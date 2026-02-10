NZ vs UAE Live Score, T20 World Cup: चेपॉक में न्यूजीलैंड और यूएई में भिड़ंत, देखें लाइव अपडेट

2:09 PM (एक घंटा पहले)

वहीं अब अगर एक नजर इस मुकाबले के अहम खिलाड़ियों पर डालें तो न्यू जीलैंड टीम के लिए एक बार फिर से बल्लेबाजी में टिम सीफर्ट, फिन एलेन, मार्क चैपमैन, डैरेल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स और रचीन रवीन्द्र पर काफी कुछ निर्भर करेगा वहीँ गेंदबाजी में जेकब डफी, लौकी फर्ग्युसन, इश सोढ़ी और काइल जेमीसन अपनी गेंदों से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाते हुए नजर आयेंगे| वहीँ दूसरी तरफ यूएई टीम के लिए कप्तानी का दारोमदार बल्लेबाज मुहम्मद वसीम पर होगा और बल्लेबाजी में उन्हें सोहेब खान, मुहम्मद ज़ुहैब, मयंक कुमार, आलीशान शर्फु और अर्यांश शर्मा से बड़े रन्स की उम्मीद होगी वहीँ गेंदबाजी में हैदर अली, मुहम्मद अरफान, मुहम्मद फारूक और सिमरनजीत सिंह हैं जो अपनी गेंदों से सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को पस्त करने को देखेंगे| तो अब देखना ये है कि यहाँ से कौन सी टीम जीत हासिल करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है|