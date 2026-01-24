scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पलाश मुच्छल ने चीटिंग-फ्रॉड के आरोपों को बताया झूठा, एक्टर पर ठोका मानहानि का मुकदमा

मराठी एक्टर विद्यान माने ने आरोप लगाया था कि पलाश मुच्छल ने उनसे 40 लाख रुपये की ठगी की है. साथ ही उन्होंने दावा किया था कि पलाश ने क्रिकेटर स्मृति मंधाना पर चीट किया था. इसके जवाब में सिंगर ने माने के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है.

Advertisement
X
पलाश मुच्छल ने आरोपों को झुठलाया, दायर किया मुकदमा (Photo: Instagram/@palashmuchhal)
पलाश मुच्छल ने आरोपों को झुठलाया, दायर किया मुकदमा (Photo: Instagram/@palashmuchhal)

सिंगर और म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल पर हाल ही में विद्यान माने ने बड़े आरोप लगाए थे. सांगली के रहने वाले विद्यान ने दावा किया था कि भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना से पलाश की शादी कैंसिल होने की वजह चीटिंग थे. सिंगर को एक दूसरी महिला के साथ बिस्तर पर पकड़ा गया था, जिसके बाद महिला क्रिकेटर्स ने उनकी पिटाई की थी. इसके बाद स्मृति और पलाश की शादी रद्द की गई. 

इसके अलावा मराठी एक्टर और प्रोड्यूसर विद्यान माने ने आरोप लगाया था कि पलाश मुच्छल ने उनसे 40 लाख रुपये की ठगी की. पलाश ने अब इन आरोपों का जवाब कानूनी रूप से देने का फैसला किया है. उन्होंने सभी आरोपों को 'झूठा' और 'असभ्य' बताते हुए ऐलान किया है कि उनके वकील ने विद्यान माने के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है.

पलाश ने माने पर ठोका मानहानि का मुकदमा

सम्बंधित ख़बरें

shah rukh khan movie chak de india
'शाहरुख की फिल्म में गाने के लिए मिले सिर्फ 10,000 रुपये', सिंगर का दावा
Seema Sajdeh on fights with Sohail Khan
Ex सोहेल से होती थी लड़ाइयां, टूटी 24 साल की शादी, सीमा सजदेह बोलीं- खान परिवार ने...
King Release Date gives Shah Rukh Khan 11 day unrivalled box office window
क्रिसमस से न्यू ईयर तक SRK का राज... कमाई की गारंटी है King की रिलीज डेट!
Sonu Nigam, Javed Akhtar
'बॉर्डर 2' के गानों से खफा जावेद अख्तर, सोनू निगम ने दिया जवाब
AR Rahman
बॉलीवुड को बताया था सांप्रदायिक, अब रहमान ने UAE में किया कॉन्सर्ट, गाया वंदे मातरम-नेशनल एंथम

पलाश ने शनिवार, 24 जनवरी की शाम को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, 'मेरे वकील श्रेयांश मिथारे ने सांगली निवासी विद्यान माने को मेरी प्रतिष्ठा और चरित्र को जानबूझकर खराब करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए गए झूठे, असभ्य और अत्यधिक मानहानिकारक आरोपों के लिए 10 करोड़ रुपये की मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है.'

Advertisement
पलाश मुच्छल की इंस्टा स्टोरी (Photo: Instagram/Screengrab)

विद्यान माने ने लगाए थे आरोप

खबरों के अनुसार, 34 साल के विद्यान माने ने महाराष्ट्र के सांगली जिले में पुलिस से संपर्क किया था और आरोप लगाया था कि पलाश मुच्छल ने उनसे 40 लाख रुपये की ठगी की है. शिकायत के अनुसार, पलाश मुच्छल 5 दिसंबर 2023 को सांगली में विद्यान माने से मिले थे. माने ने फिल्म प्रोडक्शन में निवेश में रुचि दिखाई तो मुच्छल ने कहा कि वह उनके आने प्रोजेक्ट 'नजरिया' में प्रोड्यूसर के तौर पर निवेश कर सकते हैं.

उन्होंने दावा किया कि फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद 25 लाख रुपये के निवेश पर 12 लाख रुपये का मुनाफा मिलेगा. साथ ही फिल्म में एक रोल भी ऑफर किया. इसके बाद दोनों दो बार और मिले, और मार्च 2025 तक विद्यान माने ने कथित तौर पर मुच्छल को कुल 40 लाख रुपये दिए. हालांकि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, इसलिए माने ने अपना पैसा वापस मांगा. लेकिन कथित तौर पर उन्हें पलाश से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने सांगली पुलिस से संपर्क किया. साथ ही उन्होंने पलाश पर शादी से पहले स्मृति को धोखा देने का भी आरोप लगाया.

पलाश ने किया था स्मृति पर चीट?

विद्यान माने ने एचटी सिटी को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि पलाश ने स्मृति पर चीट किया था. उन्होंने कहा था, 'मैं शादी की तैयारियों में 23 नवंबर 2025 को मौजूद था. उन्हें एक दूसरी महिला के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा गया. ये भयानक सीन था. फिर भारतीय महिला क्रिकेटरों ने उन्हें पीटा था. पलाश का पूरा परिवार चिंदी चोर है. मुझे लगा था कि वह शादी करके सांगली में बस जाएगा, लेकिन यह मेरे लिए पूरी तरह उल्टा पड़ गया. जब मैं पिछले महीने उनकी मां, अमिता मुच्छल से मिला था, तो उन्होंने कहा कि फिल्म रिलीज करने का बजट अब बढ़कर 1.5 करोड़ रुपये हो गया है. उन्होंने मुझसे और 10 लाख रुपये निवेश करने को कहा, वरना मुझे कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा. उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और धमकी दी कि मुझे फिल्म से बाहर कर देंगे. इसलिए मुझे शिकायत दर्ज करनी पड़ी.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली मौसम लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement