Maharashtra Local Body Election 2025 Live: महाराष्ट्र नगर परिषद और पंचायत चुनाव के नतीजे आज, थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती

Maharashtra Nikay Chunav 2025 Live: महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए हुए चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. इसके साथ ही इन निकायों में खाली पड़े 143 सदस्य पदों के परिणाम भी सामने आएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी केंद्रों पर मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू होगी.
शनिवार को हुए मतदान में कुल 47.04 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई थी. मतदान सुबह 7.30 बजे शुरू होकर शाम 5.30 बजे तक चला. प्रमुख निकायों में पुणे जिले की बारामती नगर परिषद और ठाणे जिले की अंबरनाथ नगर परिषद शामिल हैं, जिन पर राजनीतिक दलों की खास नजर है.
नतीजे पर सबसे तेज अपडेट्स के लिए बने रहिए इसी लाइव पेज पर...
महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया है कि सभी 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों की मतगणना 21 दिसंबर रविवार को सुबह 10 बजे से शुरू होगी. इसमें वे निकाय भी शामिल हैं जिनमें 2 दिसंबर को मतदान हुआ था. पहले चरण में 263 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में वोट डाले गए थे.
नासिक जिले के सिन्नर, ओझर और चांदवड़ के छह वार्डों में शनिवार को हुए मतदान में 49.47 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई. अधिकारियों के अनुसार सिन्नर के वार्ड नंबर 2 में 25 वर्षीय एक युवक को अपने भाई के नाम पर फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर वोट डालने की कोशिश करने के आरोप में हिरासत में लिया गया.
इन चुनावों में प्रमुख स्थानीय निकायों में पुणे जिले की बारामती नगर परिषद और ठाणे जिले की अंबरनाथ नगर परिषद शामिल रहीं, जिन पर राजनीतिक दलों और प्रशासन की खास नजर बनी हुई है.
अधिकारियों के अनुसार महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए मतदान शनिवार को शाम 5.30 बजे समाप्त हो गया, जिसमें 47.04 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई थी. वोटों की गिनती 10 बजे शुरू होगी.