंत, देखें लाइव अपडेट

aajtak.in | चेन्नई | 10 फरवरी 2026, 3:24 PM IST

आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप-D का 11वां मुकाबला न्यूज़ीलैंड और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच है. यह दिन-रात का मैच चेन्नई के प्रतिष्ठित एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में है. मैच से जुड़े लाइव अपडेट्स यहां देखें. (यह ब्लॉग ऑटोमेशन द्वारा अपडेट किया जा रहा है. इसे आजतक डिजिटल की एडिटोरियल टीम द्वारा संपादित नहीं किया जा रहा.)

Muhammad Waseem (c) and Mitchell Santner (c), Getty images Muhammad Waseem (c) and Mitchell Santner (c), Getty images
3:23 PM (एक मिनट पहले)
4.5: आलीशान शराफु को लॉकी फर्ग्यूसन, कोई रन नहीं|
3:23 PM (2 मिनट पहले)
4.4: आलीशान शराफु को लॉकी फर्ग्यूसन, कोई रन नहीं|
3:22 PM (3 मिनट पहले)
4.3: आलीशान शराफु को लॉकी फर्ग्यूसन, कोई रन नहीं|
3:22 PM (3 मिनट पहले)
4.2: मुहम्मद वसीम को लॉकी फर्ग्यूसन, बैकफुट से गेंद को डिफेंड किया, ऑफ़ साइड पर गई जहाँ से एक रन मिल गया|
3:21 PM (4 मिनट पहले)
4.1: मुहम्मद वसीम को लॉकी फर्ग्यूसन, चौका! बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक किया बाउंड्री लाइन की ओर| चार रन मिला|
3:20 PM (5 मिनट पहले)
4.1: आलीशान शराफु को लॉकी फर्ग्यूसन, वाइड!! इसी के साथ बाई के रूप में मिला एक रन!! लेग स्टंप के काफी बाहर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने कीपर की तरफ जाने दिया| ऐसे में कीपर ने गेंद को पकड़ने का प्रयास किया| गेंद उनके बाँए हाथ में लगकर निकल गई| बल्लेबाजों ने भागकर बाई के रूप में एक रन लिया| फील्ड अम्पायर ने वाइड के साथ बाई का इशारा किया|
3:19 PM (6 मिनट पहले)
Score 36/1
Batsman मुहम्मद वसीम 9(9b 0*4 1*6)
Bowler जेकब डफी 2-0-16-1
3.6: मुहम्मद वसीम को जेकब डफी, डॉट गेंद!! इसी के साथ हुई ओवर की समाप्ति!! स्विंग एंड मिस! काफी ज़ोर से बल्लेबाज़ ने अपना बल्ला घुमाया लेकिन गेंद से कोई संपर्क नहीं हुआ|
3:19 PM (6 मिनट पहले)
3.5: मुहम्मद वसीम को जेकब डफी, डॉट गेंद!! इस बार बल्लेबाज़ ने बड़ा शॉट लगाने के लिए अपने बल्ले को घुमाया लेकिन गेंद टप्पा खाकर आउटस्विंग हुई और बल्ले को बीट करती हुई सीधा कीपर के दस्तानों में गई| रन नहीं हुआ|
3:18 PM (7 मिनट पहले)
3.4: मुहम्मद वसीम को जेकब डफी, छक्का!! इस मुकाबले का पहला सिक्स वसीम के बल्ले से आया है!! ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को जगह बनाकर थर्ड मैन की ओर अपर कट शॉट खेला| बल्ले और गेंद का हुआ सही ताल मेल, बॉल गई सीधा स्टैंड में और मिला सिक्स|
3:17 PM (7 मिनट पहले)
3.3: आलीशान शराफु को जेकब डफी, ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने थर्ड मैन की ओर गाइड करते हुए एक रन लिया|
