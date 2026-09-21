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Fridge Vastu: घर में नहीं टिक रहा पैसा? फ्रिज के ऊपर रख दें बस ये 3 चीजें, दूर होगी तंगी

Fridge Vastu:घर में पैसों की तंगी और नेगेटिविटी से हैं परेशान? किचन में रखा फ्रिज बन सकता है गुड लक का जरिया. जानिए वास्तु के वे आसान उपाय, जिन्हें फ्रिज के ऊपर रखने से घर में आती है बरकत और सकारात्मक ऊर्जा.

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Fridge Vastu
Fridge Vastu

Fridge Vastu: वास्तु शास्त्र और वैदिक ज्योतिष में घर की हर एक चीज और उसके स्थान का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है.  हम अक्सर अपने ड्राइंग रूम और लिविंग रूम को सजाने में लगे रहते हैं, लेकिन घर के कुछ ऐसे खास हिस्सों को नजरअंदाज कर देते हैं जो चुंबक की तरह सकारात्मक ऊर्जा को खींच सकते हैं.  ऐसा ही एक स्थान है आपका फ्रिज! यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन फ्रिज के ऊपर कुछ विशेष चीजें रखकर आप घर की ऊर्जा (Aura) को पूरी तरह बदल सकते हैं और वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं. 

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, फ्रिज का ऊपरी हिस्सा प्राणा रिसेप्टर की तरह काम करता है.  यहाँ सही वस्तुएं रखने से घर में शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आगमन होता है.  आइए जानते हैं उन 3 खास चीजों के बारे में जिन्हें फ्रिज के ऊपर रखना बेहद शुभ माना जाता है:

1. समुद्री नमक का कटोरा (Sea Salt Bowl)
वास्तु और ज्योतिष में नमक को नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला सबसे शक्तिशाली माध्यम माना गया है. 

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कैसे रखें: एक कांच के कटोरे में मोटा समुद्री नमक (Coarse Sea Salt) भरकर फ्रिज के ऊपर रखना चाहिए. 

फायदा: यह नमक घर की छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक तनाव को सोख लेता है.  यह आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है. यह घर के इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक फील्ड को संतुलित करता है.  वास्तु के जानकारों के अनुसार, इस नमक को रोजाना घड़ी की सुई की दिशा में (Clockwise) थोड़ा सा चलाना चाहिए ताकि घर के कंपन और ऊर्जा हमेशा सकारात्मक बनी रहें. 

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2. हल्दी से बना दीया (Turmeric Diya)
हल्दी का इस्तेमाल धार्मिक और आयुर्वेदिक दोनों दृष्टियों से बहुत शुभ माना जाता है. 

कैसे रखें: कांच की एक छोटी प्लेट पर हल्दी की गांठ से बने या हल्दीयुक्त छोटे दीये में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए (इस बात का खास ध्यान रखें कि इससे किसी तरह की दुर्घटना या आग लगने का खतरा न हो). 

फायदा: हल्दी का सुनहरा रंग और इसकी एंटीसेप्टिक प्रकृति घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है.  यह उपाय घर से नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है.  गुरु ग्रह के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाकर जीवन में पोषण और आर्थिक समृद्धि लाता है. 

3. क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल (Clear Quartz Cluster)
क्रिस्टल्स का हमारे ऑरा और ऊर्जा पर गहरा प्रभाव पड़ता है. 

कैसे रखें: फ्रिज के ऊपर एक क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पॉइंट रखना बहुत ही चमत्कारी परिणाम दे सकता है.  इसे इस तरह रखें कि इसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो. 

फायदा: यह क्रिस्टल सकारात्मक प्राण ऊर्जा (Prana) को कई गुना बढ़ा देता है और वास्तु संबंधी बाधाओं या अवरोधों को तोड़ता है.  पूर्व दिशा की ओर मुंह करके रखने पर यह सूर्य की स्पष्ट ऊर्जा को चैनलize करता है, जिससे घर में पारिवारिक सौहार्द, शांति और मानसिक स्पष्टता बनी रहती है. 

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