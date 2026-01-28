दक्षिण दिल्ली में ₹200 करोड़ का प्रॉपर्टी फ्रॉड... जाली दस्तावेजों से बेची जमीन, व्यवसायी के खिलाफ FIR दर्ज

दिल्ली के साउथ एक्स से एक प्रॉपर्टी फ्रॉड का मामला सामने आया है. मंगलवार (27 जनवरी) को एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने कथित जालसाजी, धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में एक व्यवसायी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

पुलिस ने 22 जनवरी को एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसके मुताबिक ये मामला साउथ एक्स में स्थित एक संपत्ति की कथित धोखाधड़ी से हुई बिक्री से जुड़ा है. इस जमीन की कीमत 150-200 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है.

गुरुग्राम के रहने वाले कारोबारी ध्रुव जालान ने विवादित जमीन को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है. जालान ने दावा किया है कि साउथ एक्स पार्ट-I में 2,292 स्क्वायर गज से ज्यादा एक प्रॉपटी है, जिसे मूल रूप से 1958 में उनके दादा अमर चंद जालान को बेचा गया था.

जालान का कहना है कि साल 1997 में वसीयत और 2008 में अन्य कानूनी वारिसों के साइन किए गए दस्तावेजों के आधार पर वो इस प्रॉपटी के इकलौते मालिक बन गए थे.

शिकायतकर्ता ने लगाए जाली दस्तावेजों के आरोप

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, 'शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 2008 से संपत्ति पर उनके निर्विवाद स्वामित्व और निर्बाध कब्जे के बावजूद, आरोपी ने 30 जनवरी, 2025 की एक जाली सेल डीड एक्जीक्यूट की. इसमें दावा किया गया कि पूरी संपत्ति को 41 करोड़ रुपये में ट्रांसफर किया गया है.'

अधिकारी ने आगे कहा, शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि संपत्ति महरौली उप-पंजीयक कार्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के बावजूद सेल डीड को अवैध रूप से वहां रजिस्टर कराया गया था.

प्रॉपर्टी फ्रॉड मामलों में शामिल रहा आरोपी

जालान ने आरोप लगाया कि प्रॉपर्टी को कथित तौर पर मनगढ़ंत और जाली दस्तावेजों के आधार पर बेचा गया. जालान ने आरोपी के आदतन अपराधी होने का दावा किया और बताया कि वो इसी तरह के प्रॉपर्टी फ्रॉड मामलों में शामिल रहा है.

