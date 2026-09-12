गर्लफ्रेंड से शादी के चक्कर में पत्नी का कत्ल... ऐसे जाहिद ने रची सबीला खातून के कत्ल की साजिश

दिल्ली के शाहाबाद डेरी इलाके में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति जाहिद और उसकी कथित गर्लफेंड रुखसार खातून को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन महिला को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया था जिसके बाद उन्होंने कथित तौर पर मिलकर उसकी हत्या हत्या की साजिश रची.

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29 अगस्त को शाहाबाद डेरी पुलिस को एक फ्लैट के अंदर बाथरूम में एक महिला का शव पड़े होने की सूचना मिली थी. पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो उन्हें बाथरूम में महिला का शव मिला. हालांकि, महिला का पति फरार था. पुलिस जांच में महिला की पहचान सबीला खातून के रूप में हुई. जांच में पता चला कि सबीला खातून और उसका पति जाहिद दोनो कमरे में किराए पर रहते थे. उनका एक 6 महीने का बच्चा भी है.

जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के सभी 300 CCTV फुटेज खंगाले. इन फुटेज में जाहिद के साथ एक महिला दिखी, जिसकी पहचान रुखसार खातून के रूप में हुई. पुलिस जांच में जाहिद और रुखसार के करीबी रिश्ते की बात सामने आई. जांच के दौरान पुलिस नोएडा में जाहिद के रिश्तेदार मोहम्मद ओसामा के घर तक पहुंची.

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पूछताछ में ओसामा ने कथित तौर पर बताया कि सबीला की हत्या के बाद जाहिद और रुखसार उसके यहां आए थे. उसने बताया कि उसने दोनों को छिपने में मदद की और फिर बिहार के सीतामढ़ी की ओर भेज दिया. पुलिस ने आरोपियों की मदद करने के आरोप में ओसामा की भी गिरफ्तारी की है.

पुलिस की टीम ने बिहार पहुंचकर करीब 1200 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद जाहिद और रुखसार को गिरफ्तार किया. पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर कबूला कि वे शादी करना चाहते थे लेकिन सबीला को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया था. जिसके कारण दोनों ने कथित तौर पर साजिश रचकर सबीला की हत्या कर दी.

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