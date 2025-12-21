scorecardresearch
 
Maharashtra Local Body Election 2025 Live: महाराष्ट्र नगर परिषद और पंचायत चुनाव के नतीजे आज, थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती

aajtak.in | नई दिल्ली | 21 दिसंबर 2025, 8:25 AM IST

Maharashtra Nikay Chunav 2025 Live Updates: महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव नतीजे आज घोषित होंगे. 143 रिक्त सदस्य पदों के परिणाम भी आएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू होगी. शनिवार को 47.04 फीसदी मतदान दर्ज किया गया था.

महाराष्ट्र में नगर परिषद और पंचायत चुनाव के लिए शनिवार को वोटिंग हुई. (Photo- PTI) महाराष्ट्र में नगर परिषद और पंचायत चुनाव के लिए शनिवार को वोटिंग हुई. (Photo- PTI)

Maharashtra Nikay Chunav 2025 Live: महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए हुए चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. इसके साथ ही इन निकायों में खाली पड़े 143 सदस्य पदों के परिणाम भी सामने आएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी केंद्रों पर मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू होगी.

शनिवार को हुए मतदान में कुल 47.04 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई थी. मतदान सुबह 7.30 बजे शुरू होकर शाम 5.30 बजे तक चला. प्रमुख निकायों में पुणे जिले की बारामती नगर परिषद और ठाणे जिले की अंबरनाथ नगर परिषद शामिल हैं, जिन पर राजनीतिक दलों की खास नजर है.

नतीजे पर सबसे तेज अपडेट्स के लिए बने रहिए इसी लाइव पेज पर...

8:24 AM (एक मिनट पहले)

Maharashtra Panchayat Chunav: नगर निकाय चुनाव की मतगणना 10 बजे से

Posted by :- Nuruddin

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया है कि सभी 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों की मतगणना 21 दिसंबर रविवार को सुबह 10 बजे से शुरू होगी. इसमें वे निकाय भी शामिल हैं जिनमें 2 दिसंबर को मतदान हुआ था. पहले चरण में 263 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में वोट डाले गए थे.

8:22 AM (3 मिनट पहले)

Local Body Election Result: नासिक के छह वार्डों में 49.47 फीसदी मतदान, फर्जी वोटिंग की कोशिश नाकाम

Posted by :- Nuruddin

नासिक जिले के सिन्नर, ओझर और चांदवड़ के छह वार्डों में शनिवार को हुए मतदान में 49.47 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई. अधिकारियों के अनुसार सिन्नर के वार्ड नंबर 2 में 25 वर्षीय एक युवक को अपने भाई के नाम पर फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर वोट डालने की कोशिश करने के आरोप में हिरासत में लिया गया.

8:21 AM (5 मिनट पहले)

Maharashtra Local Body Election: नगर निकाय चुनाव में बारामती और अंबरनाथ पर खास नजर

Posted by :- Nuruddin

इन चुनावों में प्रमुख स्थानीय निकायों में पुणे जिले की बारामती नगर परिषद और ठाणे जिले की अंबरनाथ नगर परिषद शामिल रहीं, जिन पर राजनीतिक दलों और प्रशासन की खास नजर बनी हुई है.

8:20 AM (5 मिनट पहले)

Maharashtra Panchayat Chunav Parinam: महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के नतीजे 10 बजे से आएंगे

Posted by :- Nuruddin

अधिकारियों के अनुसार महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए मतदान शनिवार को शाम 5.30 बजे समाप्त हो गया, जिसमें 47.04 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई थी. वोटों की गिनती 10 बजे शुरू होगी.

