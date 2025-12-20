Career Rashifal 20 December 2025 (करियर राशिफल): वृश्चिक राशि वालों को करियर में मिलेगा बड़ा उछाल, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों के लिए आज कामकाज की स्थिति काफी उम्दा बनी रहेगी. आप अपने रुटीन को बेहतर बनाए रखेंगे, जिससे विविध प्रयासों में सफलता मिलेगी. परिस्थितियां आपके हितलाभ को संवारने में सकारात्मक भूमिका निभाएंगी. आपको आज स्मार्ट वर्किंग पर विशेष बल देना चाहिए. किसी भी महत्वपूर्ण भेंट या चर्चा के दौरान आपका प्रदर्शन काफी प्रभावी रहने वाला है.

वृष: वृष राशि के जातकों के लिए आज सफलता का प्रतिशत सामान्य रहने वाला है. आपको विभिन्न विषयों में नियमितता बनाए रखने की सख्त जरूरत है. आपका पूरा जोर अपनी लंबित योजनाओं को पूरा करने पर होना चाहिए. हालांकि, आज कार्यक्षेत्र में कामकाज का दबाव महसूस हो सकता है. परिणाम लगभग पूर्ववत् ही बने रहेंगे. किसी भी महत्वपूर्ण भेंटवार्ता के दौरान पूरी सतर्कता बरतें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक आज अपने करियर और व्यापार में काफी सक्रिय नजर आएंगे. व्यापारिक लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाना आपके लिए बहुत जरूरी है. यदि आप साझीदारी के प्रयासों में गंभीरता बनाए रखेंगे, तो परिणाम बेहतर होंगे. पेशेवरों का प्रदर्शन आज बेहतर रहने की उम्मीद है. लाभ का प्रतिशत भी काफी अच्छा रहेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी.

कर्क: कर्क राशि के जातकों को आज अपने परिश्रम से परिणामों को संवारने की कोशिश करनी होगी. कार्यक्षेत्र में अपनी जवाबदेही पर विशेष बल दें. आज कार्य की गति साधारण रह सकती है, लेकिन आपके अधीनस्थ कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करेंगे. लेनदेन के मामलों में किसी भी प्रकार की उतावली दिखाने से बचें. धैर्य के साथ काम करने से ही आप अपनी कार्यशैली में सुधार कर पाएंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातक आज अपने कामकाज में जबरदस्त उत्साह बनाए रखेंगे. आपको पेशेवर लोगों और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपके समकक्ष भी प्रसन्न रहेंगे. करियर और कारोबार में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. आज आप विविध उपलब्धियों पर बल देंगे और अपने लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. आपका साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा.

कन्या: कन्या राशि के जातकों को आज अपने कार्य और व्यापार में बड़ों का सम्मान करना चाहिए. इससे आपकी कामकाजी व्यवस्था को बल मिलेगा. प्रबंधन पर आपका फोकस लगातार बना रहेगा, जो सफलता की कुंजी है. अपनी सकारात्मकता का लाभ उठाएं और शासन से जुड़े मामलों में अनुकूलता का अनुभव करें. आज आप अपने तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में सफल होंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन श्रेष्ठ लोगों से संपर्क और संवाद बढ़ाने का है. आप कार्यक्षेत्र में पूरी सक्रियता से काम करेंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ आपको पेशेवर जीवन में भी मिलेगा. आपकी कार्यशैली इतनी प्रभावी रहेगी कि कार्यक्षेत्र में मौजूद सभी लोग आपसे प्रभावित होंगे. सहकार की भावना पर जोर देना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए करियर और व्यापार में आज बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है. परंपरागत कार्यों को आप तेजी से पूरा करेंगे. चहुंओर आपका प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा, जिससे आपको कुछ आकर्षक प्रस्ताव भी मिल सकते हैं. आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा.

धनु: धनु राशि के जातकों को वाणिज्यिक कार्यों में आज सभी का सहयोग प्राप्त होगा. बाजार में उपलब्ध उचित अवसरों का लाभ उठाने में देरी न करें. आज आप कुछ जरूरी निर्णय लेंगे जो भविष्य के लिए अच्छे होंगे. अपने लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी गति काफी तेज रहेगी. लाभ की स्थिति बेहतर बनी रहेगी और विविध व्यापारिक मामले आपके लिए लाभकारी होंगे.

मकर: मकर राशि के जातक आज करियर के मामले में सहज बने रहेंगे. न्यायिक गतिविधियों की जांच-पड़ताल के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं. न्यायिक विषयों में गति आएगी, लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार की लिखापढ़ी में चूक न हो. बड़प्पन से काम लें. आज आपके लिए विदेश यात्रा की संभावना भी बनी हुई है.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में नई पहल करने की स्थिति बनी रहेगी. जरूरी व्यावसायिक मामलों में अपनी सकारात्मकता को बढ़ाएं. लेनदेन में आने वाला सहज संकोच अब दूर होगा. लाभ संवारने की प्रक्रिया तेज रहेगी. विविध कार्यों और प्रयासों में आज अच्छी गति आएगी. आपकी सक्रियता आपको आज बेहतर परिणाम दिला सकती है.

मीन: मीन राशि के जातकों के लाभ में आज लगातार बढ़त बनी रहेगी. करियर और कारोबार में वृद्धि का प्रतिशत काफी अच्छा रहने वाला है. आप अपने कामकाज को और संवारने की कोशिश करेंगे. लक्ष्य पाने पर आपका पूरा जोर रहेगा, जिससे व्यापार में तेजी आएगी. यदि आवश्यक हो, तो आज सूझबूझ भरा जोखिम भी उठा सकते हैं. आपका प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर होगा.