3:17 PM (8 मिनट पहले)
3.2: आलीशान शराफु को जेकब डफी, ऑफ़ साइड पर गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया लेकिन गैप नहीं मिल पाया|
3:16 PM (9 मिनट पहले)
3.1: मुहम्मद वसीम को जेकब डफी, इस बार बल्लेबाज़ ने क्रीज़ की गहराई का इस्तेमाल करते हुए पंच किया एक रन के लिए|
3:15 PM (10 मिनट पहले)
Score 28/1
Batsman आलीशान शराफु 11(7b 2*4 0*6)
Bowler मैट हेनरी 2-0-15-0
2.6: आलीशान शराफु को मैट हेनरी, ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने डीप पॉइंट की ओर कट शॉट लगाकर 2 रन हासिल किया है|
3:14 PM (11 मिनट पहले)
2.5: आलीशान शराफु को मैट हेनरी, चौका!! लेग बाई के रूप में मिली बाउंड्री!! इस बार लेग स्टंप पर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने रोकने का प्रयास किया| ऐसे में बल्ले को बीट करती हुई गेंद पैड्स को जा लगी| तभी गेंदबाज़ ने की एलबीडबल्यू की अपील, अम्पायर ने नकारा| इसी दौरान फील्डर ने गेंद को उठाकर स्ट्राइकर एंड के स्टंप्स पर थ्रो किया| बॉल स्टंप पर लगकर डीप पॉइंट की ओर गई| फील्डर गेंद को पकड़ने भागे और बल्लेबाजों ने तेज़ी से भागकर 4 रन पूरा कर लिया|
3:13 PM (12 मिनट पहले)
2.4: आलीशान शराफु को मैट हेनरी, चौका!!! शानदार पुल शॉट यहाँ पर लगाते हुए बल्लेबाज़| लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल लगाया| बल्ले और गेंद का हुआ सही ताल मेल| टप्पा खाकर गैप में गई बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए|
3:13 PM (12 मिनट पहले)
2.3: आलीशान शराफु को मैट हेनरी, हल्का सा गेंद को पुश किया लेकिन गैप नहीं मिला|
3:12 PM (13 मिनट पहले)
2.2: आलीशान शराफु को मैट हेनरी, चौका! फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट किया मिड ऑफ़ की तरफ| बॉल सीमा रेखा पार कर गई चार रनों के लिए|
3:11 PM (14 मिनट पहले)
2.1: आलीशान शराफु को मैट हेनरी, पुश तो किया गेंद को लेकिन गैप में नहीं मार सके|
3:10 PM (15 मिनट पहले)
Score 14/1
Batsman मुहम्मद वसीम 2(5b 0*4 0*6)
Bowler जेकब डफी 1-0-8-1
1.6: मुहम्मद वसीम को जेकब डफी, प्ले एंड मिस! बल्लेबाज़ को समझ ही नहीं आया कि इस गेंद पर क्या करें|
3:10 PM (15 मिनट पहले)
1.6: मुहम्मद वसीम को जेकब डफी, वाइड!! बाउंसर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने कीपर की तरफ जाने दिया| ऐसे में लेग अम्पायर ने वाइड दिया|
3:09 PM (16 मिनट पहले)
1.5: मुहम्मद वसीम को जेकब डफी, डॉट गेंद!! विकेट लाइन की गेंद को बल्लेबाज़ ने डिफेंड करना सही समझा है|
3:08 PM (16 मिनट पहले)
1.4: आलीशान शराफु को जेकब डफी, इस बार बल्लेबाज़ ने क्रीज़ की गहराई का इस्तेमाल करते हुए पंच किया एक रन के लिए|
3:08 PM (17 मिनट पहले)
अगले बल्लेबाज़ आलीशान शराफु हैं...
