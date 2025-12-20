scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Arthik Rashifal 20 दिसंबर 2025: धनु राशि वाले आर्थिक कार्यों में दिखाएंगे धैर्य, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 20 December 2025 (आर्थिक राशिफल): सुख-सुविधाओं के संसाधनों पर जोर देंगे. आपके विविध प्रयास गति लेंगे और आपको सबका सहयोग मिलेगा. दीर्घकालिक योजनाओं से आपको ऊंचा हितलाभ होगा. 

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों के लिए आज आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. आपकी कार्यक्षमता को बल मिलेगा और आप अपनी योजनाओं के सफल संचालन में सक्षम होंगे. कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा और आप जोखिम उठाने के लिए तैयार रहेंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाना और लंबी अवधि के लक्ष्य बनाना आपके लिए हितकर होगा. 

वृष: वृष राशि के जातकों के लिए वित्तीय लाभ का प्रतिशत आज साधारण बना रहेगा. आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी पेपरवर्क से समझौता न करें और बचत की कोशिश जारी रखें. कुछ अप्रत्याशित घटनाक्रम आपके खर्च बढ़ा सकते हैं, इसलिए जिम्मेदारों की सीख और सलाह पर ध्यान दें.

मिथुन: मिथुन राशि वालों का आर्थिक मामलों में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. आपकी कारोबारी चर्चाएं पक्ष में रहेंगी और आप निर्णय लेने में सहज महसूस करेंगे. सामूहिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप अवसरों को भुनाने में सफल रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

शनिवार के दिन कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी मजबूत, जानें अन्य राशियों का हाल
jwalamukhi yog 2025
कल बनेगा खतरनाक ज्वालामुखी योग, इन 4 राशियों पर आ सकती है बड़ी आफत
surya guru yuti 2026 rashifal
गुरु-सूर्य बनाएंगे ये खास संयोग, नए साल से 3 राशियों का पलट जाएगा भाग्य!
आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल
panchgrahi rajyog 2026
जनवरी 2026 में बनेगा पंचग्रही राजयोग, इन 7 राशियों का चमकेगा भाग्य

कर्क: कर्क राशि के लोगों को आर्थिक लेनदेन में विशेष सतर्कता बढ़ानी होगी. प्रलोभन भरे प्रस्तावों से पूरी तरह दूर रहें और ठगी या उठाईगिरी के प्रति सजग रहें. निवेश पर नियंत्रण रखना और सुरक्षा नियमों को अपनाना आपके लिए बहुत जरूरी है.

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के जातक आज अपने हितलाभ को संवारने में सफल रहेंगे. आपके वित्तीय लक्ष्य पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति काफी मजबूत बनी रहेगी. जोखिम लेने का भाव बना रहेगा और प्रतिस्पर्धा में आपकी रुचि बढ़ेगी. करियर और कारोबार में लाभ के अवसर बढ़ेंगे.

कन्या: कन्या राशि के जातकों का आर्थिक कार्य व्यापार भी मजबूत रहेगा. आप अपनी पद और प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे और महत्वपूर्ण मामलों में जिम्मेदारीपूर्ण प्रदर्शन करेंगे. पारिवारिक व्यवसाय पर आपका विशेष ध्यान रहेगा, जिससे व्यवस्था को संवारने में मदद मिलेगी.

तुला: तुला राशि के लोग अपने पेशेवर हितलाभ को बढ़ाए रखेंगे. आप परिणामों को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे और परंपरागत विषयों को आगे बढ़ाएंगे. आज कोई व्यावसायिक यात्रा भी संभव है, जिससे कार्य विस्तार की स्थिति बेहतर होगी. वित्त प्रबंधन पर आपका विशेष फोकस रहेगा.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज पैतृक पक्ष काफी मजबूत बना रहेगा. संपत्ति से जुड़े प्रयास सहज रहेंगे और आप संग्रह-संरक्षण के कार्यों में सक्रिय रहेंगे. धन-धान्य के मामले संवरेंगे और बैंकिंग से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी.

धनु: धनु राशि के जातक आज जिम्मेदारों से भेंट बढ़ाएंगे और सुख-सुविधाओं के संसाधनों पर जोर देंगे. आपके विविध प्रयास गति लेंगे और आपको सबका सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामलों में धैर्य दिखाना जरूरी है, दीर्घकालिक योजनाओं से आपको ऊंचा हितलाभ होगा. 

Advertisement

मकर: मकर राशि के जातकों को आर्थिक विषयों में सावधानी बरतनी की सख्त जरूरत है. नियमों का पालन करें और रुटीन प्रस्तावों पर ध्यान दें. भौतिक सुविधाएं और संसाधन बढ़ेंगे, लेकिन उधार के लेनदेन से हर हाल में बचें. अपने रिश्तों में मधुरता बनाए रखना आज आपके लिए आवश्यक है.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा. आपको उच्च अधिकारियों का सानिध्य मिलेगा और लंबित मामलों में सक्रियता आएगी. आपके मन की आशंकाएं दूर होंगी और कामकाजी प्रबंधन का पूरा लाभ उठाएंगे. 

मीन: मीन राशि के जातकों की आर्थिक गतिविधियां आज काफी तेज रहने वाली हैं. आपको व्यवस्था का लाभ मिलेगा और आप अवसरों को भुनाने में सफल रहेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा और शुभ कार्यों को बढ़ावा देंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखने से आपके धन-धान्य में वृद्धि होगी और विभिन्न मामले आपके लिए हितकर रहेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement