रेप, ब्लैकमेल और लाखों की उगाही! लड़की की जिंदगी से 10 सालों तक खेला दरिंदा, 4 शादियां तुड़वाईं

लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र में युवती ने पूर्व परिचित पर कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और दो लाख रुपये वसूलने का आरोप लगाया है. आरोपी ने तस्वीरें भेजकर चार बार शादी तुड़वाने और तेजाब से जलाने की धमकी दी. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है.

लड़की की ज़िंदगी से 10 सालों तक खेला दरिंदा (Photo: representational image)
उत्तर प्रदेश में लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र में एक युवती ने पूर्व परिचित पर कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और दो लाख रुपये वसूलने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने फैजुल्लागंज निवासी आरोपी शंत शरण मौर्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपी के अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है.

2015 में किताब दिलाने के बहाने ले गया था साल 

पीड़िता के अनुसार,साल 2015 में आरोपी उनके पिता से मिलने घर आता-जाता था और इसी दौरान जान-पहचान बढ़ी. 11 मई 2015 को आरोपी किताब दिलाने के बहाने उसे डालीगंज ले गया, जहां कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया. होश में आने और विरोध करने पर आरोपी ने अश्लील फोटो-वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी दी. डर के कारण पीड़िता चुप रही, जिसके बाद आरोपी सालों तक लगातार पीड़िता के कॉलेज के बाहर आकर जबरन होटलों और दोस्तों के घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा.

2023 से 2025 तक 4 बार तुड़वाया शादी का रिश्ता

पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2023 में उसकी शादी तय होने पर आरोपी ने ब्लैकमेल कर दो लाख रुपये की मांग की. दबाव में आकर जुलाई 2022 में युवती ने मां के खाते से रुपये निकालकर आरोपी को दिए. इसके बावजूद आरोपी ने वर पक्ष को अश्लील फोटो भेज दी, जिससे लड़की की शादी टूट गई. आरोप है कि चार बार शादी तय होने के बावजूद आरोपी ने हर बार अश्लील तस्वीरें भेजकर रिश्ता तुड़वा दिया और तेजाब से जलाने की धमकी भी दी.

रास्ते में दबोचकर मारपीट

पीड़िता का आरोप है कि 30 नवंबर 2025 को पिता की दवा देने जाते समय आरोपी और उसके भांजे ने उसे गल्ला मंडी सीतापुर रोड पर दबोच लिया और मारपीट की. पुलिस के पहुंचने पर चौकी में समझौता करा दिया गया. बाद में जब कानपुर निवासी युवक से शादी तय हुई, तो आरोपी ने वहां जाकर वर पक्ष को अश्लील वीडियो दिखा दी, जिससे शादी फिर टूट गई. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है.