3:07 PM (18 मिनट पहले)
1.3: आर्यंश शर्मा को जेकब डफी, आउट!! कैच आउट!! यूएई की टीम को लगता हुआ पहला झटका यहाँ पर!! आर्यंश शर्मा 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे!! जेकब डफी के हाथ लगी पहली विकेट| शॉर्टपिच डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाना चाहा| ऐसे में अतिरिक्त उछाल के साथ बल्ले के स्टीकर को लगती हुई गेंद फाइन लेग बाउंड्री की ओर हवा में गई| तभी फील्डर ग्लेन फिलिप्स ने कोई गलती नहीं करते हुए आगे की ओर भागकर एक शानदार कैच पकड़ा| 12/1 यूएई|
3:06 PM (19 मिनट पहले)
1.2: आर्यंश शर्मा को जेकब डफी, चौका!!! आर्यंश शर्मा ने लगाया यहाँ पर बाउंड्री!!! ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद पर कवर ड्राइव खेलने का प्रयास किया| गेंद टप्पा खाकर अतिरिक्त उछाल के साथ बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के ऊपर से निकल गई थर्ड मैन की ओर गई चार रनों के लिए|
3:06 PM (19 मिनट पहले)
1.2: आर्यंश शर्मा को जेकब डफी, वाइड!! लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को फील्ड अम्पायर ने वाइड दिया|
3:05 PM (20 मिनट पहले)
1.1: मुहम्मद वसीम को जेकब डफी, इस बार बल्लेबाज़ ने क्रीज़ की गहराई का इस्तेमाल करते हुए पंच किया एक रन के लिए|
3:04 PM (21 मिनट पहले)
Score 6/0
Batsman आर्यंश शर्मा 4(4b 1*4 0*6)
Bowler मैट हेनरी 1-0-5-0
0.6: आर्यंश शर्मा को मैट हेनरी, चौका!! इसी के साथ हुई पहले ओवर की समाप्ति!! छोटी डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाया| ऐसे में गैप में गई गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए|
3:03 PM (22 मिनट पहले)
0.5: आर्यंश शर्मा को मैट हेनरी, विकेट लाइन की गेंद को बल्लेबाज़ ने रोकना सही समझा| रन नहीं आ सका|
3:03 PM (22 मिनट पहले)
0.4: मुहम्मद वसीम को मैट हेनरी, पुश किया गेंद को और सिंगल हासिल किया|
3:02 PM (23 मिनट पहले)
0.3: मुहम्मद वसीम को मैट हेनरी, इस बार आउटस्विंग से बल्लेबाज़ चारो खाने चित हो गए!! ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर बल्लेबाज़ ने डिफेंड करना चाहा लेकिन गेंद की लाइन में अपने बल्ले को नहीं ला सके| इसी बीच बल्ले को बीट करती हुई बॉल सीधा कीपर के दस्तानों में गई और रन नहीं मिल पाया|
3:01 PM (24 मिनट पहले)
0.2: आर्यंश शर्मा को मैट हेनरी, लेग बाई के रूप में आया एक रन!! गुड लेंथ पर डाली गई इनस्विंग गेंद टप्पा खाकर अंदर की तरफ आई| ऐसे में बल्लेबाज़ ने रोकने का प्रयास किया| तभी बल्ले को बीट करती हुई गेंद थाई पैड्स को लगी और थर्ड मैन की तरफ गई| बल्लेबाजों ने भागकर लेग बाई के रूप में एक रन लिया| गेंदबाज़ ने की एलबीडबल्यू की हलकी सी अपील, अम्पायर ने नकारा|
3:01 PM (24 मिनट पहले)
0.1: आर्यंश शर्मा को मैट हेनरी, डॉट गेंद!! इसी के साथ हुई मुकाबले की शुरुआत!! गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने बैक फुट से लेग साइड की ओर पुश किया| फील्डर वहन मौजूद, रन नहीं आ सका|
2:59 PM (26 मिनट पहले)
राष्ट्रगान के बाद दोनों ही फील्ड अम्पायर के साथ न्यू जीलैंड टीम गेंदबाज़ी करने मैदान पर उतर चुकी है जबकि यूएई के लिए सलामी बल्लेबाज़ी का भार मुहम्मद वसीम और आर्यंश शर्मा के कन्धों पर होगा| वहीं न्यू जीलैंड के लिए पहला ओवर लेकर मैट हेनरी तैयार...
2:56 PM (28 मिनट पहले)
...राष्ट्रगान जारी है...
