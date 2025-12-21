Maharashtra Local Body Election 2025 Live: महाराष्ट्र नगर परिषद और पंचायत चुनाव के नतीजे आज, थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती

Maharashtra Nikay Chunav 2025 Live: महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए हुए चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. इसके साथ ही इन निकायों में खाली पड़े 143 सदस्य पदों के परिणाम भी सामने आएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी केंद्रों पर मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू होगी.

शनिवार को हुए मतदान में कुल 47.04 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई थी. मतदान सुबह 7.30 बजे शुरू होकर शाम 5.30 बजे तक चला. प्रमुख निकायों में पुणे जिले की बारामती नगर परिषद और ठाणे जिले की अंबरनाथ नगर परिषद शामिल हैं, जिन पर राजनीतिक दलों की खास नजर है.

नतीजे पर सबसे तेज अपडेट्स के लिए बने रहिए इसी लाइव पेज पर...