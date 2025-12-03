रूस की यारी से भारी होगी ब्रह्मोस की रेंज, नए वर्जन पर बनेगी बात

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं. इस दौरे में सबसे बड़ी खबर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आने वाली है. भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस के हल्के और ज्यादा रेंज वाले नए वर्जन बनाने की बात करेंगे. ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) में पाकिस्तान पर ब्रह्मोस ने जो तबाही मचाई थी, उसके बाद सेना को लगा कि अब और ताकतवर ब्रह्मोस चाहिए.
मई 2025 में जब पाकिस्तान ने उकसावा किया था, तब भारतीय वायुसेना ने सुखोई-30 से ब्रह्मोस दागी थी. पाकिस्तान के 8 एयरबेस, रडार और कमांड सेंटर तबाह हुए थे. पाकिस्तान की कोई मिसाइल डिफेंस काम नहीं आई. दुनिया ने देखा कि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल है. इसके बाद सेना ने कहा – अब हल्का और ज्यादा रेंज वाला चाहिए.
पुतिन के दौरे में 280 और S-400 मिसाइलों की डील भी फाइनल हो सकती है. ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तान के J-10C जेट्स और मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया था. अब पांचवीं रेजीमेंट भी जल्द आएगी.
भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज मिसाइल बनाने वाला देश बनेगा. पुतिन और मोदी की मीटिंग में जब ये ऐलान होगा तो पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ जाएगी. ब्रह्मोस अब सिर्फ मिसाइल नहीं, भारत की ताकत का नाम है.