ऑपरेशन सिंदूर का सच सामने आया तो पाकिस्तान की बोलती बंद, ISPR फिर गढ़ने लगा अपना नैरेटिव

ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कवरी इंडिया की डॉक्यूमेंट्री सामने आने के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. 'Declassified: Operation Sindoor' नाम की इस डॉक्यूमेंट्री में 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की 88 घंटे की सैन्य कार्रवाई की कहानी दिखाई गई है.

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डॉक्यूमेंट्री में सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के इंटरव्यू के साथ ऑपरेशन की प्लानिंग, टारगेट चुनने और हमले को अंजाम देने से जुड़े कई पहलुओं को सामने रखा गया है. डॉक्यूमेंट्री सामने आने के बाद पाकिस्तान की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है.

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स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को डिस्कवरी और डिस्कवरी+ पर डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर हुआ. पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने भारत पर इतिहास को दोबारा लिखने और ऑपरेशन सिंदूर की घटनाओं को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया. ISPR ने अपने लंबे बयान में डॉक्यूमेंट्री के दावों को खारिज करते हुए पाकिस्तान के पुराने दावों को दोहराया.

34 टारगेट से 9 ठिकानों तक कैसे पहुंचा ऑपरेशन?

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डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी के दौरान भारत ने शुरुआत में 34 संभावित टारगेट की पहचान की थी. इसके बाद इनमें से 9 सटीक ठिकानों को चुना गया. इनमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में मौजूद आतंकी संगठनों के ठिकाने शामिल थे. डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक, इनमें मुरीदके और बहावलपुर जैसे ठिकाने भी शामिल थे.

ऑपरेशन की पूरी तैयारी बेहद गोपनीय रखी गई थी. डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि 7 मई 2025 को रात 1:05 बजे हमले शुरू होने से कुछ घंटे पहले तक सेना के भीतर भी ऑपरेशन के सटीक समय की जानकारी सीमित लोगों को थी.

पाकिस्तान ने फिर अलापा ‘मरका-ए-हक’ का राग

ISPR ने भारत की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘मरका-ए-हक’ का जिक्र किया और दावा किया कि पाकिस्तान ने भारतीय हमलों का जवाब दिया था. बयान में पाकिस्तान ने आठ भारतीय सैन्य विमानों को मार गिराने के अपने दावे को भी दोहराया. पाकिस्तान ने डॉक्यूमेंट्री में भारत की सैन्य कार्रवाई और उसके प्रभाव को दिखाए जाने पर भी सवाल उठाए.

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भारत ने दिखाई ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग

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डॉक्यूमेंट्री में NSA अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी समेत सैन्य नेतृत्व से जुड़े लोगों के अनुभव शामिल हैं. सीरीज में ऑपरेशन की रणनीति, सैन्य तैयारियों और युद्ध के दौरान लिए गए फैसलों को दिखाया गया है.

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