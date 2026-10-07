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पति ने सरेआम मारा थप्पड़ तो घर जाकर मां ने दो बेटों को जिंदा जलाया, फिर खुद भी झुलसी, तीनों की मौत

तमिलनाडु के तेनकासी में महिला मरियम्मल ने अपने दो बेटों को आग लगाने के बाद खुद को भी आग के हवाले कर दिया. तीनों की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस पति से पूछताछ कर रही है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस जांच कर रही है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस जांच कर रही है (फोटो-ITG)

तेनकासी के शिवगिरी इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, वहां एक महिला ने अपने दो छोटे बेटों को आग लगाने के बाद खुद को भी आग के हवाले कर दिया. इस घटना में महिला और उसके दोनों बच्चों की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

मृतकों की पहचान 28 वर्षीय मरियम्मल और उसके दो बेटों कबिनेश्वरन (6) और रबीनेश्वरन (4) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, मरियम्मल अपने दोनों बेटों को लेकर गांव में आयोजित वडाकासी अम्मन मंदिर के पारंपरिक कुम्मी डांस उत्सव में गई थी. इसी दौरान उसका पति कालीपांडी वहां पहुंचा. पुलिस का कहना है कि कालीपांडी नशे में था और उसने कथित तौर पर लोगों के सामने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया. 

सार्वजनिक तौर पर हुई इस घटना के बाद मरियम्मल अपने दोनों बच्चों के साथ घर लौट आई. पुलिस के मुताबिक, घर पहुंचने के बाद मरियम्मल ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. इसके बाद उसने अपने दोनों छोटे बच्चों को आग लगा दी और फिर केरोसिन डालकर खुद को भी आग के हवाले कर दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. इस घटना में मरियम्मल और उसके दोनों बेटों की मौत हो गई.

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पुलिस ने बताया कि कालीपांडी के शराब पीने की आदत को लेकर भी जानकारी सामने आई है. पुलिस के अनुसार, वह अक्सर शराब पीता था. मंदिर उत्सव के दौरान भी उसके नशे में होने की बात सामने आई है. हालांकि, इस पूरे मामले में पुलिस घटनाक्रम की जांच कर रही है और पति कालीपांडी से पूछताछ की जा रही है.

इस मामले में शिवगिरी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मंदिर उत्सव में हुई घटना के बाद घर में क्या-क्या हुआ. महिला ने किस हालात में यह कदम उठाया और घटना से पहले या बाद में क्या हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है. फिलहाल, पुलिस कालीपांडी से पूछताछ कर मामले की पूरी जानकारी जुटा रही है.

इस घटना में जान गंवाने वालों में मरियम्मल (28), उसका बेटा कबिनेश्वरन (6) और दूसरा बेटा रबीनेश्वरन (4) शामिल हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है.

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