2:54 PM (30 मिनट पहले)
पिच रिपोर्ट - इयान स्मिथ पिच के बारे में बात करने आये| उन्होंने बताया कि काफी ह्यूमिड है यहाँ पर| पिच के बारे में बताया कि लेग साइड 73 मीटर है जबकि ऑफ साइड 60 और सामने 75 मीटर की बाउंड्री है| आगे सुनील गावस्कर ने बताया कि ये विकेट इकाफी सख्त नजर आ रही है इसलिए गेंदबाजों को इसपर उछाल काफी मिलेगी| अंत में कहा कि इसपर 180 से 200 रन के बीच में बन सकते हैं|
2:36 PM (48 मिनट पहले)
यूएई (प्लेइंग इलेवन) - आर्यंश शर्मा (विलेट कीपर), मुहम्मद वसीम (कप्तान), आलीशान शराफु, मयंक कुमार, सोहेब खान, हर्षित कौशिक, मुहम्मद अरफान, ध्रुव पाराशर, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद|
2:36 PM (49 मिनट पहले)
न्यू जीलैंड (प्लेइंग इलेवन) - फिन ऐलेन, टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), रचीन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरेल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जिमी नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जेकब डफी|
2:33 PM (52 मिनट पहले)
टॉस - यूएई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला किया है...
2:09 PM (एक घंटा पहले)
फिलहाल दोनों ही दल के खिलाड़ी वार्म अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टॉस और प्लेइंग-XI आने में ज्यादा देरी नहीं...
2:09 PM (एक घंटा पहले)
वहीं अब अगर एक नजर इस मुकाबले के अहम खिलाड़ियों पर डालें तो न्यू जीलैंड टीम के लिए एक बार फिर से बल्लेबाजी में टिम सीफर्ट, फिन एलेन, मार्क चैपमैन, डैरेल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स और रचीन रवीन्द्र पर काफी कुछ निर्भर करेगा वहीँ गेंदबाजी में जेकब डफी, लौकी फर्ग्युसन, इश सोढ़ी और काइल जेमीसन अपनी गेंदों से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाते हुए नजर आयेंगे| वहीँ दूसरी तरफ यूएई टीम के लिए कप्तानी का दारोमदार बल्लेबाज मुहम्मद वसीम पर होगा और बल्लेबाजी में उन्हें सोहेब खान, मुहम्मद ज़ुहैब, मयंक कुमार, आलीशान शर्फु और अर्यांश शर्मा से बड़े रन्स की उम्मीद होगी वहीँ गेंदबाजी में हैदर अली, मुहम्मद अरफान, मुहम्मद फारूक और सिमरनजीत सिंह हैं जो अपनी गेंदों से सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को पस्त करने को देखेंगे| तो अब देखना ये है कि यहाँ से कौन सी टीम जीत हासिल करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है|
2:09 PM (एक घंटा पहले)
हैलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के 11वें मुकाबले में हमारे साथ जो अब से कुछ ही देर में न्यू जीलैंड और यूएई के बीच चेन्नई के मैदान पर खेला जाएगा करीब एक महीने चलने वाली ये प्रतियोगिता भारत और श्रीलंका के अलग-अलग मैदानों पर खेली जानी है| 20 टीमों के बीच खेली जाने वाली ये प्रतियोगिता बेहद ही रोमांचक होने वाली है| वैसे तो टी20 में कीवी टीम काफी खतरनाक क्रिकेट खेलती है लेकिन उनके कप्तान इस मैच में यूएई टीम को भी इस फ़ॉरमेट में हरगिज हलके में नहीं लेना चाहेंगे| यूएई के लिए ये उनका पहला मुकाबला होगा जबकि कीवी टीम ने अपने पहले मैच में टिम सीफर्ट की शानदार बल्लेबाजी के दम पर अफगानिस्तान को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी थी| 
2:07 PM (एक घंटा पहले)
...मैच डे...
*यह ब्लॉग ऑटोमेटेड फीड के ज़रिए अपडेट हो रहा है. इसे आजतक डिजिटल की एडिटोरियल टीम की ओर से एडिट नहीं किया जा रहा.
