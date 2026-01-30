जहां मिली नौकरी, वहीं तार-तार हुई इज्जत... कॉलेज कैंटीन में महिला से दरिंदगी, 3 गिरफ्तार

तमिलनाडु के अरियालुर जिले से 20 वर्षीय महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है. गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में कैंटीन चलाने वाले शख्स ने अपनी ही कैंटीन में काम करने वाली महिला का रेप किया. पुलिस ने आरोप की पुष्टि होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

28 जनवरी को समाज कल्याण विभाग के वन स्टॉप सेंटर के प्रशासक को इस मामले की शिकायत मिली. शिकायत के आधार पर सैदापेट महिला पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत तत्काल मामला दर्ज किया गया.

आरोपी की पहचान मुथुसेल्वम के रूप में हुई है जो गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, नंदनम परिसर में कैंटीन चलाता था. आरोपी पिछले 12 सालों से कॉलेज के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये कैंटीन चला रहा है.

कुंभकोणम से काम करने चेन्नई आई थी पीड़िता

जांच करने पर पता चला कि मुथुसेल्वम पीड़िता को अपने किसी परिचित के जरिए चेन्नई लाया था और उसे अपनी कैंटीन में नौकरी पर रखा था. पीड़िता को मेडिकल ट्रीटमेंट और साइकोलॉजिल काउंसलिंग के लिए भेजा गया. अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

मामले में तीन लोग गिरफ्तार

कैंटीन में काम करने वाले गुनासेकरन और कार्तिकेयन के भी इस मामले में शामिल होने की पुष्टि हुई है. जिसके बाद पुलिस ने मुथुसेल्वम, गुनासेकरन और कार्तिकेयन को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

